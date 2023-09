Prevén que habrá un faltante de carne para 2024

El sector ganadero es uno de los principales rubros económicos del país. Sin embargo, en los últimos meses diferentes factores repercutieron en el normal desarrollo de la actividad y que, sin dudas, también afectará en el futuro. Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el ex diputado y director ejecutivo de Rogan, Raúl Milano, quien expresó que, “hay dos componentes que son fundamentales, y desde el año pasado marcaron la actividad; la tremenda sequía que impactó fuertemente en todos los sectores y los problemas macroeconómicos de Argentina que generaron intranquilidad”.

La falta de carne para el próximo año

Según Milano, “el año que viene va a haber 1,5 millón de terneros menos, porque las vacas no llegaron en situación corporal para quedar preñadas". Y agregó: “Esto es casi un 8% del total que nacen todos los años, que son 14 millones más o menos y hay que sumarle las casi 300 mil vacas menos que van a haber”.

A pesar de la situación, el entrevistado aseguró que, “la cadena, en general, está equilibrada con sus problemas, pero evidentemente la sequía y la macroeconomía fueron los dos componentes que más afectaron”.

Ganadería 100% nacional

“Hacer ganadería tiene un ciclo biológico, porque el animal lo tiene”, explicó Milano. Y continuó: “No es cuestión de hacerlo hoy y venderlo mañana, porque suben los precios, eso impacta en la cadena y en los cierres de exportación”.

Con respecto a los número que maneja la ganadería en el país, Milano aseguró que Argentina está en 900 mil toneladas de venta anuales. Y destacó que es “100% argentina” porque desde el alambrado, hasta el pasto y pasando también por el agua; “todo es de acá”.

Los mercados de exportación

Al ser consultado sobre los principales mercados para la exportación, el entrevistado aseguró que, “hace cinco años atrás China casi no existía” y “lo que lleva es carne de baja calidad, que acá no se come”. Pero sostuvo que hay que seguir trabajando y “empujar más con los grandes lugares” como Australia, Estados Unidos, Corea y Japón.

Para finalizar, expresó: “Argentina tiene cortes finos y en eso deberíamos seguir trabajando porque es lo que más dinero da cuando hay calidad genética”.