La mala fama de Argentina por la alta inflación llegó al Financial Times

El diario británico Financial Times destacó la gestión que llevan adelante los países de Latinoamérica para reducir la inflación, a excepción de la Argentina que acumula un 50,7% de aumento en lo que va de 2023 y a nivel interanual ya supera el 100%.

En un artículo titulado “Los bancos centrales de América Latina declararán la victoria en la guerra contra la inflación”, publicado este miércoles 2 de agosto, el medio citó la opinión de economistas y analizó el escenario de la lucha contra el alza de precios en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Entre otros, citó al economista jefe de Citi en Nueva York, Ernesto Revilla, quien consideró que “incluso si la lucha contra la inflación no ha terminado, los bancos centrales latinoamericanos pueden dar la vuelta de la victoria (...) Se distinguieron en este ciclo por su disciplina, autonomía, compromiso y comunicación clara. La política monetaria en los países con metas de inflación -Chile, Brasil, México, Perú y Colombia- le está dando una lección al mundo”.

Otra de las voces consultadas por el Financial Times fue el jefe de economía global del Bank of América en Nueva York, Claudio Irigoyen, quien, al comparar el manejo que tuvieron las autoridades monetarias latinoamericanas frente a la Reserva Federal, aseguró que “América Latina fue irónicamente más exitosa porque los bancos centrales no tenían la credibilidad que tenía la FED y no tenían el lujo de decir: ‘Ah, esto es sólo un fenómeno transitorio, la inflación subirá y bajará por sí misma’”.

“La FED probablemente llegó un año tarde al juego”, señaló el especialista.

En julio, la canasta de alimentos de CABA aumentó 6,62% y acumula 72,34% en el año

Por caso, el artículo destacó “la estrategia de Brasil, que comenzó a elevar las tasas desde marzo de 2021, ha demostrado ser efectiva para controlar la inflación” y subrayó que “mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo fueron más lentos en tomar medidas, Brasil ha visto cómo la inflación disminuyó significativamente”.

En ese sentido, precisó que “en junio, el crecimiento de los precios al consumidor en la economía más grande de América Latina se redujo al 3,2% en los últimos 12 meses, por debajo del objetivo oficial de este año”.

A su vez, mencionó que Chile “también experimentó una notable desaceleración de la inflación, registrando una tasa anual del 7,6%, casi la mitad del pico del 14,1% alcanzado en agosto del año pasado”.

Una mala reseña para Argentina

En contraposición de los exitosos casos de los países latinoamericanos para contener los precios, el Financial Times afirmó que “Argentina se destaca como una excepción entre las grandes economías de América Latina”.

“El gobierno peronista ha enfrentado desafíos en el control de la inflación debido a su política de imprimir dinero para financiar el gasto público y a tasas de cambio oficiales distorsionadas”, indicó y detalló que “la inflación se ha disparado a más del 115%, y las tasas de interés efectivas se mantienen en un nivel anual del 155%”.

Todos los aumentos programados para el mes de agosto

A pesar del avance en la lucha contra la inflación, el Financial Times advirtió que todavía continúan las incertidumbres.

Al respecto, el economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, Eric Parrado, aseguró que “los bancos centrales no pueden cantar victoria todavía”, sosteniendo que “deben ser cautelosos ya que todavía hay mucha incertidumbre sobre si las medidas de inflación subyacente, excluyendo los costos de energía y alimentos, han establecido una tendencia clara a la baja”.

LDG / LR