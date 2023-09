Carlos De Angelis: "Massa decidió hacer en 15 días lo que Alberto no hizo en 4 años"

Carlos De Angelis analizó la calidad de las campañas políticas de cada uno de los candidatos y afirmó que hay signos de agotamiento. Además, señaló que ninguno de los candidatos habla con claridad de economía. "Milei sólo tira títulos y, cuando a Melconian le preguntaron cómo parar la inflación, contestó con onomatopeyas", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria AM (NA): ¿Cómo se fue moviendo el panorama electoral post PASO? ¿Estos 30 días que faltan para las elecciones son mucho tiempo en materia política argentina o ya está encaminado?

Las campañas están mostrando signos de agotamiento, da la impresión de que todo lo que se tenía que decir ya se dijo.

Tal vez es el efecto del sistema electoral que tenemos de las primarias. Parece que no hay nada nuevo que poner en la mesa. Los spots son muy básicos y simples, no le ponen emoción a un electorado desilusionado.

Ahora bien, si hay diferencias de estrategias de las diferentes candidaturas. Por ejemplo, esta semana fue el debate de los vicepresidentes y mucha gente no entendía porqué estaba Del Caño ahí. Parece que está todo sobreinformado y, al mismo tiempo, parece que no sabemos nada.

El nuevo spot de Javier Milei contra el "modelo empobrecedor"

Alejandro Gomel (AG): La consultora CELAG sacó un informe que habla de un Milei con un 33,2%, un Massa de 32,2% y Bullrich cierra con un 28,1%. Esto demuestra cierto achicamiento de las distancias que había en promedio hasta la semana pasada. ¿Estamos ante un escenario de tercios tan cerrado?

Vi varias encuestas que muestran ese achicamiento. Lo que pasa es que no se logra capturar al votante ausente, o sea, el que no fue a votar. Y la elección se define en ese votante ausente.

Asimismo, el que tiene la campaña más clara es Massa, decidió hacer en 15 días lo que Alberto no hizo en 4 años. Con este berenjenal de medidas, tan veloz que la gente no entiende bien en qué lo beneficia, ha tenido una sobre reacción. Intenta las 24 horas del día capturar el clásico voto peronista para llegar al balotaje y después ver qué pasa.

Sergio Massa se distanció de Alberto Fernández

Por su parte, Javier Milei se convirtió en el hombre del momento, nos dejó muchos títulos para las PASO, pero ahora empezó a hablar mucha gente en nombre de él. Y muchas ideas son contradictorias, marcando el problema de no tener un jefe de campaña que marque las líneas claramente.

Por tanto, hay muchos votantes fieles de ese nuevo espacio que no terminan de entenderlo. Hay que tener en cuenta que de 11 millones que no fueron a votar, habrá probablemente 2,5 millones que esta vez lo harán.

La campaña de Bullrich es la más desdibujada. Si uno piensa en la época de Macri y Marcos Peña, se pensaba que sabían hacer campaña, más allá de sí entendían cómo gobernar o no. Pero ahora parece que se han olvidado de cómo hacer campaña.

NA: Hasta hace no tanto se hablaba de un Larreta casi presidente, pero pasó lo que pasó. Ahora marcás una campaña desdibujada de Juntos por el Cambio con Bullrich. ¿Por qué pasa esto?

Bullrich pasó a ocupar el lugar de Larreta en cuanto a este gris. Hoy, la sociedad solo quiere saber cómo parar la inflación, más allá de otros problemas graves. Justamente, Massa me hizo reír cuando dijo “si hay mucha inflación, voy a sacar el IVA”, pero no que iba a parar la inflación.

Melconian supuestamente venía a rescatar esto y, cuando le preguntaron cómo parar la inflación, contestó con onomatopeyas. Me asombra porque él hablaba de un supuesto equipo de 80 personas. En algún momento va a tener que hablar del plan que elaboró con la Fundación Mediterránea. Y Bullrich tiene que hablar de economía.

Carlos Melconian y Patricia Bullrich buscando el rumbo de la campaña

Si uno mira el debate de vicepresidentes se vio un poco la estrategia: todos van a atacar a Milei sobre todo por la cuestión de Derechos Humanos. Y, sin menoscabar el tema, eso no está en la actual agenda de la sociedad. También está el tema de la venta de órganos, que a más de uno se le habrá cruzado esa idea por la angustia de llegar a fin de mes.

Este mes es el momento de quien logre dar un piso. Hay mucha angustia de cómo se va a llegar a las elecciones. Y quien logre aportar un visión coherente de cómo se va a llevar la economía, podrá distanciarse un poco del resto. Sin embargo, lo tenemos a Milei hablando de la dolarización y de “5 planes”. Pero parece que ninguno es muy acertado.

Melconian cruzó a Milei por la dolarización: "No engrupas a la gente"

Claudio Mardones (CM): En el escenario que usted está describiendo, parece que a Bullrich no le está alcanzando con Melconian, luego de toda la contorsión de lo que eso implicó. Si no le alcanza con él, ¿hay menos chance de que la ex ministra de Seguridad pueda recuperar cierta nitidez en esta coyuntura?

Melconian es interesante en cuanto a hablar en término llanos, ser simpático e incluso por ser de Racing, lo cual destaco, pero no tiene muchas respuestas. Milei, por su lado, no sabe bien explicar cómo se va a hacer la dolarización, pero dejó un título, que es lo que le importa a la gente.

A un mes de las elecciones

Massa está respondiendo a quienes le decían que hagas las cosas estando en función y no que espere a ser presidente. Sin embargo, Rossi, su compañero de fórmula, no habló de temas económicos, sino que atacó a Victoria Villarruel.

Ahora bien, en el debate el compañero de Bullrich, Luis Petri, le faltó energía, tenía una voz estéril. Además, quizá había una decisión de que confronten Milei y Massa para, de esa manera, subestimar a Bullrich y dejarla en el tercer puesto.

