JxC en ebullición: Bullrich y Larreta pelean por los aliados, los fiscales y el voto útil

Las últimas dos veces que se vieron las caras apenas se saludaron. Una fue en La Rural el sábado pasado y la otra el domingo en el búnker del flamante gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Sus colaboradores mantienen escasos diálogos por temas operativos. Pero, a ocho días de las PASO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich siguen en una pelea en la que se cruzan los aliados, los apoyos y la estrategia para intentar ganar la interna de Juntos por el Cambio.

La conquista del voto radical y el intento por transformarse en la opción “útil” para derrotar al kirchnerismo fueron dos de los ejes de disputa.

En el primer caso, Bullrich sumó ayer a Ernesto Sanz a un acto en Mar del Plata, quien expresó: “Hay miles de militantes radicales en todo el país que están acompañando a Patricia y a la Fuerza del Cambio”. Y destacó que para la elección del 13 de agosto, “Patricia Bullrich es la persona que tiene el coraje, que tiene la fortaleza, que tiene la trayectoria, y que tiene la decencia para gobernar la Argentina que se viene”. Sanz es el padrino político del precandidato a senador nacional por la Provincia, y titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, el organizador del masivo encuentro.

Por su parte, Larreta venía de lograr el apoyo de Facundo Manes y el cordobés Rodrigo de Loredo, con quien ayer estuvo en la capital cordobesa. A eso se le suma la agenda paralela, en especial en el norte del país, que encaró el precandidato a vicepresidente y titular de la UCR nacional, Gerardo Morales. Tanto en el NOA como en el NEA la figura del gobernador de Jujuy es más conocida tras ocho años como mandatario provincial. Y allí, creen en el larretismo, podría sacarle diferencia a la precandidata presidencial. Esta semana Morales tuvo un raid que lo llevó a Salta, Tucumán, Misiones y Formosa.

Paralelamente otra pelea que se libra en estos días se da por el voto útil. Es decir, por intentar instalar quién de los dos sería el mejor vehículo para derrotar a Sergio Massa. En ese marco, se trata de una disputa en las sombras donde jugaron dirigentes, precandidatos y operadores de ambos intentando instalar esa idea.

Como sea, lo cierto es que Massa eligió a Bullrich como rival con la consigna de que puede ser más accesible en un ballottage. Sin embargo, la precandidata presidencial, a su vez, cree que ante el ministro de Economía podría ganar, incluso en primera vuelta. Imagina un escenario, de ganar las PASO, donde supere el 40% y le saque más de diez puntos en las elecciones de octubre al oficialismo.

Por su parte, Larreta está convencido – y eso le sugieren los números que observa en las encuestas– de que el mejor candidato contra Massa e incluso en su equipo aseguran que está en mejores condiciones de ganar con un argumento clave: el voto “moderado”, desencantado, es más probable que pueda pelearlo mientras que Bullrich, más corrida a un extremo, le costaría mucho más.

Otra batalla se libra por la fiscalización. En JxC calculan, para todo el país, 155 mil personas que puedan cuidar las boletas en todas las provincias. El larretismo viene trabajando en ese sentido con la ayuda de intendentes y dirigentes territoriales de todo tipo y color partidario.

La negativa de la exministra de Seguridad a habilitar una “V” para que en muchos municipios puedan llevarla a ella y al jefe de Gobierno como precandidatos presidenciales generó una oleada de bronca entre los intendentes del PRO que prometen jugar a fondo. Entre otros, Julio Garro de La Plata, Ezequiel Galli de Olavarría, Sebastián Abella de Campana, Gustavo Posse en San Isidro o Pablo Petrecca en Junín.

Lo mismo ocurre con quienes llevan la boleta bullrichista: Manuel y Santiago Passaglia en San Nicolás, Diego Kravetz en Lanús o Marcelo Matzkin en Zárate. Con todo en el bullrichismo dicen tener los fiscales necesarios y los fondos: unos tres millones de dólares. La dirigente Paula Bertol está a cargo de la capacitación.

Cierres de campaña. En este contexto, en la recta final el jefe de Gobierno logró otro apoyo clave: el de María Eugenia Vidal, quien ya se acopló al sprint final de campaña (ver página 3) para colaborar con su amigo desde hace 27 años. Además, el martes, en uno de los múltiples cierres que tendrá Larreta, sumará a los tres gobernadores electos y a dos posibles mandatarios provinciales.

Será al mediodía en Córdoba y allí se los verá a Ignacio “Nacho” Torres, de Chubut, a Marcelo Orrego de San Juan y a Claudio Poggi de San Luis. Los tres ya habían anticipado su voto por Larreta el año pasado. Ahora harán equilibrio antes de las PASO pero su presencia en el acto será clave.

A los tres gobernadores electos los une uno de los armadores larretistas que fue fundamental: el legislador Esteban “Larry” Garrido, quien viene trabajando con los tres desde hace tres años y medio para llegar a las victorias provinciales. Cultor de un extremadamente bajo perfil, Garrido fue la pieza política que logró articular los armados provinciales y alcanzar tres victorias históricas para JxC. A ellos se les sumarían Maximiliano Pullaro, el radical de Santa Fe, y Leandro Zdero, el radical que compite por Chaco.

De todos modos, hoy Larreta estará con Pullaro en Santa Fe, en una larga recorrida que lo llevará por Rafaela, Reconquista, San Cristóbal y Ciudad de Santa Fe. El miércoles volverá a Rosario. El último acto será en La Plata con Diego Santilli y referentes del interior del país.

Por su lado, Bullrich mostró ayer su fuerza en Mar del Plata con Sanz más Néstor Grindetti, el precandidato a gobernador, y Cristian Ritondo, cabeza de la boleta a diputados. Hoy estará en La Matanza con su precandidato a intendente, Lalo Creus.

En cuanto a los cierres, el miércoles la precandidata estará en Córdoba a las 18.30 en la Plaza de la Música con su vice, Luis Petri. Al otro día tendrá su último acto: Grindetti preparó el microestadio de Lanús para que a las 17 Bullrich dé su discurso a horas de la veda electoral.

Sin acuerdo aún por el búnker

El conflicto por un búnker común aún no se resolvió. Al cierre de esta edición, Patricia Bullrich todavía no había aceptado compartir con Horacio Rodríguez Larreta el predio de Costa Salguero, donde históricamente el PRO espera los resultados de cada elección desde que Mauricio Macri fue reelecto en CABA. Larreta reservó el lugar hace un mes ya. Como anticipó PERFIL, Bullrich cree que no están dadas las condiciones para que haya un búnker conjunto. Dice que no es “austero” y piensa que la foto juntos se dará tras los resultados. Ayer iba a dar una respuesta definitiva pero no se dio aún.

Vidal se suma a la campaña del jefe de Gobierno

Se decidió. Aunque íntimamente siempre lo supo, esta semana María Eugenia Vidal hizo público su apoyo a su amigo Horacio Rodríguez Larreta, con quien trabaja y tiene una relación casi familiar desde hace 27 años.

La decisión le valió críticas de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, sin embargo la diputada encarará esta última semana de campaña montada en colaborar para que el jefe de Gobierno pueda ganar la interna contra la exministra de Seguridad.

Anteayer viajó a Córdoba, donde tuvo un raid de entrevistas y notas en medios de comunicación más una reunión con la diputada del PRO Soher el Sukaria y un grupo de JxC.

También le tocará ir a Mendoza, donde también hablará de las cualidades de Larreta para que sea el elegido, y el miércoles estará en Paraná, donde se mostrará con el jefe de Gobierno. A esa foto se le sumará Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Entre Ríos, y posiblemente el radical Maximiliano Pullaro, quien peleará por la gobernación de Santa Fe en septiembre.

Antes de ello, el lunes estará con Macri, Larreta, Bullrich y Jorge Macri en una foto de unidad para apoyar al ministro de Gobierno porteño en la Ciudad ante el radical Martín Lousteau.

Con todo, Vidal tomó su decisión de manera personal, tras haber planteado que durante todos estos meses no había mencionado a quién votaría para no complicar la unidad de JxC.

La presunta “neutralidad” a la que aludió en la última reunión con Bullrich, por la cual fue criticada, se iba a dar si la precandidata llevaba a Cristian Ritondo como gobernador. No ocurrió.