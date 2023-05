El sociólogo Pablo Roma, analizó los motivos del incremento en la intención de votos de Horacio Rodríguez Larreta: "Él capta mayor nivel de representación en sectores independientes", resaltó. Por otro lado, sostuvo que "Javier Milei y Patricia Bullrich tienen un perfil del votante similar", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Es correcto decir que Circuitos es una de las empresas que va a contribuir a la decisión de quién tiene que ser el candidato del PRO a jefe de Gobierno de la Ciudad?

No me comunicaron nada aún. Quizá sea una encuesta imparcial pero no lo sabía.

En la última encuesta de Circuitos para jefe de gobierno de la Ciudad, la posiciones fueron las siguientes: lidera Jorge Macri con un 23,7% de intención de voto, sigue Martín Lousteau con 18,5%, Leandro Santaro (17,3%), el libertario Ramiro Marra (13,9%) y luego Fernán Quirós (6,4%), que se sumaría en una eventual primera vuelta a los votos de Jorge Macri. La diferencia entre el primo del expresidente y Quirós es muy grande, ¿no?

Hace tiempo veníamos viendo la Ciudad con los posibles precandidatos del PRO, y Jorge Macri viene teniendo este nivel de representación en todos los trabajos. Fernán Quirós estaba un poquito más abajo porque estaba la presencia de Soledad Acuña.

Candidato único del PRO en CABA: qué dicen las encuestas de Jorge Macri y Fernán Quirós

Al tener el respaldo de Mauricio, Jorge Macri avanzó en las encuestas.

Después hay otro elemento: al interior del PRO, el candidato de Larreta podría ser Quirós, pero también su candidato dentro de Juntos por el Cambio es Martín Lousteau. Eso se lee en la decisión de separar las elecciones favoreciendo al radical. Con esto se entiende que la discusión va a ser entre Lousteau y Macri.

En una encuesta de Circuito a nivel nacional, la ministra de Seguridad está 3,5% arriba del alcalde de la Ciudad, entiendo que también por arriba del error muestral. ¿No será porque Patricia Bullrich dice que su candidato es Jorge Macri y que este se potenció?

De todas maneras, hay un porcentaje alto de personas que no se identifican con ninguno y en la medida que avance el proceso electoral tomarán posición. Es cierto que el respaldo de Bullrich potencia a Macri. A Larreta le viene costando un poco más dialogar sobre su propia base. Bullrich tiene un discurso que llega más rápido a base electoral y el alineamiento de dirigentes se potencia.

Jorge Macri, viene encabezando las encuestas en la Ciudad

La diferencia a favor de Bullrich por sobre Larreta a nivel nacional, ¿se da también en la Provincia y en la Ciudad?

Se da una tendencia similar en los dos lugares. Hace algunos meses la diferencias eran mayor, pero ahora se viene achicando. Larreta viene creciendo un poco más. Va a haber una paridad importante porque es una discusión muy dura.

¿O sea, es al revés de lo que venimos escuchando, esto de Bullrich viene creciendo 1 punto por mes aproximadamente?

Bullrich, hace unos meses, le sacaba una diferencia mayor, pero Larreta viene achicando la diferencia. Él capta mayor nivel de representación en sectores independientes, que tienen mayor distancia del núcleo duro del espacio.

¿Y ese grupo votará en las PASO por el PRO o lo hará por algún candidato del Frente de Todos, por ejemplo?

Ese es el principal desafío de Larreta, tratar de darle mayor volumen al PRO con sectores independientes. Por su parte, Bullrich consolida el núcleo duro del PRO. Es decir, Larreta achicó la diferencia con Bullrich y Massa sigue siendo el mejor candidato del FdT. Es un escenario abierto.

Patricia Bullrich: “Yo también tengo voto antiaparato, anticorporación, antiarreglos de la política”

Alejando Gomel (AG): ¿Bullrich puede estar perdiendo votos en favor de Javier Milei?

No sé si está perdiendo votos, porque (con margen de error) viene manteniendo el mismo nivel de representación. Obviamente que Javier Milei es factor de atracción de posibles electores de todos los candidatos. Él y Bullrich tienen un perfil del votante similar y hay que prestarle atención a eso.

Después va a pesar mucho el voto “posibilista”, quien pueda ganar va a traicionar parte de esos posibles votantes, porque comparten un perfil ideológico que es el antikirchnerismo. Y eso va a terminar siendo decisivo.

Los candidatos del Frente de Todos

AG: ¿Desde tu consultora están viendo con claridad quién puede ser el mejor candidato del oficialismo?

Sergio Massa sigue siendo el mejor candidato del FdT, a pesar de cargar con los números duros de la economía. A los otros candidatos les falta participar más en la discusión pública, donde el oficialismo tiene un lugar defensivo.

Cristina y Massa son lo que podían llegar sobre la hora al cierre de listas, pero ella ya se bajó. Si no es así, el candidato tiene que definirse lo antes posible.

Las internas de Juntos por el Cambio

Claudio Mardones (CM): Planteás que Jorge Macri tendría un 23,7% de intención de voto. ¿El hecho de que Jorge Macri siga siendo intendente de Vicente López en uso de licencia no le quita votos?¿Y cuánto pesa el apellido Macri?

El domicilio no es decisivo, hay muchos ejemplos cruzados de cambio de domicilio. Fundamentalmente es una decisión política y la justicia electoral lo entiende así.

CFK despidió a Massa

Y sí, el apellido Macri tiene un impacto en la Ciudad, para un sector del electorado eso lo seduce un poco más. Pero lo decisivo es el respaldo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

CM: En la Provincia, venimos de una semana en donde la foto política del PRO anticipa una interna entre Diego Santilli y Néstor Grindetti para gobernadores. ¿En qué lugar queda el radicalismo en este contexto?

Es una situación difícil. El radicalismo, después de la elección del 2021, sobre todo en la Provincia, planteó una discusión de la provincia amarilla o roja y la necesidad de tener sus candidatos. De todas maneras, políticamente está viendo qué decide el PRO. El principal candidato del radicalismo es Facundo Manes, aunque no queda claro en qué rol.

Manes aspira a las PASO y busca encolumnar a la UCR

En el caso del PRO, la interna tracciona gran parte de la discusión en la Provincia porque son dos representantes de los dos postulantes a presidentes. En la categoría presidencial también se va a decidir quién va a ser el gobernador.

Si hacés la prueba de laboratorio, hoy Santilli está mejor que Grindetti. Pero cuando los ponés en la misma línea que Bullrich, eso le va a significar un empoderamiento electoral mayor al que tiene por sí mismo.

AO JL