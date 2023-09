Nicolás Pino mostró con cifras por qué la política económica fue peor que la sequía para el campo

El titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, participó del Seminario AcSoja que se realiza en la ciudad de Rosario y se refirió a las condiciones en que los productores enfrentan su actividad año a año.

“Los sojeros siembran en un contexto donde las políticas económicas son más perjudiciales que la sequía”, aseguró en su presentación en el Panel de Producción junto con los integrantes de la Comisión de Enlace, Elbio Laucirica de Coninagro y Jorge Chemes de Confederaciones Rurales Argentinas.

Allí Pino aseguró que, entre las pérdidas que enfrentaron los productores los últimos 4 años, el productor agropecuario sufrió una quita real de su ingreso de casi el 70%.

Nicolás Pino, presidente de la SRA: "Seguramente lo que venga va a ser mejor para la Argentina"

De acuerdo a un informe realizado por el Instituto de Estudios Económicos de la entidad “En los últimos cuatro años (septiembre 2019 – agosto 2023) por derechos de exportación, diferencial cambiario y efectos de la sequía el productor sojero sufrió una quita real de su ingreso del 68%, superando los 100 mil millones de dólares”, expresó el presidente de la SRA.

Y agregó: “Es decir, U$S 42 mil millones de Derechos de Exportación, U$S 37 mil millones por tipo de cambio y U$S 24 mil millones por la sequía”.

Cómo se distribuye lo que representa una tonelada de soja

A modo de ejemplo, el titular de la SRA explicó que, por una tonelada de soja ingresan al país U$S 535. Al día de hoy al productor le llegan U$S 234, un 44% de lo que vale y dentro de 6 días hábiles, solo obtendrá U$S 173, un 32% de lo que llega al país.

"La cadena de la soja aspira a procesar 60 millones de toneladas y para eso, se necesita capital de trabajo que hoy entre impuestos y sequía, sumado a la falta de crédito, es inexistente y un condicionante para ese objetivo”, explicó el presidente de la SRA.

Sin retenciones por 90 días a las exportaciones, los lácteos sólo pueden aumentar 5%

Para finalizar Pino aseguró: “El productor sojero además de haber sufrido las consecuencias de la sequía que todos conocemos, viene sembrando en un contexto donde las políticas económicas públicas son más perjudiciales que la sequía misma”, indicó.

LR