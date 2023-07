Juntos por el Cambio ganó San Juan: la victoria de Marcelo Orrego pone fin a 20 años de peronismo

El candidato Marcelo Orrego, de la agrupación Unidos por San Juan, vinculada a Juntos por el Cambio a nivel nacional, superó este domingo a la lista oficialista San Juan por Todos en las elecciones a gobernador de la provincia. La victoria de la oposición pondrá fin, de esta forma, a casi 20 años de hegemonía peronista.

"Vengo a reconocer el triunfo de Juntos por el Cambio en San Juan”, dijo el gobernador Sergio Uñac a la prensa. "He tenido una comunicación con Marcelo Orrego. Lo he felicitado y he quedado a disposición para arrancar la transición cuando ellos lo estimen conveniente. Estamos a entera disposición para que la transición sea lo más ordenada posible".

Los resultados de las elecciones en San Juan

"Quiero agradecer a todos los sanjuaninos que confiaron en nosotros", en sus primeras declaraciones como gobernador electo. "Sabemos que no nos han regalado la confianza, nos la prestaron. Este gobernador va a trabajar absolutamente con todos, sin distinción de ideología política. He venido a la política a trabajar, cumplir y hacer".

"Vine a la política a construir, trabajar, cumplir, hacer. La pelea entre políticos no resuelve ni un solo problema de la gente", agregó en su primer discurso tras el triunfo electoral sobre el peronismo oficialista local.

La precandidata a presidente por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich celebró el triunfo de Orrego en su cuenta de Twitter: “GANAMOS SAN JUAN! ¡Felicitaciones Marcelo, y todo el equipo sanjuanino de Juntos por el Cambio! No hubo aparato, ni cambio de reglas, ni poder que frene la voluntad de cambio del pueblo. Gracias San Juan por este día histórico".

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, viajó hasta San Juan para participar del festejo y envió desde el bunker de Juntos por el Cambio "una gran felicitación a todos los sanjuaninos que se animaron a cambiar".

Larreta destacó que el gobernador electo que es un ejemplo de trabajo, un tipo que labura y recorrió la provincia".

Sergio Uñac reconoció "el triunfo de Juntos por el Cambio" en San Juan

"Sé que él se preparó para eso y va a llevar un cambio profundo en San Juan. Vamos a trabajar juntos en el gobierno nacional. San Juan va a ser uno de los motores de la recuperación de Argentina", expresó. "Esta es una muestra más de la importancia de sumar y sumar. Trabajando juntos, y sumando, es como le vamos a ganar al kirchnerismo en Argentina".

Minutos antes, desde Twitter, el jefe de gobierno había celebrado el triunfo de JXC ante el PJ: "Gobiernan los mismos en la provincia y una vez más intentaron todas las trampas posibles para seguir perpetuándose en el poder. Pero hoy los sanjuaninos dijeron BASTA. Estoy convencido de que la forma de ponerle fin a las trampas, los privilegios y el atraso es con una coalición amplia y plural".

El presidente Alberto Fernández también felicitó al gobernador electo y dijo que "tiene por delante el desafío de trabajar para garantizar el crecimiento y el desarrollo de la provincia". "Confío en que así lo hará", agregó.

Quién es Marcelo Orrego, el gobernador electo de San Juan

El flamante gobernador es abogado por la Universidad de Córdoba, de 48 años, que actualmente ocupa una banca en el Senado por Juntos por el Cambio. Anteriormente, se desempeñó como asesor de Roberto Basualdo en la Cámara de Diputados de la Nación. Ambos son dirigentes del partido Producción y Trabajo que, desde 2015, forma parte de la coalición cambiemita.

Además, Orrego fue intendente de la ciudad de Santa Lucía entre el 2011 y el 2019. También fue campeón argentino de Judo y jugó al fútbol en el Club Atlético de la Juventud Alianza.

Este domingo, Orrego votó al mediodía en la escuela Carlos Pellegrini de la capital provincial. Allí, declaró que dejará sin efecto la Ley de Lemas, que definió como “una ley de trampas. No terminan ganando quienes más votos sacan, sino la agrupación de partidos que más votos acumuló”. Asimismo, prometió enviar “un plebiscito para que el gobernador dure cuatro años en sus funciones”.

