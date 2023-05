El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, aseveró que Patricia Bulrrich "encarna un tipo de liderazgo que es el que el país necesita". El trabajo que viene realizando en su campaña bonaerense, qué hará con Independiente y el municipio de Lanús, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Te esperabas ser el precandidato a gobernador de Buenos Aires elegido por Patricia Bullrich?

Primero, hace dos años decidí no renovar la intendencia, a pesar de que podía, porque me pareció que ocho años eran suficientes. Por lo que a principios del 2022 comenzamos a trabajar para eso.

Trabajamos mucho con el equipo de Bullrich y, obviamente, teníamos la esperanza y sabíamos que los otros tres precandidatos tienen chapa como para ser elegidos, y de hecho, van a seguir trabajando con nosotros. Así que es una enorme alegría porque se dio. Ahora empieza otro desafío.

¿Sentís que dentro del partido sorprendió?

Los otros tres precandidatos también querían ser y pensaban que tenían una seria posibilidad. Entonces, a lo mejor los sorprendió, pero rápidamente nos subimos todos al mismo barco.

Sinceramente, si hay alguien que más que asombró no te lo puedo decir con precisión, pero hoy por hoy veo a todo el mundo consustanciado con el proyecto.

Fuiste jefe de campaña de Diego Santilli en el 2021. ¿Cómo se vive de pasar a ser eso a ser el rival?

Fui jefe de campaña de Diego porque entendí que era el mejor candidato para ser diputado. Esta es una elección totalmente distinta, es ejecutiva, requiere tener mucha experiencia en la Provincia, haber manejado, en mi caso, un municipio grande en una sección electoral compleja. Aquello era un tema, este es otro.

Humildemente, creo que tengo chapa para poder mostrar una diferencia en ese sentido, en lo de ser realmente bonaerense.

Marco algunos puntos. Primero, ser intendente. Segundo, ser del conurbano. Además de tener una gran experiencia económica y financiera habiendo sido ministro de Hacienda de la Ciudad, que es el tercer presupuesto en tamaño del país, ¿te dan a vos, para un puesto ejecutivo como el de gobernador, credenciales superiores a la de Santilli? ¿Sería ese el punto?

Lo que acabas de resumir es exactamente lo que veo, en el sentido de que el Estado de Buenos Aires necesita ser dado vuelta como una media. Hoy es un Estado complicado, que está alejado y no le resuelve los problemas a la gente.

Hay que reformularlo por completo, desde criterios de procesos y procedimientos hasta leyes y ordenanzas. Hay que trabajar mucho en eso para sacar esa mochila que lleva la gente de este Estado ineficiente, paquidérmico además.

Larreta y Bullrich ya van por los ‘heridos’ de JxC

Para todo esto hay que tener experiencia. Y en un municipio como Lanús que, en muchísimos aspectos, es como un promedio del Conurbano, entiendo que me da los suficientes antecedentes como para decir "esto que hay que hacer en la Provincia".

Por ejemplo, nosotros estamos pensando como planes de gobierno una fuerte descentralización de la ejecución de políticas hacia los municipios, que estos antecedentes sean suficientes como para poder garantizar que eso lo vamos a llevar a cabo.

Todo esto en el marca de un liderazgo como el de Bullrich, que nos permite y nos da las garantías de ir hacia adelante con coraje y convicción.

¿Cómo te dan tus propias encuestas de Bullrich en Buenos Aires vs. Horacio Rodríguez Larreta? Me refiero ahora a la precandidatura presidencial.

Hay un crecimiento muy importante de ella en los últimos meses, nosotros la tenemos adelante, en lo que sería la foto o la situación de hoy. Lo que es fundamental, en estos casos, es la tendencia que hace unos meses no deja de crecer.

Independiente de la tendencia, ¿en tus encuestas la tienen ganando sobre Larreta en Buenos Aires?

Sí, tenemos esos datos.

El papel del radicalismo y de Ritondo en Juntos por el Cambio

Claudio Mardones (CM): Este fin de semana hubo un encuentro programático de la UCR en Córdoba, donde se hablaron muchas cosas. Está previsto para el 12 de junio el encuentro para ratificar un programa económico, pero también empezó la pregunta al respecto de su postulación.

Su nominación como precandidato a gobernador, impulsado por Bullrich, genera muchos interrogantes en el radicalismo, especialmente respecto a Maximiliano Abad, precandidato del radicalismo en Buenos Aires. Algunos consideran de que existen chances de que pueda haber una negociación con usted para que sea su candidato a vicegobernador, pero otros dicen "todavía está definiendo qué es lo que pasará con Cristian Ritondo".

Lo escuchaba anoche, en una entrevista televisiva, asegurar que Ritondo va a trabajar con usted. ¿En qué lugar queda el radicalismo? ¿Cómo serán esas negociaciones?

Lo que nosotros hemos resuelto es tener dos precandidatos por el PRO. Está claro que la alianza tiene otros socios políticos, que son el radicalismo, la Coalición Cívica y parte del peronismo. Con lo cual, es obvio que hay que hablar con todos ellos para ver cómo sigue la película. Hay que tener la cabeza abierta, ser generoso y ver cómo todos podemos estar en el mismo barco.

Seguramente se hable en los próximos días, en las próximas semanas de cara al cierre de listas, todavía falta un mes. Lo que se definirá en 15 días es lo que refiere al reglamento de la alianza, que da las garantías para ver cómo será el post PASO, es decir, cómo se integran las listas entre perdedores y ganadores.

Con Abad tengo una excelente relación y diálogo, es un político de mucha calidad en Buenos Aires, así que seguramente estaremos hablando con él. En cuanto a Ritondo, todos los que eran precandidatos estamos trabajando en conjunto, todavía no se llenan los casilleros porque no es el momento, pero está todo el equipo junto.

Su actividad en la gestión deportiva

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo va a ser? ¿Dejará Independiente en algún momento para hacer campaña? ¿Mantendrá las dos cosas, además de siempre tener el ojo sobre Lanús?

Cuando comience con la campaña estaremos ahí firmes.

En Lanús, la licencia terminó y la tenemos muy ordenada, está funcionando muy bien, los planes de gobierno funcionan y están todos lanzados los de este año. Diego Kravetz, que es el jefe de Gabinete, está llevando todo eso muy bien y yo participio de las reuniones de seguimiento, así que Lanús está ordenado en ese sentido.

En Independiente, por estatuto tenemos que llamar a una asamblea para que elijan en los miembros de la Comisión Directiva quién es el presidente que terminará el mandato, todavía faltan tres años y algunos meses. Esto de ser presidente me cayó de sorpresa, porque de un momento para el otro Fabián Doman renunció, yo era vicepresidente, que no es un cargo ejecutivo.

Me propuse tres objetivos en este corto plazo, que fue conseguir un técnico para el club y estaba solucionado en 48 horas; trabajar sobre el déficit, que bajó de 120 millones en noviembre y estaremos en 20 o 30 millones de pesos por mes y bajando la deuda; y llamar a la asamblea, que es algo que estamos haciendo esta semana.

A partir de ahí veremos. Como hincha de Independiente y los 63 años de socio que tengo, me gustaría seguir siendo presidente, pero en el día a día no puedo estar. Entonces, una alternativa es cambiar la responsabilidad del intendente para que yo pueda seguir colaborando de algunas cuestiones, si se quiere más estratégicas, o elegir otro del secretariado.

AG: O sea, ¿se alejará de Independiente cuando empiece la campaña?

Físicamente, sí, porque tendré que recorrer la Provincia y justamente uno de los ejes de campaña será la cercanía con la gente, algo que practicamos en Lanús y que queremos llevar en Buenos Aires. Eso requiere, más allá de las redes y los medios de comunicación, movilizarse.

Las elecciones en la Provincia

AG: Se habla de desdoblamiento en Buenos Aires y que esto complicaría a la oposición. ¿Lo complica a Juntos por el Cambio si Axel Kicillof finalmente desdobla elecciones?

Primero, cuando uno está dispuesto a salir campeón, sale a la cancha y se la embarran, tiene que salir igual y ganar, así que sinceramente no especulo con eso.

Sí me gustaría decir que el cambio del reglamento en la mitad del partido me parece de mal gusto, de falta de respeto a la gente, ya que tiene otros problemas en mente y ver que el Gobierno especula para ver si cambiando las condiciones electorales saca un voto más o uno menos es muy feo.

Estoy dispuesto a charlar cambio en el sistema electoral, ya sea fecha limpia, voto electrónico, desdoblamiento para el 2025 o 2027, pero hacerlo ahora de cara a la gente es de un mal gusto importante.

Este fin de semana Joaquín de la Torre conmovió la interna de JxC al pedir que Larreta se baje y haya un solo candidato del PRO en las PASO. Dame tu propia opinión de si sobre eso fuera conveniente o no.

Por un lado, no soy quién para pedirle a Horacio Rodríguez Larreta que se baje.

A de la Torre lo banco. Como intendente, realizó una intendencia impecable en San Miguel, que está muy bien. Es un político al que escucho mucho y con el cual vengo trabajando en conjunto a pesar de que estábamos, de alguna forma, rivalizando en este proceso. Tomo las declaraciones como un tema puntual del momento.

En todo caso, si tengo que "pelear" dialécticamente lo quiero hacer con el kirchnerismo, no hacia adentro. Nuestras diferencias son tácticas, no estratégicas o de valores. Además, no me gusta mucho opinar sobre la opinión de la gente.

Hoy tenemos una contienda y ya está definido, vamos para adelante, cada uno mostrará sus galones y yo creo que Patricia hoy encarna un tipo de liderazgo que es el que el país necesita para hacer las transformaciones, que no serán fáciles.

Por eso es que yo digo que no edulcoremos la campaña, porque tenemos que transmitir qué es lo que se viene para que luego la agente acompañe y cuando empecemos a pisarle callos a las corporaciones y sus intereses sectoriales ahí podamos llevarlo adelante.

¿Puede ser que sea una respuesta de Joaquín de la Torre a que el propio Larreta, en San Miguel, hizo casualmente un spot de que las veredas estaban rotas, algo que parte de un problema entre ellos?

Claro.

Los atributos de Larreta

Vos fuiste ministro de Hacienda de un gobierno en el que él tenía una posición importante. Una de las discusiones que se plantea en la competencia de Bullrich y Larreta es que uno representa carácter y el otro gestión.

En un reportaje le pregunté a ella cuándo uno valía más que otro y ella decía que en un país ordenado, normal, que haya que administrar la gestión, es más importante que el carácter en un país en el que se está desordenado y que hay que tomar medidas duras. Y que, en realidad, en lugar de administrar hay que transformar lo que importa es el carácter.

Vos que tuviste a Larreta al lado tuyo, porque eras el ministro más importante en la economía y él es jefe de Gabinete, ¿ceés que los atributos de Larreta están más en la gestión que del carácter, y el carácter no es su fuerte? ¿Cuál creés que es el mejor atributo para este momento?

Coincido 100% con Patricia, en el sentido de que en este momento se necesita un liderazgo que tenga claridad de pensamiento de hacia dónde querés conducir en la sociedad y, por otro lado, el coraje para llevarlo adelante. Pero previo a todo eso, sí se requiere la transparencia y la convicción necesaria para transmitirle a la gente lo que viene.

Con Horacio compartimos gobierno, fue un excelente jefe de Gobierno. Hay que decirlo con toda claridad porque si no nos olvidamos: el jefe de Gobierno era Mauricio Macri, es decir, la transformación de la Ciudad que se hizo comienza con su gobierno, donde cambió el estado de la Ciudad de Buenos Aires y en él estaba la convicción y las fuerzas para llevarlo adelante.

Ahora, el orden del gobierno, la administración y la gestión la llevó a cabo y la coordinó Horacio. Hoy por hoy, hay que hablarle muy claro a la gente. Por ejemplo, las cosas que queremos hacer en educación en la Provincia, ¿a quién le vamos a pisar los callos? A Roberto Baradel, quien nos hará un lío bárbaro, y lo que le tenemos que poner a él es la gente que nos votó, así me parece que se va a tener que discutir esto.

Está claro que no estoy diciendo de que si Baradel tira piedras le vamos a decir a la gente que le tire piedras, no es así, le vamos a transmitir a ellos que nos banque las consecuencias de llevar adelante las medidas. Esa es la forma que tenemos que adoptar nosotros respecto de lo que viene.

Qué, cómo y para qué

El perfil de los candidatos

Normalmente se decía, en el caso de Macri, que no es lo mismo pasar de intendente, aunque sea de jefe de Gobierno de la Ciudad más importante de Argentina, a presidente. Que el cursus honorum de gobernador da experiencias que no da el de jefe de Gobierno de una Ciudad.

¿Cuál es tu propia visión respecto de lo que es pasar de intendente a gobernador? ¿Cuáles son los atributos para ser presidente? Bullrich tampoco estuvo al frente de ningún ejecutivo, sí fue ministra de distintas carteras.

Lo municipal tiene un componente de gestión que, para mí, es más que el 50%, donde la política tiene mucho que ver. Pero el ejemplo que doy de lo municipal es "tapar un bache no es un problema ideológico", se tiene que tapar bien y barato, no hay una discusión o no debería haber una discusión ideológica en ese sentido.

A medida que vas subiendo en la escala de representación federal, claramente que el componente político toma mayor envergadura. En Buenos Aires, para dar el ejemplo, podés estar equilibrado entre gestión y política, y cuando vas a lo nacional ya es política casi pura a nivel de presidente, como además está la cuestión internacional, que introduce un requisito importante.

Me parece que pasar por todos esos estamentos te da, cuando sos presidente, una visión de la realidad y de lo que cuestan las cosas muy distinto que si vas por una tangente, pero esa discusión entre gestión y política que lleva tanto tiempo para discutir me parece que se puede abocar de una forma distinta con los tres niveles de Gobierno.

Otro punto que tiene que ver con esta tarea del servicio público. Una cosa es, como vos decías, ser jefe de un distrito más pequeño, más grande, mucho más grande y del más grande de todo, pero ser jefe. Bullrich nunca fue jefa, era ministra. ¿Eso genera algún tipo de disvalor para ejercer el cargo de presidente?

No. Uno como ministro es jefe de un grupo, estás inserto en un grupo de toma de decisiones tal vez más colegiado como puede ser un Gabinete, pero hacia abajo sos líder.

El liderazgo, en política, requiere un porcentaje aunque sea mínimo de amor. ¿Qué quiero decir? Uno tiene que liderar porque la gente te sigue por tus ideas, valores y no solamente por ser empleado tuyo. Entonces, en política es necesario un seguimiento detrás de las convicciones y no tanto detrás de ocupar un cargo porque "yo sigo a tal porque quiero ser ministro" y no, es "yo sigo a tal porque creo va por el camino correcto y tengo los mismos valores y convicciones que él".

Luego, viene los estilos personales y puede haber más o menos de estos conceptos, pero lo que no funciona en política es el liderazgo meramente de jefe de un organigrama.

Su recorrido político

Se imaginaba aquel experto en finanzas del grupo Socma, incluso encargado de ir a conquistar Brasil representando a este grupo, 20 años después, con una actividad pública tan prolífica, presidente de un club de fútbol, intendente dos veces de Lanús, precandidato a gobernador. ¿Es otra persona éste que aquel de hace 20 años?

No me lo imaginaba, comparado con aquel momento. A mí me gusta mucho planificar, quiero decir, la planificación estratégica, pero reconozco que hay un punto donde tenés toda tu vida planificada y ahí chocan los planetas, pasa algo y saliste para otro lado.

Estoy por sacar un libro que cuenta mi experiencia. Yo vengo bien de barrio, hijo de obreros y se fueron dando circunstancias de mi vida en el estudio, en haber entrado al grupo Macri y al final recibir un llamado que me cambió la vida, que es que Mauricio me convoca a ver si le daba la mano para analizar el presupuesto de la Ciudad, ni siquiera pensando que iba a ser ministro ni nada por el estilo.

Entonces, de ninguna manera me podía imaginar eso. Es claro que esto tiene sus costos en términos de tiempos, familia, de hijos, nietos, etc.

El sábado pasado, mi nieta cumplió 15 años y me preguntó "¿abuelo, vas a venir a la fiesta?". Eso me partió el alma porque, ¿cómo puede dudar la nena si yo voy a ir a su cumpleaños?. Esos son los costos que uno paga y no lo digo como una queja, hay que asumir la consecuencia de sus decisiones, pero jamás me hubiera imaginado que estaría acá.

¿Estudiaste en escuela pública?

La primera parte de mi primaria sí, después fui a un colegio parroquial, terminé primario y secundario allí y después si fui a la universidad pública.

¿Qué deja de diferencia lo público habiendo actuado con tanta gente en el PRO que venía de universidades privadas? Supongo que leíste el libro de Henry Kissinger donde dice que "todos los líderes eran de clase media, media baja que estudiaron en escuela pública y ninguno en escuelas de elite".

Tengo mis diferencias y no lo digo por ninguna facultad o universidad en particular, porque no las conozco en detalle, pero digo que la educación no te puede educar en una probeta, te tiene que educar una realidad.

¿Defendés la escuela pública?

Sí, pero de calidad.

A diferencia de María Eugenia Vidal, ¿creés que las universidades del Conurbano son buenas?

Son útiles porque les permiten a muchos chicos poder estudiar sin grandes desplazamientos, pero lo que creo es que, en el caso de la de Lanús, está tremendamente ideologizada, por lo que las carreras se eligen por una cuestión ideológicas y luego los contenidos están muy ideologizados, pero eso ya es un tema particular.

Creo en la educación pública de calidad, pero tiene que ser medible, porque hay que medir el avance de los chicos y la capacitación y recapacitación de los maestros, no puede ser que todo dé igual, los chicos no pueden pasar de grado si no saben, si es así hay que hacer las cosas para que sepan.

Entonces, cuando la educación pública se achata eso te genera problemas a futuro en la sociedad que es lo que estamos viviendo hoy.

Fundé un colegio en Lanús, un colegio público de doble escolaridad, bilingüe, con tecnología, con pizarrones electrónico, los chicos tienen Ipad y dialogan con el pizarrón, tiene robótica y es pública, pero este año tuve una demanda de 500 inscriptos. Los papás se dan cuenta que dónde está la educación de calidad.

Hay que trabajar en ese sentido, por eso uno los ejes más importantes del plan de gobierno es la educación de Buenos Aires.

