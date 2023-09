Martín Tetaz, referente de Evolución Radical, afirmó que el candidato a presidente de LLA tiene un doble vara: "Antes votaba en contra del kirchnerismo, incluso sin mirar". "Siempre que el kirchnerismo pierde las elecciones te baja los impuestos", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué significa que Javier Milei haya votado a favor de eliminar Ganancias, apoyando a Sergio Massa?

Ya nos llamó la atención su voto en la Ley de Alquileres, cuando nosotros queríamos derogarla. Lo que conseguimos fue derogar dos artículos de dicha ley que eran los más graves, referidos a la duración del contrato y la cláusula de ajuste. Pero cuando llegamos al pleno para derogar esos dos artículos, Milei se opusó y votó con el kirchnerismo.

Después apareció su pedido de que el Presupuesto se posponga para después de las elecciones y rápidamente Massa, como si ya lo hubiera acordado antes, le dijo que sí.

Y ahora llega la discusión del Impuesto a las Ganancias al Congreso, algo que es netamente electoralista, ya que antes había más de 30 proyectos presentados por la oposición para discutir íntegramente este gravamen y el monotributo.

El intento de modificar el Impuesto a las Ganancias fue un manotazo de ahogado del kirchnerismo. Y, si bien contradice su propio discurso, Milei termina votando esta medida. Es que 3 billones de pesos más de emisión monetaria para un país que viene al borde de la hiperinflación es demencial.

Ya había algunas señales cuando intendentes del Conurbano repartían las boletas de Milei o cuando, en el interior del país, algunos gobernadores habían fiscalizado para garantizar una buena elección del libertario, creyendo que nos perjudicaban a nosotros. Es demasiado alevoso el acuerdo entre Milei y Massa.

Massa, que salió tercero en las PASO, está desesperado por meterse en el balotaje. Y Milei lo prefiere a él en esa instancia porque es la única forma de que gane. Creen que es conveniente para ambos.

Los intereses de Javier Milei

Apostando a que también sos economista y compartís la Cámara con él: ¿Es consistente el economista Javier Milei en sus votos como diputado?

En general era bastante consistente, hasta la votación de la Ley de Alquileres. Votaba en contra del kirchnerismo, incluso sin mirar. Como cuando votó en contra de los estudios de cardiopatía congénita para los chicos.

El argumento fue que iba a apoyar la baja de impuestos y que luego vendría la baja del gasto, es inconsistente. Porque, de esa forma, nos preguntamos el motivo por el cual no votó a favor de la derogación de los impuestos a la Ley de Alquileres, cuando el argumento era que si no estaba del todo derogado, no lo iban a votar. Tiene una doble vara.

¿Es es una cuestión de interés y coyuntura o es algo más profundo respecto a la falta de consistencia de una perspectiva económica?

Las propuestas de Milei suelen ser malas porque no funcionan en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, la dolarización nos va a llevar a una crisis como la del 2001. Pero no creo que le faltara, desde un punto de vista teórico, consistencia. El tema es que queda en eso, un economista teórico pero sin lo práctico.

Cuando se a acercó la posibilidad fáctica de poder gobernar, empezó a "recular en chancletas" en su idea de dolarizar, implementar los vouchers en las escuelas, etc.

El cuestionamiento al sistema de devolución del IVA

Claudio Mardones (CM): En la sesión usted dio por sentado que estaba incluido en el beneficio para la devolución del IVA, pero el diputado Ledesma del FdT lo buscó en el sistema con su CUIT y le dijo que no era así. ¿Qué fue lo que pasó ahí?

Hice esa denuncia el día anterior, mostrando las capturas de pantalla. En las redes mostré el problema de que yo estaba incluido en el listado de la AFIP (lo cual es ridículo), y abajo había más de 500 mensajes de personas quejándose de ese sistema improvisado.

Siempre que el kirchnerismo pierde las elecciones te baja los impuestos por un motivo electoral. Y cuando gana en las urnas, los sube. El sistema de devolución del IVA es muy improvisado, por eso hay tanta gente que está teniendo problemas.

