Néstor Grindetti: “No hay ningún indicio de que alguien se vaya con Milei”

Es un histórico del PRO: trabajó con Mauricio Macri desde la empresa Socma, fue su ministro de Hacienda los ocho años en la Ciudad y el único intendente del PRO en la Tercera Sección Electoral. Néstor Grindetti, de Lanús, fue elegido como precandidato a gobernador por Patricia Bullrich, tras ganarles ese lugar a Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel.

—¿Tomó con sorpresa que Bullrich lo haya elegido?

—Lo tomé con alegría porque es una etapa que llegó a buen fin. Venimos trabajando con mi equipo para esto. Y terminó bien también con los otros tres precandidatos que había. Hablé con los tres: están en el equipo y después veremos cuál es el mejor lugar. Tanto bregamos para trabajar en equipo y que no se rompa este equipo es muy bueno. Por eso, no fue una sorpresa la elección, cualquiera de los cuatro hubiera estado bien y yo me hubiera quedado trabajando en el proyecto que lidera Patricia.

—¿Qué le dijo al anunciarle su elección?

—Me dijo que fue una elección muy difícil. Que cada uno, por sus características, le suma al proyecto que ella lidera y al fin del día terminó confiando en mí. Y me pidió que sigamos trabajando en equipo, que uniéramos a los equipos técnicos y que después pensemos en un modelo donde todos participen.

—Entonces, ¿no hay chances de que Iguacel y De La Torre se vayan con Milei?

—Yo (ante) ayer hablé con ellos y se van a quedar. Y yo voy a bregar para que eso sea así, son necesarios. No solo por mí, que tengo relación personal y hasta soy amigo de Cristian (Ritondo), sino que es bueno para el proyecto de Patricia y para Cambiemos, y en definitiva para los bonaerenses. En los casos que menciona, vi las actitudes, y ninguno me dijo que estaba por irse, por el contrario, plantearon que estaban para sumar. No tengo ningún indicio de que se vayan con Milei.

—¿Qué rol tendrán?

—Los lugares los acordaremos de acuerdo a la necesidad de ellos. Con Iguacel ya acordar trabajar juntos en educación y salud. Ya las áreas de Hacienda y Finanzas veníamos trabajando los cuatro. A medida que vayan pasando los días vamos a tener los roles de cada uno en la campaña, después en el diseño del plan de gobierno, y luego en el gobierno.

—¿Y en el caso de Ritondo?

—A Cristian, si pudiera elegir, soslayando el deseo de él, me gustaría que esté todo lo más cerca que pueda. Primero es un amigo con códigos, segundo es un analista de la realidad política de excepción y tercero trabajé con él como ministro de Hacienda y él conduciendo la Legislatura y nos entendimos muy bien. Ya nos hemos probado trabajando juntos. Además tiene una gran experiencia como ministro de Seguridad. Pero le pediría que nos dé una mano con cuestiones que trascienden la seguridad.

—¿Ya piensa en su compañero de fórmula?

—No hemos hablado aún, es demasiado reciente. Estamos en una alianza: hay que tener mente amplia y ser generoso. Estamos en un JxC con varios partidos y socios políticos, y tenemos que ver cómo se puede conformar eso.

—¿Qué diferencias encuentra con Santilli, su rival en las PASO?

—Soy del Conurbano, viví toda la vida en el Conurbano y tengo experiencia de gestión con un distrito de casi 500 mil habitantes. Tengo conocimiento en el Estado y en un Estado eficiente, con mucha gestión. La Provincia está en una crisis profunda. Todo es complicado, es un pie sobre la cabeza del campo y las pymes. Por eso estoy en condiciones de transmitir mucha experiencia.

—¿No queda margen para que haya un único candidato a gobernador de JxC?

—Eso está descartado totalmente, no hay ninguna posibilidad.

—¿Se le puede ganar a Kicillof y al PJ unido en una elección ejecutiva?

—Sí, siento un hartazgo de la gente al relato K, ya no le creen al kirchnerismo. Nosotros tenemos soluciones concretas, creíbles y apuntando a la solución de los problemas. Vamos a ganar esta elección.

—¿Habló con Macri tras su postulación?

—Recibí un mensaje de felicitación y apoyo. Mauricio siempre va a ser un referente de mi espacio. Fue un saludo de amigos, nada político. No hemos hablado aún de la campaña. Yo voy a estar en el marco de la campaña de Patricia diseñando una estrategia provincial en el marco de una nacional.

—¿En qué ejes basará su campaña?

—Hay dos palabras con las que en Lanús, en estos ocho años, nos fue bien: cercanía, que implica estar cerca de la gente y solucionar problemas, y mucha gestión. Al Estado provincial hay que darlo vuelta como una media. Y desde la política interna: una apertura a todos los espacios políticos que integran JxC para encontrar soluciones para los vecinos.