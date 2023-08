UxP cierra con Massa protagonista y sin refuerzos

La última semana de la campaña de Unión por la Patria transitará sin grandes novedades. “No toquemos nada”, podría ser la frase que sintetiza el ánimo del oficialismo. Según los números que mira Sergio Massa, desde el 24 de junio el peronismo mantiene una curva ascendente de votos frente a un Juntos por el Cambio que no logra mover sus números de manera significativa. Con este escenario, el candidato a presidente del oficialismo comenzará a despedir la campaña sumándose desde este domingo a tres actos grandes con jóvenes, movimientos sociales y sindicalistas, pero para las últimas horas antes de la veda dejará la liturgia peronista para mostrarse más íntimo.

“La novedad del cierre de listas en el espacio renovó las expectativas electorales y animó a nuestros electores. Los dos estamos creciendo, pero nosotros lo hacemos a una mayor velocidad”, dice el paper que preparó el estratega de campaña, Antoni Gutiérrez Rubí, como evaluación final antes del 13 de agosto. Un gráfico muestra cómo ese crecimiento hizo que Unión por la Patria pelee voto a voto con Juntos por el Cambio.

Por eso, repiten incansablemente la frase “menos es más”. Sergio Massa seguirá siendo el protagonista de esta campaña en la que ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández u otros candidatos tienen que estar por encima de su figura. “Todo pasa por Sergio y su gestión”, repiten. Pareciera que su doble rol corre por carriles distintos: el escenario caliente que muestra la economía no invade el humor de quienes están al frente de la campaña.

El domingo, cuando falte una semana para las PASO, hará una recorrida por Escobar y se sumará a un acto en Ferro con movimientos sociales. Lo organizan el Movimiento Evita (que mantiene una fuerte disputa con el peronismo en distintos distritos), Somos/Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa.

El lunes será el momento de subirse a un acto con jóvenes en la Universidad de San Martín, también compartirá una reunión con la CTA y un encuentro con intelectuales. El martes, llegará el turno de la CGT, quien mostrará poder de movilización y dará el escenario más parecido a un cierre de campaña.

“Hay que llegar sin errores y no forzar nada”, dicen desde el entorno del ministro de Economía y candidato. Por eso, esta semana Massa se mostrará hiperactivo como lo viene haciendo, pero sin tocar la estrategia. Para la actividad final, desde el equipo de campaña están organizando un encuentro con formato de conversatorio, en donde se vea a Massa en una actividad más íntima y de cercanía. No habrá escenario final con gradas ni multitud con bombos, o fotos con todos los candidatos subidos a una tarima. Tampoco con la líder del espacio, Cristina Kirchner quien, en caso de sumarse a alguna actividad sobre el cierre, no será para el acto final.

La vicepresidenta se metió en la pelea electoral en las últimas horas, pero lejos del territorio. Apoyó a Fernando Espinoza en la disputa por La Matanza desde el Senado y promete bajar a la Provincia después de las elecciones internas. Aunque Máximo Kirchner pidió por ella, la vice dejará que pasen algunas internas pesadas y hasta acá sólo demostró con un tuit que le interesa que “Fernandito”, como llama de manera afectiva al intendente de “la quinta provincia”, gane por amplia mayoría en su territorio. Allí hay más de un millón de votos.

CFK ya dejó en claro su apoyo a Sergio Massa con tres actos, pero estuvo alejada de la pelea bonaerense. Hasta ahora no mostró un gesto fuerte, por ejemplo, con Axel Kicillof. El gobernador no necesita fotografiarse con la vicepresidenta para que el electorado sepa que responde a ella, pero tampoco la titular del Senado lo ayudó a recolectar votos. El mandatario bonaerense quiso ir por la reelección y ahora deberá demostrar que puede retener la Provincia.