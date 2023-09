El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, serán los oradores de un acto que organiza Unión por la Patria en la localidad bonaerense de Ensenada.

Tendrá lugar este miércoles por la tarde en la cancha del club Defensores de Cambaceres y contará con la presencia de intendentes, funcionarios y referentes tanto del sindicalismo como de organizaciones sociales, informó la agencia Télam.

Este acto forma parte de la agitada agenda por parte del titular de la cartera económica en las últimas semanas, con muchos anuncios económicos, principalmente enfocados en aliviar los bolsillos de los trabajadores en medio del contexto adverso a nivel inflacionario.

Paso a paso, cómo anotarse para cobrar el bono de ANSES destinado a trabajadores informales

Las más recientes fueron las relacionadas con el pago de un bono de $47.000 en octubre y en noviembre para trabajadores informales de entre 18 y 64 años, que no cuentan con ingresos registrados ni perciben asistencia económica del Estado, y con la implementación de un Dólar Vaca Muerta para alentar la liquidación de divisas por parte de empresas petroleras.

Por otro lado, tomará lugar a pocos días del primer debate presidencial, que se realizará el domingo en Santiago del Estero, y en medio de un salto del dólar blue, que subió $27 en la apertura de la rueda de este miércoles.

Massa y Kicillof, juntos por segunda vez esta semana

No será el primer evento en el que ambos dirán presente en el último tiempo. Este lunes, Massa y Kicillof encabezaron la inauguración simultánea de cuatro hospitales del PAMI en Escobar, Hurlingham, Ituzaingó y Lanús.

El acto principal se desarrolló en el nuevo Hospital del Bicentenario del municipio comandado por Ariel Sujarchuk. Allí el gobernador bonaerense aseguró que la oposición "plantea un falso dilema" respecto al rol del Estado, destacó que "hay cosas que el mercado hace muy bien", aunque remarcó que "hay otras que no hace, pero ni por casualidad" y reversionó la famosa frase de María Eva Duarte de Perón.

Una encuesta en PBA relega a Javier Milei al segundo lugar, sube a Massa y muestra una migración de votos de Bullrich

"Si hay una necesidad y no hay un negocio, tiene que venir el Estado a garantizar el derecho de millones de personas a tener condiciones dignas de vida. El mercado busca ganancia y rentabilidad. Y no va a hacer hospitales, escuelas ni calles porque no son rentables. Hay millones de personas que necesitan salud, educación, vivienda, infraestructura, asfalto y para eso tiene que aparecer el Estado", agregó.

Por su parte, el ministro de Economía y candidato presidencial sostuvo una elección presidencial es comparable a "atenderse con un médico" ya que, argumentó, "elegís alguien que sepa o el paciente se muere".

Teddy Karagozian volvió a defender su idea de la 'Mochila Argentina': "Provocaría que los empresarios quieran tomar más gente"

"Imagínense que hay tres personas entrando al quirófano para atender a un abuelo. Entra primero una mujer y se le ocurre que lo primero que tiene que hacer es cortar el sistema de anestesia, apagar las luces y sacar a parte del personal para ahorrar. Después viene otro con delantal blanco pero no entra con un bisturí, sino con una motosierra. Tengan la plena seguridad que ese paciente se muere en los dos casos. A la hora de elegir un presidente es como ir a atenderse con un médico, hay que elegir a gente que sepa. Argentina es un enfermo que se está recuperando y nosotros lo vamos a sacar del hospital caminando", concluyó.

¿Cuáles fueron las últimas medidas anunciadas por Sergio Massa?

Entre los beneficios anunciados las últimas semanas aparecen: