Dos debates que cambiarán nuestras vidas

“El humor de época será lo que tengan que decodificar, como si fuera la Piedra de Rosetta, que permite leer las palabras hasta ahora desconocidas”, explicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del jueves 28 de septiembre de 2023.

El término debate comienza con el prefijo -de, de separación, alejamiento, privación, y del francés battuere, cuyo significado original era batirse, a duelo, enfrentarse. Era un disentimiento, una diferencia, una disputa, normalmente una discusión entre dos.

El formato de la discusión proviene de un primer debate célebre que tuvo Abraham Lincoln con Stephen Douglas en 1858, el primero registrado en la democracia moderna. Los temas tratados en aquel momento eran la esclavitud, la moral y los valores.

El primer debate moderno, fue el de Richard Nixon y John F. Kennedy, el 26 de septiembre de 1960, el primero en televisarse.

Fue visto por 70 millones de personas y sucedió algo muy particular. Aquellas personas que siguieron el debate a través de la radio, llegaron a la conclusión que quien había sacado ventaja era el candidato republicano y vicepresidente de Dwight Eisenhower, Richard Nixon.

Sin embargo, para los que lo observaron en televisión, el ganador fue el Senador por Massachusetts, John F. Kennedy.

Entre las explicaciones que se dieron a esta diferencia de percepción, estuvo el tipo de desenvolvimiento que cada uno de ellos tuvo frente a la cámara, por primera vez, ya que antes de este los debates eran solo radiofónicos, por su forma de actuar, e incluso detalles como el bronceado que lucía Kennedy, y el hecho de haber utilizado maquillaje para la ocasión en contraste con Nixon.

Este último lució en general incómodo, sudoroso con el calor de las lámparas, y dando una imagen de cierto nerviosismo.

Tiempo después el propio Nixon reconoció esto y dijo que “hay que confiar en el productor y asistente de prensa. Dejá que te pongan maquillaje, que te digan como sentarte, cuales son los mejores ángulos en los que salís en cámara y que tenés que hacer con tu pelo. Si bien detesto todo este tipo de cosas, habiendo sido derrotado por esto, nunca más volví a cometer este error”.

Ted Sorensen, asesor de Kennedy en el debate y autor de muchos de sus discursos presidenciales, no opinó lo mismo. Sorensen explicó que en el debate se evidenció que Kennedy venció a Nixon “en sustancia y apariencia”.

Mucho se ha escrito en la academia de las ciencias de la comunicación acerca de este debate. El consenso general de los comunicólogos indica que Kennedy entendió mejor al medio en el que se proyectaba el debate, la televisión.

Hacemos un repaso por los debates más célebres, el de Nixon y Kennedy, el primero en Europa Continental, que fue de la televisión francesa, donde emerge la figura de Mitterrand, luego los debates argentinos, y el último brasileño entre el actual presidente, Lula Da Silva y el ex mandatario, Bolsonaro.

John F. Kennedy sostuvo que “la pregunta es si el mundo se moverá en camino hacia la libertad o la esclavitud”, por su parte, Nixon manifestó que “esta nación no puede quedarse quieta porque estamos en una competencia mortal.

En 1984, fue el debate Reagan-Mondale, y el primero habló respecto a su edad, y haciendo reír a todos sostuvo que “no voy a explotar, por motivos políticos, la juventud e inexperiencia de mi oponente”, aniquilando las posibilidades de su joven oponente. Reagan tenía una cercanía emocional con la gente, lo que hacía que a pesar de que uno pudiera no estar de acuerdo con sus ideas era imposible no sentirse cautivado por su personalidad.

Cruzando el Atlántico, en 1988 fue el primer debate televisivo importante en Francia, debate en el que emerge François Mitterrand, contra Jacques Chirac. Este último le planteó a Mitterrand que esa noche eran dos candidatos en igualdad sometidos al juicio de la gente, y él no era el primer ministro ni François el presidente.

Es muy importante, más que el contenido, el envase y la forma, que es lo que le da sentido al interior.

En 1989, se intentó llevar a cabo el primer debate de la democracia argentina, con Eduardo Angeloz y la silla vacía de Carlos Menem.

“Es una pena y lamentable la ausencia del doctor Carlos Menem, porque esta era una oportunidad brillante para que cada uno pudiera expresarle al país sus puntos de vista, sus pensamientos y las ideas de lo que pretendemos hacer en el futuro, electo por la voluntad del pueblo, uno u otro, como presidente de la nación”, manifestó el ex gobernador de Córdoba.

Esta silla vacía fue utilizada, por ambos candidatos, como elemento de campaña con un spot. “Las encuestas dicen que muchos argentinos dudan de la capacidad de Menem para gobernar la nación, ¿será por eso que se niega al debate mano a mano Menem y Angeloz?”, decía el spot del radical.

Mientras que, por su parte, el spot del después presidente aseguraba que nadie quería sentarse con los radicales y “las sillas vacías del debate que el radicalismo no fue capaz de sostener, son el símbolo de la soledad radical”.

Menem siguió la clásica definición de la Escuela Semiótica de Palo Alto que dice “no se puede no comunicar. No comunicar, comunica no comunicar”.

En 2015, el debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli dejó un clásico por parte del ex presidente del PRO: “Daniel, ¿en qué te han transformado? Pareces un panelista de 6,7,8, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años”. Scioli mencionaba al Fondo Monetario Internacional, y parecía algo totalmente arcaico y fuera de época, sin embargo, tuvo razón.

El, ahora, embajador argentino en Brasil apuntó duramente contra el ex presidente y sostuvo que “si no pudiste resolver el problema de los trapitos, no vas a resolver el problema del narcotráfico”.

Cuatro años después, en 2019, Macri debatía con Alberto Fernández, y se cruzaban por la pobreza y la corrupción. Fernández le reprochó al líder del PRO haber aumentado la pobreza, y finalmente cada uno la elevó en un 5% respecto del punto anterior durante sus mandatos. Un in crescendo en el “echarse en cara” cosas el uno al otro.

En 2022, Lula le aseguró a Bolsonaro que “el pueblo te va a mandar a tu casa”, y Bolsonaro sostiene que “sos un mentiroso, un ex presidiario y un traidor a la patria”.

Vemos como los debates se fueron haciendo cada vez más picantes, y la importancia de la comunicación no verbal como una conducta paralingüística que transmite informaciones sin hacer uso de la palabra, mediante el contacto visual, las expresiones faciales, los gestos, las expresiones corporales y las posturas.

Según Antoni Gutiérrez-Rubí, el asesor al actual candidato a presidente del oficialismo, sostiene en su libro que “la contundencia del lenguaje no verbal, la fuerza viral de sus imágenes y la radicalidad conceptual de sus acciones son una vía para el desarrollo de nuevas campañas e iniciativas que sustituyen la palabra por el gesto, sin perder, por ello, su fuerza expresiva.

Las nuevas ofertas políticas están explorando y ensayando ―a fondo― innovadoras formas de comunicación política que no dependen en exclusiva de la palabra. Así, el vestuario, la escenificación y la comunicación no verbal o a través del objeto ocupan un renovado protagonismo en la acción política”.

Esto es algo que dijo la Escuela Semiótica de Palo Alto hace más de 25 años, la comunicación no verbal o analógica es mayor que la digital.

Se espera el domingo para ver si la comunicación no verbal y analógica de Javier Milei le juega a favor o en contra. Uno puede comunicar positiva o negativamente, y como decía Paul Waztlawick, "lo que no se puede es no comunicar”.

