Daniel Yofra, referente del gremio aceitero, criticó el vínculo de Javier Milei con Luis Barrionuevo y sostuvo que le parece “una barbaridad” que un dirigente sindical se pare al lado de un candidato que quiere recortar los derechos de los trabajadores. “Tenemos que pensar en elegir un candidato para poder pelear, si elegimos uno que nos persigue o nos mete presos por hacer una huelga, está difícil poder defender los derechos de los trabajadores”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): ¿Cómo recibe este supuesto acuerdo de Milei y Barrionuevo?

Yo la vez pasada cometí un exabrupto decir que era una traidor, porque no me corresponde a mí, sino a los trabajadores y trabajadoras gastronómicos. Pero no estoy de acuerdo con que los dirigentes sindicales, que supuestamente defienden los derechos de los trabajadores, se junten con candidatos que nos desprecian claramente.

El hecho de que quieren sacar el artículo 14 bis de la Constitución y perseguir a los que luchan, me parece que no corresponde de un dirigente sindical, pero eso deberán decirlo los trabajadores, qué es lo que le pasa al gremio gastronómico que se recuesta sobre un candidato que desprecia a sus dirigidos.

NA: ¿Qué tipo de acuerdo cree que hay? ¿Qué pudo haber cedido Luis Barrionuevo frente a esto?

No creo que Barrionuevo tenga mucho margen de ceder. Cuando uno representa a los trabajadores lo que cede son derechos de los trabajadores, cuando acuerda con personajes como Milei.

NA: ¿A cambio de qué? ¿Qué le pudo haber ofrecido Milei? ¿El manejo de las obras sociales, por ejemplo?

La verdad no sé. Me llama la atención porque Milei pregona otras cosas, habla de la casta y anda con una motosierra que va a cortar al medio a todo el mundo, pero se junta con un dirigente que hace casi 40 años que está dentro de su gremio.

NA: ¿Es casta entonces?

No sé a qué le llamará casta. Si aquellos que están en contra de su proyecto político o quienes están a favor sin importar que hace muchísimos años están dentro de la política o el sindicalismo.

Siempre hubo negociado entre el sindicalismo y la política, pero que ahora uno vaya al lado de alguien que dice que va a cortar más derechos de los que le respetan a los trabajadores, me parece una barbaridad. Habría que preguntarle a él.

Los resultados se van a ver después de las elecciones, si gana Milei.

Alejandro Gomel (AG): ¿Esto lo sorprende? ¿O hay una clase dirigente sindical que suele acomodarse donde "calienta el sol"?

El resultado del movimiento obrero dice que los dirigentes se han preocupado más por sus ambiciones personales, en general hablo. En particular, hay dirigentes que han sabido defender los derechos de los trabajadores, más el salario que cubre las nueve necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución, es decir, evidentemente el resultado de tener 40% de trabajadores pobres me parece que es eso, que hay dirigentes que se preocupan más en estar al lado del poder político y de intereses particulares que de los trabajadores y trabajadoras.

AG: ¿Hay una falla en el mensaje y a dónde se apunta cuando hablan los dirigentes sindicales y parte de la política?

Creo que la gente está harta de la política, incluso del sindicalismo, harta de trabajar y ser pobre. Es un absurdo tener trabajo y ser pobre, cuando hace 50 años uno buscaba trabajo para dejar de serlo. Hoy cualquiera que venga y los seduzca con algo que quieren escuchar, van a ir para ese lado, porque los demás no le dieron lo suficiente, o no le dimos, porque también tengo responsabilidad de que hoy una persona como Milei tenga posibilidades, al movimiento obrero, que votan a alguien que les va a sacar derechos.

En ese sentido, somos responsables, subestimamos y nos reímos del personaje que él tenía pero puede llegar a ser dañino. Como dice Serrat, "si no fueran tan dañinos nos darían risa", pero ya no causa gracia, es una realidad con consecuencias que las vamos a pagar todos.

Los acuerdos por paritarias

Claudio Mardones (CM): Han llegado a un básico de $508.000, hablamos de $458.000 más un bono de $49.000. ¿Cómo ha sido esa negociación? ¿Cómo negocian la paritaria para llegar a este básico? ¿Piensan que habrá otro ajuste antes de fin de año?

No es un bono, es una cifra no remunerativa que impacta en los adicionales y que se incorpora el 1 de septiembre, o sea, en el básico total.

Hace 19 años que tenemos esta metodología, que es discutir el Salario Mínimo, Vital y Móvil, de acuerdo a lo que establece la Ley de contrato de trabajo y el 14 bis de la Constitución, que es la pata legal que tenemos.

No descubrimos nada, simplemente reflotamos lo que los militares no han podido sacar y que hoy quiere sacar Milei, pero discutimos los salarios que le garantizamos a los trabajadores para que puedan mandar a sus hijos a la universidad, para que puedan vestirse, comer, ir de vacaciones, tener una alimentación adecuada, una vivienda digna, eso es lo que hacemos.

Recogemos los datos del INDEC y calculamos cuánto debe cobrar un trabajador para satisfacer esas nueve necesidades.

La lógica que tenemos no es algo que inventamos, sino que ya estaba y desempolvamos esa herramienta que muy pocos utilizan, porque generalmente se va detrás de la inflación, de los propios topes salariales que ponen los gobiernos de turno. Nosotros decimos que cuando un trabajador es pobre y le dan el porcentaje de inflación, que hoy el interanual dará arriba del 100%, no estamos de acuerdo porque van a seguir siendo pobres.

Si ustedes, como trabajadores, arreglan un aumento hoy, mañana tienen el 10% menos por la inflación que hay, entonces debemos decirles a los trabajadores qué es lo que necesitan para vivir dignamente.

Nos han querido acostumbrar a que, como trabajadores, tenemos que ser pobres, y nosotros desmitificamos esa idea. No queremos compartir las riquezas de los empresarios, pero sí queremos una vida digna, y los empresarios tienen como para que cualquier trabajador, no hablo solo de multinacionales sino de empresas que tiene 10 o 15 trabajadores como Franck en Santa Fe, que son Sánchez y Sánchez, y Colibrí, que le pagan el salario que paga Dreyfus.

CM: ¿Cuáles fueron los primeros encontronazos para llegar a esta instancia en la que no están teniendo conflictos?

La historia de aceiteros viene desde el 2004 cuando comenzamos una pelea por el Salario Mínimo, Vital y Móvil. En Dreyfus, que era la empresa en la que yo era delegado en ese momento, había un sistema de contratistas donde el 50% de los trabajadores eran contratistas y cobraban la mitad de lo que cobraban en planta, y nosotros cobrábamos un salario de miseria, en la misma empresa que hoy tenemos un salario acorde a las necesidad.

Entonces, por ahí quieren desmitificar con que no pueden pagar, y siempre pueden pagar los patrones, simplemente que a veces hay que lograrlo a través de lucha. Nosotros en 2015 tuvimos una de las luchas históricas de aceiteros con 25 días de huelga, y después tuvimos 22 días de huelga en 2020.

Cuando algunos quieren encasillar a aceiteros o a mí como dirigente que tiro para el lado del kirchnerismo, sin embargo, los paros los hicimos en la época del kirchnerismo, es decir, nosotros representamos los intereses de los trabajadores, no de los partidos políticos. Ahora, yo a los compañeros les tengo que decir a quién no tienen que votar, y a quienes no tiene que votar son a los que están en contra del movimiento obrero, eso está muy claro, o por lo menos yo lo tengo claro.

Los anuncios de Sergio Massa

NA: ¿Qué opinión tiene de las últimas medidas tomadas por el Gobierno, como el tema del impuesto a las ganancias y otras para estimular el consumo?

Hace muchos años venimos reclamando. Hemos hecho gestiones, a principio de año, con los compañeros de San Lorenzo, el complejo industrial más grande que tiene el país y Sudamérica, ante la AFIP, para reclamar que se deje afuera los adicionales, la antigüedad, una serie de ítems que se nos hacían muy pesado para los trabajadores que trabajan en turnos y que se nos descuente tanta plata.

Bueno, llegó en estos momentos, no sé si es oportuno o una especulación, como algunos especuladores dicen, pero sí es un beneficio para los trabajadores, que no se la guardan en el bolsillo ni la ponen en el banco, la invierten en turismo, en gastronomía, en vestimenta. Hacen que el consumo y la producción se eleve y, por ende, genera trabajo. Pero no sé, no estoy dentro del sistema especulativo de por qué ahora y no antes.

Hay muchos que especulan y no hacen nada, creo que es un paso para un sector, y la crisis social no es solamente sacar el impuesto a las ganancias.

AG: Para el promedio de trabajador aceitero, ¿que significó Ganancias? ¿Cuánto más reciben de bolsillo?

En algunos casos les descontaban $100.000 por mes. Imaginate que hay trabajadores aceiteros que haciendo horas extras cobran un millón y medio, dos millones de pesos. Entonces, esa plata que dejaban de percibir hoy la van a tener en el bolsillo y seguramente van a mover el sistema productivo.

NA: ¿Sergio Massa es el candidato que mejor representa los intereses de los trabajadores?

En particular para mí, sí, no sé si para los trabajadores.

Siempre decimos que tenemos que pensar en elegir un candidato para poder pelear, si elegimos uno que nos persigue o nos mete presos por hacer una huelga, está difícil poder defender los derechos de los trabajadores. Ojalá que un día venga un gobierno que realmente incluya a toda la sociedad y que podamos estar mejor. No creo en el Mesías político, creo en empoderar al movimiento obrero.

