La CGT pone la estructura al servicio del ministro

La CGT quiere mostrarle a Sergio Massa, una vez más, todo su apoyo el próximo martes, a las 16, con un acto que promete “multitudinario” en el Direct TV Arenas de la localidad bonaerense de Tortuguitas, lugar en el que el Frente Renovador del tigrense suele cerrar sus congresos. Pablo Moyano, triunviro de la central, espera un evento que sirva para “concientizar” a la clase trabajadora sobre la importancia de los comicios del 13 de agosto.

Por estas horas, todos los sectores del movimiento obrero trabajan en la organización de una actividad que contará con el respaldo de 12 mil personas, dada la capacidad del estadio. Habrá un escenario y el precandidato presidencial de Unión por la Patria será el único orador, de acuerdo a lo que se conversó en las últimas horas en la mesa chica de la calle Azopardo. Los dirigentes sindicales escucharán las proyecciones de campaña y las propuestas del funcionario para su eventual gestión, tras la medida que determinó un nuevo piso para el impuesto a las Ganancias.

Ante PERFIL, Moyano sostuvo que posee grandes expectativas en la jornada y que lo fundamental pasa por el discurso del titular de Hacienda ante los trabajadores. También, resaltó el compromiso del sindicalismo en la campaña de la alianza oficial, pegando afiches, repartiendo volantes y movilizando a las bases en los actos protagonizados por el binomio Massa -Rossi. Según el Camionero, todos los caciques gremiales coinciden en que “no puede ganar la derecha”. “Estamos en la calle, en las asambleas, en las fábricas, caminando los barrios para que el Gobierno nuestro triunfe en las elecciones primarias y en las generales”, indicó.

“No estoy encerrado en la oficina, hablo con los trabajadores camioneros, estoy en las empresas, en las fábricas y les digo: más allá de la bronca que hay por la inflación, por algunas medidas que no llegan al bolsillo de los laburantes, lo de enfrente es mucho peor”, precisó. Y agregó: “Te están diciendo que te van a sacar la indemnización, después te van a venir por el aguinaldo, por las vacaciones pagas. No lloremos después si ganan. Por eso, hay que concientizar a todos, más allá de la bronca, más allá de todas las medidas que no se han podido llevar al bolsillo de los trabajadores, lo que puede venir es peor”.