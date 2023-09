Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional, afirmó que las medidas del gobierno responden a los problemas objetivos de la sequía y la baja del precio internacional de la leche en polvo. “Por 90 días no se van a mover los precios de los productos lácteos que conforman la canasta básica”, informó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): Usted sabrá disculpar el tema con el que lo recibimos, “Señora Vaca”, de La Granja de Zenón, acá siempre la producción elige un tema para recibir a todos nuestros invitados, espero que lo haya recibido con el mismo humor que nosotros…

Me lo tomo con buena onda. Si me permiten, una pequeña reflexión sobre la canción, viniendo del sector, la vaca no “nos da la leche”, a la vaca hay que sacarle la leche, hay que alimentarla, invertir, sembrar superficie forrajera, hacer reservas, hay todo un proceso para que eso ocurra. Es muy bueno informar y reconocer el trabajo de los productores agropecuarios.

El gobierno frenó las retenciones a las exportaciones lácteas por 90 días y pidió "precios claros" en las góndolas | Perfil

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo recibió el sector la medida de la suspensión de las retenciones lácteas por 90 días?

Muy buena. Es un sector que viene complicado ya desde la sequía. La leche más barata en una explotación tambera se obtiene a partir de pasto o de reservas de forraje confeccionadas obviamente a partir de los cultivos y, producto de la sequía de este último año, la superficie forrajera de praderas, verdeo o de reservas ha quemado prácticamente pulverizada.

Por lo cual, la obtención de la leche se ha hecho a partir de sus productos, alimento balanceado, y no a partir de pasto verde, que es la mayor eficiencia de conversión. Esto encarece la estructura de costos de los tambos, y la verdad es que los tamberos han tenido un año complicado.

A esto se le suma que, en los últimos 45 días, ha habido una baja muy importante de la leche en polvo a nivel internacional. Esto complica al otro eslabón, a la industria.

Nicolás Pino mostró con cifras por qué la política económica fue peor que la sequía para el campo

El 25% de lo que se produce se exporta, con lo cual, la combinación de esas dos problemáticas ha generado un inconveniente importante al sector.

A partir de ahí los industriales y los productores nos trasladaron este tema. El ministro, con muy buen criterio, me pidió que organice una reunión en el centro la cuenca lechera, la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, con industriales, productores, el Ministro de Producción de la Provincia y trabajadores, para escuchar de primera mano la situación del sector y de los distintos actores.

Fue una muy buena reunión, donde plantearon con claridad y contundencia las problemáticas del sector. Al término de la misma, el ministro resolvió dos o tres cuestiones. La más importante, la suspensión de las retenciones de los productos lácteos por 90 días.

Prevén que habrá un faltante de carne para 2024

Fundamentalmente la leche en polvo, quesos, y algunas otros productos muy específicos, y un refuerzo para un programa que se denomina “Impulso Tambero”, que pusimos en marcha desde marzo de este año, estamos en la segunda edición, que fortalece los ingresos del productor en el marco de la sequía para darle sostenibilidad, de alguna manera, a los productores. Incrementar los montos de este programa, hasta 800 mil pesos por tambero, en un 20%.

Después hay otras medidas menores, pero estas dos son las más significativas.

Es oficial: el Gobierno eliminó las retenciones para las economías regionales | Perfil

AG: ¿Habrá un compromiso por parte del sector especialmente por el tema precio? Ha habido un incremento de los lácteos muy importante en los supermercados…

Sí. El ministro lo planteó claramente cuando anunció las medidas. Lo pidió como condición sine qua non. Que ese mejoramiento de los ingresos sea trasladado mayoritariamente a recomponer el precio de los productores, que no quede en la apropiación de la industria.

Los productores vienen con una recomposición del precio muy por debajo del incremento de sus costos. Tuvieron una recomposición del precio del 5% en julio y del 3% en agosto. Eso los deja muy retrasados, les hace perder rentabilidad.

¿Cuánto midió la inflación del ministerio de Economía en la segunda semana de septiembre?

Pero también se pidió que no haya incremento de los productos lácteos que componen parte de la canasta básica. Son ocho o diez productos. La leche, queso cremoso, queso fresco, yogurt, manteca. Esa es una condición insalvable.

Esto se traduce en común acuerdo que firman con la Secretaría de Comercio para poder cumplir con este objetivo.

Una encuesta del círculo rojo entusiasmó el voto empresario: le cerró el almuerzo a Massa y vetó a Milei | Perfil

NA: ¿Por cuánto tiempo no se van a mover los precios?

Por 90 días, que es lo que dura la medida, no se van a mover los precios de los productos lácteos que conforman la canasta básica.

NA: ¿Las industrias aceptaron esto?

Sí. Debo compartir con ustedes que las industrias se reunieron conmigo la semana anterior. Analizamos esta problemática y ellos ya habían adelantado el compromiso de no trasladar a precios esta medida.

Crearon la calculadora de la dolarización: cuánto pasaría a valer tu sueldo

La verdad es que están teniendo un inconveniente importante con la leche en polvo. La urgencia de ellos es recomponer que ese negocio deje de ser una pérdida.

Esta medida iría a cubrir parte de ese quebranto y a recomponer el precio del productor, pero no para trasladar a precios. Este compromiso lo habían hecho antes de que se conociera la medida. Con lo cual, considero que están completamente en condiciones de cumplir con ese objetivo.

Se publicó el padrón definitivo para las elecciones presidenciales del 22 de octubre | Perfil

Las elecciones en Entre Ríos

Claudio Mardones (CM): Es ineludible preguntarle por el escenario electoral, especialmente por las expectativas que implica su provincia, una de las cuatro que elige gobernador el 22 de octubre. Hubo un 78% de participación en su provincia, lo que es superlativo en relación a la participación federal.

En las PASO, Juntos por el Cambio, con Bullrich a la cabeza, sacó el 32%, mientras que Unión por la Patria obtuvo el 29,03%. ¿Cuáles son las expectativas en las elecciones a gobernador? Las encuestas anticipan un Rogelio Frigerio que estaría en condiciones de poner en crisis la continuidad del peronismo en la provincia.

Yo soy muy optimista. Siempre con el debido respeto y cautela que hay que tener al respetar la decisión de la gente votando.

Frigerio: “Veo una ola en contra del kirchnerismo muy fuerte”

Ahora, mi opinión es que vamos a tener un resultado favorable. Tenemos una muy buena gestión del gobernador Bordet, que ha sido reconocido por el ordenamiento de las cuentas públicas de la provincia, lo que se pudo traducir en el mejoramiento de los servicios, la obra pública, transparencia.

El gobernador ha construido un vínculo muy fuerte con la sociedad civil. Esto hace que al espacio político del peronismo se lo valore de manera importante.

Tenemos un muy buen candidato, como lo es Adán Humberto Bahl, actual intendente de Paraná, que realmente ha transformado la ciudad y ha hecho una muy buena gestión. Fue ministro de gobierno anteriormente y es conocido en la Provincia. Esto nos permite ser muy optimistas.

García de Luca: "Frigerio va a ser gobernador de Entre Ríos y vamos a ganar PBA"

Hay unas lecturas de los resultados, son todas válidas y respetables, pero tenemos que ver un poquito la película. Sería una sorpresa de mi parte no reconocer que Frigerio es un candidato competitivo, ahora, seis o siete meses atrás estaba 15 puntos arriba, y en la elección del 13 de agosto, el candidato más votado fue Bahl.

Hay un deterioro importante del otro espacio, por las cuestiones que se ven a nivel nacional y también se traducen a nivel provincial. Cuando se acerca la ficha de las elecciones la gente empieza a prestar más atención y a valorar cómo fueron las gestiones, y hay una muy buena gestión del gobernador Bordet.

Venimos de un escenario que, seis o siete meses atrás, era mucho menos favorable, pero hemos recompuesto fuertemente las expectativas electorales en nuestra provincia, y eso quedó plasmado en las PASO, por eso soy optimista para el 22 de octubre.

Massa presenta nuevas medidas para autónomos, profesionales y monotributistas | Perfil

Medidas a un mes de las elecciones

NA: Con respecto a la elección nacional, ¿teme que estas medidas, tomadas apenas un mes antes de las elecciones, sean interpretadas como medidas populistas para juntar votos y terminen volviéndose en contra?

No. Estas medidas tienen que ver con una coyuntura en la que se conjugan dos cuestiones, la sequía, que es inobjetable y sobre lo que ya venimos trabajando, y de la bajada del precio de la leche en polvo.

Son problemas objetivos que tratamos de resolver, nadie puede pensar que esto es un tema electoral.

Sergio Massa se distanció de Alberto Fernández

NA: Ustedes lo vienen trabajando hace tiempo, pero quizás por el momento en que se toma la decisión pueda ser interpretado así…

También es cierto que hubo un desplome del precio de la leche en polvo en el último mes. Ha bajado 800 dólares la tonelada, y amerita, sí o sí, atender esa cuestión. Uno toma las medidas cuando puede, no cuando quiere, como varias decisiones en la vida.

Indudablemente, a partir del acuerdo con el Fondo, de recomponer medianamente la macroeconomía, aún con todo lo que falta, eso permite generar un horizonte de algo más de previsibilidad y la toma de decisiones.

Tetaz: "Es alevoso el acuerdo entre Milei y Massa"

NA: ¿No cree que esto va a jugar en contra de la recaudación y del compromiso de reducción del déficit fiscal con el FMI?

Obviamente que tiene sus variaciones, pero nosotros no entendemos a la política como una planilla Excel. Cuando tomamos la decisión de suspender las retenciones a la leche en polvo, no es un debe y un haber, También tenemos en cuenta que si no reforzamos el programa para los tamberos y no tomamos esta medidas, pueden desaparecer una cantidad importante de tambos en el interior, y ese es un problema social, de arraigo, de trabajo, de valor agregado en origen con las industrias lácteas pequeñas.

Hay cuestiones que son intangibles en términos de evaluaciones presupuestarias, pero que tienen un valor tan importante como las cuestiones presupuestarias a la hora de tomar decisiones políticas.

El trío improvisa: Milei en círculo cerrado, Bullrich entregó centralidad y Massa hace cristinismo

Y si alguien lo quiere ver como una cuestión electoralista, bueno, que lo vea así, la única reflexión que le pido es que vea, de alguna manera, que estas decisiones van indicando cuál es el sendero que nosotros creemos que hay que transitar para solucionar los problemas de la Argentina.

Con más producción, con más trabajo, con más valor agregado, cuidando a nuestros productores y trabajadores.

Ganancias: Massa y Milei detonan a JxC

Eso de la base del crecimiento y demás trabajo que vamos a ir solucionando los problemas de la Argentina, No sobre la base del achique, el ajuste, o promesas imposibles de cumplir, y mucho menos rompiendo todo para no arreglar nada.

FM JL