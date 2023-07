Quién es Marcelo Orrego, el candidato que terminó con 20 años de peronismo en San Juan

Marcelo Orrego es el nuevo gobernador electo de San Juan que logró ponerle fin a los 20 años de gobierno peronista en la provincia, los cuales fueron históricamente repartidos entre José Luis Gioja y Sergio Uñac. El mismo celebró su triunfo junto a autoridades nacionales de Juntos por el Cambio, entre ellas Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta.

"Este gobernador va a trabajar con todos, sin ninguna distinción de ideología política", aseguró el diputado que obtuvo la victoria electoral y sostuvo: "Vine a la política a construir, trabajar, cumplir, hacer. La pelea entre políticos no resuelve ni un solo problema de la gente".

Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y José Luis Espert se acercaron a San Juan para celebrar el triunfo electoral de Orrego.

En este sentido, añadió: "He venido a la política a resolver los problemas que la gente no puede resolver sola. En San Juan hay muchas cosas que hay que trabajar y muchas de ellas se han hecho bien. Ahora hay muchas cosas que cambiar, al que está acá no le va a temblar la mano para hacer las cosas que tenemos que hacer".

"Los cambios que vienen son cambios con certezas", enfatizó Orrego y señaló: "No hemos venido a improvisar nada".

Asimismo, explicó que desde su equipo "tienen programas, gente que explica y defiende los mismos y la convicción de llevarlos adelante". "Esta campaña la ganamos con kilómetros caminados", remarcó.

Los resultados de las elecciones en San Juan: Juntos por el Cambio se impuso con más del 51% de los votos

Como se mencionó, el gobernador electo fue acompañado durante los festejos por autoridades nacionales de Juntos por el Cambio, incluyendo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el senador Martín Lousteau y el diputado José Luis Espert.

"Hoy los sanjuaninos dijeron basta", celebró el mandatario de la Ciudad y agregó: "Estoy convencido de que la forma de ponerle fin a las trampas, los privilegios y el atraso es con una coalición amplia y plural, como acá en San Juan, donde diferentes espacios que comparten valores se unieron para poder ganarle al feudalismo provincial".

¿Quién es Marcelo Orrego?

Tras 20 años de gobierno peronista en San Juan, repartidos entre José Luis Gioja y Sergio Uñac, en esta oportunidad se impuso un candidato de la oposición, aliado de Juntos por el Cambio, el diputado y ahora gobernador electo Marcelo Orrego.

Orrego tiene 48 años y se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2001, comenzando su carrera laboral en el año 2000 en Varsity. Posteriormente, entre el 2001 y el 2005 se desempeñó como asesor de Roberto Basualdo en la Cámara de Diputados de la Nación y fue jefe de asesores del entonces diputado nacional.

Orrego inició su trayectoria en la política en 2001 como asesor de Roberto Basualdo en la Cámara de Diputados.

A su vez, en 2007 fue candidato a intendente de Santa Lucía, siendo derrotado por Aníbal Fuentes, y desde 2010 hasta 2012 pasó a ejercer el cargo de presidente del partido Producción y Trabajo. En 2011 volvió a intentar obtener la intendencia que había perdido, y esta vez triunfó con el 49,80% de los votos y fue reelecto en 2015 con el 57,32%.

Desde 2019 hasta la actualidad, el ahora gobernador electo sanjuanino se encontraba ocupando el cargo de diputado nacional de Juntos por el Cambio. Luego, durante las elecciones, encabezó el sublema Cambia San Juan con Fabián Martín como compañero de fórmula y obtuvo la victoria con un 49,43%.

La derrota de Uñac

Después de que la Corte Suprema de Justicia inhabilitara a Sergio Uñac, actual mandatario provincial, para competir, se reprogramaron los comicios originalmente pactados para el pasado 14 de mayo y el oficialismo puso en su lugar a Rubén Uñac, senador nacional y hermano del gobernador.

Uñac buscaba obtener su tercer mandato; sin embargo, el fallo del máximo tribunal lo obligó a bajar su candidatura y poner a su hermano en la boleta para intentar pelear la gobernación sin éxito. "Estamos a entera disposición para que la transición sea lo más ordenada posible", expresó este tras reconocer la derrota.

Sergio Uñac reconoció "el triunfo de Juntos por el Cambio" en San Juan

"Ya con el diario del lunes, como hombres de la democracia, hemos decidido acatar la voluntad popular y debemos analizar la derrota para reconfigurarnos de cara a las próximas elecciones", expresó el gobernador saliente desde la Casa de Gobierno provincial luego de que se conocieran los resultados de los comicios.

En este sentido, afirmó que dejará "una provincia en orden, con cuentas claras, en equilibrio" y concluyó: "Lo más importante es que los sanjuaninos vean que la clase dirigente puede pelear en una contienda electoral, pero una vez que están los resultados, lo prioritario es la provincia de San Juan".

