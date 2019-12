Denuncian penalmente a Macri, Dujovne y Sandleris por el acuerdo con el FMI

El presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne y el director del Banco Central Guido Sandleris fueron denunciados por presuntas irregularidades al contraer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en octubre del 2018.

La denuncia fue presentada este lunes por el ex diputado nacional Claudio Lozano y Jonatan Emanuel Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que entienden que los funcionarios mencionados además de otros que resulten responsables del acuerdo con el FMI podrían haber cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta contra administración pública.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo del juez Sebastián Roberto Ramos.

Para los denunciantes, los funcionarios de Cambiemos firmaron el acuerdo inconstitucionalmente porque "debió necesariamente ser tratados por nuestro Honorable Congreso de la Nación, en tanto así lo disponen los incisos 4, 7 y 22 del Art. 75 de la Ley Fundamental, circunstancia a la cual se negó el Poder Ejecutivo, invocando una norma caduca como lo es el último párrafo del Art. 60 de la Ley de Administración Financiera para ello".

Además, acusaron que la deuda contraída "carecía de sentido" porque el dinero ingresado del fondo fue utilizado para pagar deudas y a la vez fugado cuando, según la versión de los denunciantes, el Estado tenía dólares suficientes para asumir sus compromisos.

Según datos del gobierno, Macri destinó casi todo el préstamo del FMI a pagar deuda

"Se demuestra irracionalidad y el daño que el acuerdo con el FMI (violatorio de la institucionalidad de nuestro país y de los propios Estatutos del organismo) ha producido sobre la economía y la sociedad argentina dónde se desprende con claridad la Administración Fraudulenta en la que ha incurrido el Presidente Mauricio Macri y sus funcionarios. Desde el 22 de junio del 2018 al 16 de julio del 2019, ingresaron a la Argentina en ese período U$S 44.490 millones. Solo se utilizaron para pagos de deuda por U$S 28.594 millones. En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones. Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido".

En otro orden, acusaron al FMI de participar de manera "cómplice y corresponsable" de "la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales. Régimen este que entró en crisis a comienzos del 2018 y que el FMI al hacer el acuerdo con la Argentina no solo no obligó a modificarlo, sino que facilitó su propio financiamiento para continuarlo".

Según Lozano y Baldiviezo, "en todo el período de Macri, la fuga superó los U$S 83.000 millones. La intervención del FMI es simultánea a la aceleración de la fuga de capitales".

"La devolución del crédito otorgado y absorbido en el fallido intento de reelección macrista debe ser devuelto de manera concentrada en el período 2020 – 2024. La acumulación de vencimientos con el organismo por un monto de U$S 51.039 millones en esos años define la inviabilidad financiera de la Argentina", agregaron.

La denuncia completa:

J.D. / C. P.