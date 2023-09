Miguel Ponce sobre la principal propuesta de Javier Milei: “El tema de la dolarización se ha caído”

La dolarización fue la propuesta principal de Javier Milei a lo largo de su campaña y sin duda la que más llamó la atención de quienes lo votaron. Sin embargo, dentro del debate político se observa un descenso en la potencia de esa propuesta, la cual fue rechazada por varios sectores, tanto del ámbito local como internacional. Con el fin de ampliar este panorama, este canal se puso en contactó con el economista y especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.

“El tema de la dolarización se ha caído para los empresarios que protagonizan este tiempo histórico en la Argentina”, comentó Miguel Ponce. “Recordemos lo mal que le había ido a Javier Milei en aquella reunión con banqueros, inversionistas y empresarios de Estados Unidos, donde además de la problemática de la gobernabilidad, el tema de la dolarización fue descartado”.

Estiman que un proceso dolarizador implicaría una pérdida de competitividad

Posteriormente, Ponce manifestó que el tema de la dolarización, “puede haber sido descartado pero no olvidado. Cada vez son más los sectores que cuestionan estas soluciones mágicas para problemas estructurales”. En relación a este tema, expresó: “Hay unanimidad en el peligro de que este pensamiento mágico pueda avanzar, porque cualquier proceso dolarizador implica pérdida de competitividad por aumentos de costos que son inevitables”.

La redefinición de precios: un impacto difícil de afrontar para la economía

“La redefinición inevitable de los precios relativos implicaría un impacto muy difícil de absorber para nuestra ya deteriorada economía”, aseveró el economista y especialista en comercio exterior, que luego añadió: “En los últimos años ha visto avanzar la obsolescencia en nuestro parque productivo en muchísimos sectores y esto se agrava más si tenemos en cuenta el crecimiento inédito del endeudamiento de los importadores”.

Según el entrevistado, “todo el mundo que habla de libre mercado cuando bajan las efectividades conducentes, particularmente en el comercio exterior, te hablan de apertura total y que no haya regulaciones”. En contrapartida, señaló que, “no hay un país en el mundo que no administre su comercio exterior, el tema es la virtuosidad con que haces esa administración”.

Una dolarización podría afectar las exportaciones e importaciones de Argentina

A modo de cierre, Ponce analizó las consecuencias que trae la dolarización para el comercio exterior: “El impacto en exportaciones e importaciones afectan de manera directa la competitividad. Primero de las exportaciones argentinas, ya que encarecen sus precios en mercados internacionales, pero también aumenta el costo de las importaciones, lo que perjudica a las industrias que dependen de insumos extranjeros”.