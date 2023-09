La pobreza y la campaña: los candidatos buscan centralidad mientras crece la miseria

El último sábado, en un encuentro donde reapareció públicamente y centralizó su discurso en la situación económica y política, Cristina Fernández de Kirchner pidió perdón. Lo hizo frente a la militancia y ofreció disculpas “por no poder cumplir”. “Ahora hay que meterle para adelante porque necesitamos que la sociedad argentina sepa cuál es realmente el problema de nuestra economía”, dijo a continuación. Naturalmente, mientras la campaña de los cinco candidatos a presidente transcurre, la economía sigue siendo el gran problema de la sociedad.

Y así lo afirman las cifras dadas por el propio Indec: la pobreza ya afecta al 40,1% de la población (esto significa que 18,6 millones de personas no llega ni a fin de mes, acumula deudas y no puede cubrir necesidades básicas como una alimentación sana y nutritiva). Además, 4,3 millones están en la "indigencia", porque sus ingresos no alcanzan a cubrir los gastos alimentarios básicos.

En simultáneo, se escucha a los candidatos que más chances de llegar a la Casa Rosada en diciembre desplegar un espectáculo de variedades. La idea de caracterizar a la política nacional con los artistas circenses que montan estos espectáculos la desarrolló en diversas notas de su portal el periodista, escritor y pensador Jorge Asís en referencia a las acciones de Sergio Massa, el Ministro de Economía (que además es candidato), quien anuncia medidas en plena campaña electoral mientras la cocina, en realidad, se quema.

Encuesta Nacional: Milei encabeza la intención de voto, pero el 47,6% cree que la economía empeorará

Los spots del ex presidente de la Cámara de Diputados trabajan sobre esa idea: es un “salvador” que agarró un “fierro caliente”, con hidalguía, y se puso al mando de una economía maltrecha. Luego de las primarias donde Javier Milei, el otro postulante con chances de presidir el país, fue el más votado en las urnas, Massa anunció una batería de medidas económicas dirigidas a distintos sectores sociales para retomar una agenda cooptada por los libertarios. Las fotos que más impactan son, sin embargo, la de actos como los de Plottier (Neuquén) o Ensenada, donde las cámaras poner en primer plano a dirigentes y funcionarios sonriendo y aplaudiendo mientras hay familias que no comen. La pobreza y la campaña.

En la opinión pública se percibe un horizonte malo, pese al color de los actos. Una encuesta de la consultora Circuitos, de Pablo Romá, le preguntó a un total de 2.188 casos vía telefónica cómo considera que será la situación del país en los próximos meses. El 47,6% respondió que va a empeorar, el 21,7% que va a mejorar y el 20,4% que se va a mantener igual. Un 10,3% dijo no saber, porque la incertidumbre es otro sello de este tiempo en Argentina.

Pobreza en Argentina

La motosierra y la cárcel

Así como Sergio Massa explotó, hasta antes del comienzo de la veda, inauguraciones y medidas varias que tenían un subtexto proselitista, Javier Milei y Patricia Bullrich también se esfuerzan por tomar la centralidad antes del 22 de octubre.

Javier Milei

Al libertario le cuesta menos por su buena performance en las PASO del 13 de agosto y porque su discurso contra “los que nos trajeron hasta acá” pregna como ninguno. En distintas caravanas por lugares como Olavarría o Corrientes, prendió motosierras y levantó palas. En la ciudad mesopotámica también recogió un bastón presidencial y lo alzó mirando al cielo, despertando el delirio de sus seguidores.

Sin embargo, Milei también ocupa el debate público por sus propuestas y sus actos. El último fue el pacto con el sindicalista Luis Barrionuevo, el incombustible titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) desde hace 38 años, quien no cabe dentro del discurso “anti casta” que pregona el economista. Sin embargo, por fuera del discurso, en la práctica Barrionuevo ya se sumó a la maquinaria del león.

Este miércoles, el periodista Fernando del Rincón de CNN aseguró que el equipo del libertario suspendió una entrevista que tenía pactada a horas de su realización porque "lo van a guardar por 10 días". "¿Lo guardan por protección o seguridad? ¿Por su salud? ¿O lo guardan porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tienen? ¿Dónde es que guardan a Javier Milei?", se preguntó el mexicano.

Patricia Bullrich

El mismo Rincón, que tampoco recibió respuesta de Massa, sí habló con Patricia Bullrich, quien se refirió a los ruidos entre el radicalismo y el expresidente Mauricio Macri de las últimas semanas. "Le dije que no es hora de salir a generar problemas ni críticas", aseguró la referente del PRO que le pidió al creador del sello amarillo. Rincón preguntó qué respondió Macri y Bullrich afirmó que asintió. La declaración es importante por dos motivos: una obediencia desconocida de quien fuera el líder político de Juntos por el Cambio y también una tensión que aflora nuevamente, a semanas de los comicios, entre el empresario y la UCR. Una preguntaba sobrevuela columnas y análisis variopintos por estos días: ¿qué pasará con la coalición cambiemita compuesta por el PRO, el partido centenario, el peronismo de Miguel Pichetto y la Coalición Cívica si su candidata no gana las elecciones?

Hace cinco días, en la previa del acto donde Cristina Kirchner hablaría por primera vez luego de las PASO, el equipo de Bullrich dejó correr un nuevo spot donde la postulante prometió construir una cárcel de máxima seguridad si llega a la presidencia. La institución tendría el nombre de la vicepresidenta. A diferencia de Milei y las apariciones de Massa, la ex Ministra de Seguridad tiene dificultades para crear escenarios y temas de conversación que la instalen en la discusión pública. Sin embargo, así como el Ministro de Economía se muestra anunciando medidas y Milei es replicado con una motosierra en las redes sociales, intenta moverse en el juego del impacto mediático.

Todo ocurre mientras el INDEC asegura que la pobreza es del 40,1% y en un escenario donde las propuestas de los candidatos para solucionar una economía frágil ocupan el segundo plano.