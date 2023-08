Frigerio: “Veo una ola en contra del kirchnerismo muy fuerte”

—¿Cómo analiza los resultados de las elecciones provinciales desdobladas?

—Primero, hubo una amplia decisión de desdoblar de parte de los gobernadores con la intención de desmarcarse del peor gobierno de los últimos cuarenta años de la Argentina. Por eso llama la atención el oficialismo de Entre Ríos al alinearse a la política nacional del kirchnerismo. Es prácticamente la única provincia que tomó esa decisión. Entre Ríos venía, en 2019, de desdoblar. Los gobernadores intentaron esquivar la inflación más alta, después de la híper, pero, en general, no pudieron. Claramente hubo una demostración de castigar a las políticas populistas y kirchneristas en San Juan , San Luis, Chubut, Santa Fe, entre otras. Por eso aparecen dos escenarios: los que revalidaron como Formosa, Córdoba o Salta, y las provincias donde JxC dio sorpresas y ganó. Pero en general veo un castigo a oficialismos por lo que ocurre en el país. Veo una ola en contra del kirchnerismo muy fuerte.

—En este marco, ¿no había que ampliar más JxC? En San Juan, San Luis y Chubut se hizo.

—Eso tiene que ver con experiencias donde hemos ganado y donde se dio mucha amplitud. En Mendoza, donde hubo un acuerdo con una parte del PJ; en Jujuy, donde el vicegobernador de Morales era el presidente del justicialismo local; en Corrientes, con una alianza de más de 28 partidos. En la Capital Federal también se da. Nosotros tenemos treinta agrupaciones políticas en Juntos por Entre Ríos, la más amplia del país. Y estamos convencidos de que es el camino para ganar y para gobernar y hacer las reformas que hacen falta.

—¿Cómo está el clima político para hacer campaña en Entre Ríos?

—Obviamente está claro que la gente tiene bronca y frustración con la política y con los políticos. Pero, por eso, para mí tiene un valor doblemente especial el recibimiento que tengo en cada rincón de la provincia. Por eso lo agradezco infinitamente. No solo la situación es dramática en lo económico y social sino que hay una bronca fundada con los políticos que, por suerte, eso no afecta mi vínculo con la gente.

—¿Haber unificado las elecciones provinciales con las nacionales es mejor o saca de eje la discusión provincial?

—Tomar la decisión de alinear las elecciones en el último momento que permitía la ley tiene sabor a especulación política. Y claramente, por más que no lo digan, implica un alineamiento muy fuerte con las políticas nacionales del kirchnerismo. Me hubiera gustado más una discusión sobre las transformaciones que necesita Entre Ríos. El único argumento a favor del no desdoblamiento es el único que el oficialismo no expresó: el costo de una elección. Pero ni lo mencionaron.

—¿A nivel nacional ve una elección de tres tercios o polarización en JxC y el oficialismo?

—No lo sé. Pareciera que a medida que transcurren los días se hace más notoria la dificultad de armar una propuesta para gobernar el país en pocos meses, lo que a algunos les lleva años. A Macri le llevó más de diez años terminar de generar un armado para llegar a la presidencia. Por un lado tenés una propuesta que intenta capitalizar el enojo de la gente con la política, como la de Milei, y por otro la intención de la reelección del peor gobierno de los últimos cuarenta años. A mi juicio, esta elección tiene más que ver con lo que podamos hacer desde JxC que con lo que pueda hacer el resto de la oposición o el oficialismo.

—¿Se desinfló Milei?

—Puede ser. Tiene lógica en el sentido de la dificultad que implica armar algo consistente y en serio en tan poco tiempo.

—¿Larreta o Bullrich?

—Elijo a JxC. La verdad es que en Entre Ríos hemos conformado una lista de unidad con las candidaturas legislativas nacionales y eso me obliga a ser cuidadoso con mi posicionamiento en este momento. Voy con las dos boletas.

—¿Teme que esta semana se desmadre la interna Bullrich-Larreta?

—Estoy seguro, porque lo hablé personalmente con los dos, que el mismo 13 a la noche vamos a estar juntos tirando para el mismo lado, conscientes de lo que la gente está esperando de nosotros.

—¿La elección de Massa como candidato fortaleció al oficialismo o lo debilitó?

—Que sea Massa candidato a presidente es claramente la reelección de los que hoy están gobernando. No es una buena elección.