Silvana Giudici, exdiputada nacional por la UCR, manifestó que le parece “un disparate” la propuesta de Agustín Rossi de reflotar la Ley de Medios: "No sabe el mal que le hizo a la industria audiovisual esa ley”, resaltó. A su vez, se metió en la interna del PRO, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Con tu corazoncito radical y siendo la persona que está al lado de Patricia Bullrich en la comunicación todo el tiempo, ¿creés que el candidato a vicepresidente de su fórmula tendría que ser un radical?

Creo que, para complementar la fórmula de Patricia, hace falta una persona con coraje, que esté dispuesta a encarar los desafíos que Bullrich va a tener que encarar cuando llegue a la presidencia. Para eso, por supuesto, contamos con muchas personas que se acercaron desde el primer momento, cuando Patricia, en plena pandemia, recorría el país.

Me parece que hay muchísimos dirigentes radicales con ese perfil de valentía y de coraje necesarios para acompañarla en la fórmula, y sobre todas las cosas, representar el federalismo que tiene que tener una fórmula que aspire a resolver la crisis, te diría terminal, que está atravesando hoy el régimen kirchnerista.

Patricia Bullrich: “Yo también tengo voto antiaparato, anticorporación, antiarreglos de la política”

Con tu doble condición, no muy habitual, además, tu corazoncito radical y tu cercanía con ella, ¿quiénes te parece que podrían ser los cuatro o cinco nombres que podrían llegar a acompañarla?

No puedo adelantar ni especular con nombres de gente con la que estamos trabajando en conjunto desde hace mucho tiempo. Pensar que, con Patricia y con muchos de aquellos que resistimos al kirchnerismo en su época más se hegemónica, que fue por el año 2009, cuando, desde distintas bancadas, tanto del radicalismo como la Coalición Cívica, el PRO y el Peronismo Federal, formamos ese grupo de voluntades que se llamó “El Grupo A” cuando logramos la mayoría de las cámaras, y desde allí venimos trabajando en sintonía con muchos de ellos.

Por lo tanto, hoy el equipo de Patricia está fortalecido no sólo por la integración de dirigentes radicales que puedan aspirar a la fórmula, sino también por lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires con trasvasamientos que vienen sucediendo de manera sostenida y silenciosa de muchos intendentes y jefes territoriales de la provincia que deciden incorporarse a las filas de la fuerza del cambio.

Larreta y Bullrich ya van por los ‘heridos’ de JxC

A partir de la elección de Patricia de Néstor Grindetti como el candidato de nuestro espacio a gobernador de la Provincia, y con la participación invaluable, tanto de Joaquín de la Torre como de Javier Iguacel, que fueron los primeros dirigentes que, junto con Grindetti, se unieron a la fuerza por el cambio, hoy vemos una expectativa que se traduce en, por ejemplo, la bienvenida que le hemos dado la semana pasada al intendente de Bahía Blanca, al intendente de Punta Alta. También, en su momento, al intendente de San Nicolás.

Esta marea silenciosa que viene sucediendo en la provincia de buenos aires nos pone frente a la oportunidad de ganarle al kirchnerismo en su bastión más importante. En ese lugar donde la vicepresidenta Cristina Kirchner suele refugiarse, y que nosotros hoy estamos en condiciones, con Juntos por el Cambio, de ganarlo para consolidar un cambio que no sólo se dé a nivel nacional, sino también, como fue en 2015, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires.

Joaquín de la Torre: "Que se baje Larreta y se deje de joder"

Mencionaste la provincia de Buenos Aires y la candidatura de Grindetti. Joaquín de la Torre, otro de los precandidatos al mismo puesto, planteó este fin de semana que sería bueno, para competirle con mayores posibilidades a Javier Milei que Horacio Rodríguez Larreta bajara su candidatura. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que propuso Joaquín de la Torre?

Joaquín de la Torre es de esos dirigentes que no se callan nada. Con absoluta franqueza dice lo que piensa después de recorrer su territorio y de analizar las prioridades que tiene la gente. En esto se trata de ver las prioridades de la gente, no de los armados políticos, y para eso la opinión sincera de Joaquín.

Lo que está diciendo es que Juntos por el Cambio es una fuerza competitiva, que tenemos que unirnos y buscar la mejor estrategia para retener la provincia de Buenos Aires, ganarle al kirchnerismo en su bastión, y mostrarle a la sociedad que los problemas de la gente son los primeros que nos importan. No tanto las especulaciones, si va un candidato u otro.

Para eso tendría que haber una clara indicación en todas las encuestas de que la competencia está ya saldada porque uno de los dos candidatos tiene mucho más votos que el otro. Mi pregunta es si eso que plantea Joaquín de la Torre es lo que vos imaginás que va a suceder de aquí a poco para que se justifique tal planteo.

En la ciudad de Buenos Aires se va a tomar esa decisión. Jorge Macri, Fernán Quirós, Horacio y Patricia han decidido que, a partir de las encuestas, se tendrá una candidatura de unidad.

“El pacto Schiaretti-Macri es para disolver Juntos por el Cambio en Córdoba y el peronismo en el país”

No se pudo hacer en la Provincia respecto al candidato a gobernador, situación que hubiera sido ideal. Y esto que plantea Joaquín, no es más que una expresión de él. A esta altura yo no veo ese camino, porque tanto Patricia como el resto de los candidatos presidenciables que se van perfilando en Juntos por el Cambio, ya sea Morales, Manes, Horacio Rodríguez Larreta, han sostenido su vocación de llegar a la presidencia.

Y la propuesta es que se dirima a partir de las PASO, que es un mecanismo democrático. Creo que las PASO revalidan mucho más la vocación de ganar y de gobernar de un candidato.

Patricia está dispuesta a dar esa discusión. Desde el 2020, cuando dijo “yo quiero ser candidata presidenta por Juntos por el Cambio, porque expreso lo que la sociedad necesita en este momento”. Todos los días, esto lo verifica en cada recorrida, ya sea en la provincia Buenos Aires, en Salta, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, la gente le pide que sea ella.

Néstor Grindetti: “No hay ningún indicio de que alguien se vaya con Milei”

Y ese es el camino que hemos elegido, dirimirlo en las PASO. Vamos a las PASO porque creemos que Patricia las va a ganar.

El ingreso de Espert y la interna de JxC

Claudio Mardones (CM): Por fuera de la discusión en torno a obturar la fuga de votos que beneficia al diputado ultra derecha, Javier Milei, el otro debate en Juntos por el Cambio, durante estas últimas semanas, es que finalmente José Luis Espert ingrese a Juntos por el Cambio. El radicalismo ya dio el ok, la Coalición Cívica también, falta la respuesta formal del PRO. Usted que trabaja con Patricia Bullrich, algunos creen que el ingreso de José Luis Espert perjudica a Patricia Bullrich y beneficia a Rodríguez Larreta. ¿Cuál es su punto de vista?

Mire, de ninguna manera, a esta altura de la campaña, se puede hacer un razonamiento tan simplista. Que determinado dirigente con un 7% de votos que sacó en el 2015 perjudique la candidatura presidencial de Patricia, porque ella está fuerte liderando en las encuestas.

Pero aparte, como les decía, tomando la temperatura todos los días, no en focus group, no en encuestas, sino recorriendo la calle y escuchando a los ciudadanos.

José Luis Espert

Creo que todas esas son especulaciones. Cada uno tiene que dar una pelea en el lugar donde sea más útil y más fuerte. Fortalecer la coalición y no debilitarla. Creemos que, en el caso de Espert, con su armado territorial, evidentemente tiene una fortaleza muy marcada en la provincia de Buenos Aires.

No lo veo con eh hoy la fuerza para ser un candidato competitivo a nivel nacional, ya se empiezan a tomar definiciones y cada dirigente tiene que ser responsable para poder optimizar su rol en el lugar donde más convenga al proyecto colectivo, y el proyecto colectivo es Juntos por el Cambio.

José Luis Espert: "La Presidencia me resulta muy atractiva, pero también me tira mucho la provincia"

CM: ¿Es decir que usted preferiría a Espert en la provincia de Buenos Aires?

Sin dudas. Es un dirigente de la provincia de Buenos Aires. Es diputado nacional por la Provincia, y ha tenido un desarrollo territorial en la provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel (AG): ¿Es cierto que Bullrich anunciará su vice el 25 de mayo?

Bueno, estamos en tiempo de definiciones. La semana pasada fue la del gobernador. Probablemente, la decisión de la fórmula, de acuerdo a todas las conversaciones que se van teniendo, vaya a definirse muy pronto.

Las listas se tienen que presentar el 24 de junio. Por lo tanto, estamos en tiempo de definiciones. Pero vuelvo a decirles, la intención de Patricia y de todo el equipo es que el candidato a compartir la fórmula con Patricia sea una persona con las características que tiene que tener la fuerza del cambio, ese cambio con coraje, y que aporte desde lo federal.

Larreta y Bullrich abren otra disputa feroz, ahora por las listas y los intendentes

Después veremos cuál será, de todos los dirigentes que cumplen con esos requisitos, el que la acompaña.

AG: Acá me dice que tenemos que mirar para Mendoza, pero no le quiero sacar cosas que no puede decir todavía…

Será Patricia quien lo anuncie.

El ENACOM declaró a Canal E de Perfil obligatorio para todos los cableoperadores

El debate por la Ley de Medios

AG: Usted estuvo en el ENACOM, fue una de las más opositoras a la Ley de Medios. ¿Qué opina de lo que dijo Agustín Rossi de reponer la Ley de Medios tal como se aprobó en su momento?

Un disparate. Rossi no sabe el mal que le hizo a la industria audiovisual esa ley dirigida solamente para combatir y censurar a algunos y para, supuestamente, ayudar a otros.

Lo cierto es que, desde la aplicación de la Ley de Medios, nunca se aplicó, ni siquiera por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nunca se aplicó en los aspectos positivos que podría tener la norma, la pluralidad, o fortalecer la industria audiovisual.

Hoy la industria audiovisual nacional está pasando por un momento crítico. Nos ganan países como Colombia, España y México en producción de exportación de contenidos audiovisuales, cuando la industria argentina era una de las industrias pioneras de Latinoamérica en materia de producción de ficción y producción cultural.

"¡Tango!": Detrás de escena de la primera película sonora argentina, que descolocó a Hollywood

Lamentablemente, esa ley ha generado esta consecuencia. Además de eso, en este contexto, el kirchnerismo sigue destruyendo todo lo que puede ser el crecimiento y la exportación de productos, porque también, a partir del gobierno de Alberto Fernández, modificaron la ley del conocimiento y aplicaron un decreto negativo para todo el sector. El decreto para declarar servicio público a la telefonía celular y a la provisión de internet.

Hoy estamos en una brecha de atraso respecto al resto de los países de la región en cuanto al 5G, a la producción de ficción y a la exportación de contenidos. Eso es lamentable.

Enacom declaró a Canal E de Perfil, obligatorio para los cableoperadores

Pero déjenme decirles, ahora que estoy hablando con ustedes, que no todo es negativo. Tengo que felicitarlos por que ustedes siguen apostando a la producción nacional. Como grupo Perfil han apostado a un canal económico, y la verdad que esa es una buena noticia.

Un nuevo canal de noticias de economía, como sucede en Estados Unidos y en otros países, donde hay señales dedicadas al tema economía. Espero que les vaya muy bien a pesar de todas estas condiciones negativas que mencioné.

FM JL