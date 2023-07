Sergio Uñac reconoció "el triunfo de Juntos por el Cambio" en San Juan

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, reconoció este domingo por la noche la derrota del peronismo en las elecciones de su provincia y destacó el "triunfo de Juntos por el Cambio" de la mano del candidato Marcelo Orrego.

"Reconozco la derrota, la tendencia ya es irreversible y ya me comuniqué con Marcelo Orrego para felicitarlo por la victoria", dijo a la prensa después de las 21 horas. También felicitó a su hermano, el candidato Rubén Uñac, y a su compañero de fórmula, Cristian Andino, quienes "dieron todo, pero el pueblo se expresa".

"Vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan”, dijo el gobernador a la prensa. "He tenido una comunicación con Marcelo Orrego. Lo he felicitado y he quedado a disposición para arrancar la transición cuando ellos lo estimen conveniente. Estamos a entera disposición para que la transición sea lo más ordenada posible".

Los resultados de las elecciones en San Juan

"Vendrán nuevos tiempos en San Juan y espero que desde este lunes comience la transición con el gobernador electo para que la provincia continúe por el camino del crecimiento", expresó Uñac. "A pesar de las diferencias partidarias e ideológicas, tenemos que trabajar todos juntos por los sanjuaninos".

Con más del 70% de las mesas de votación escrutadas, Juntos por el Cambio obtuvo el 51,13% de los votos, de los cuales el 49% correspondió a Orrego. Los candidatos del peronismo, José Luis Gioja y Rubén Uñac se repartían el 44% de los votos.

"Quiero agradecer a todos los sanjuaninos que confiaron en nosotros", en sus primeras declaraciones como gobernador electo. "Sabemos que no nos han regalado la confianza, nos la prestaron. Este gobernador va a trabajar absolutamente con todos, sin distinción de ideología política. He venido a la política a trabajar, cumplir y hacer".

Juntos por el Cambio ganó San Juan: la victoria de Marcelo Orrego pone fin a 20 años de peronismo

La participación electoral fue de aproximadamente el 70% del padrón de 579 mil ciudadanos habilitados para votar mediante el Sistema de Participación Democrática (Sipad), similar a la Ley de Lemas, que surgió de la reforma electoral que eliminó las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que inhabilitó de competir al actual mandatario provincial, Sergio Uñac, en las elecciones pautadas para el 14 de mayo pasado, se reprogramaron los comicios y el oficialismo eligió a Rubén Uñac, hermano del gobernador y actual senador nacional.

En la interna peronista también participó el ex mandatario provincial José Luis Gioja, quien de hecho está liderando la interna del oficialismo de acuerdo a la carga del escrutinio provisorio.

Orrego superó en su propia interna a Sergio Vallejos (quien había solicitado ante la Corte la suspensión de las elecciones y la impugnación de Uñac), Marcelo Arancibia (Juntos) y Eduardo Cáceres (San Juan al Futuro). El espacio de Javier Milei en San Juan, Desarrollo y Libertad, aparece muy rezagado y sin chances con el 3.52% de los votos con tres candidatos.