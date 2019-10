"¿En qué te han convertido, Daniel?", y otros cruces del debate entre Scioli y Macri en 2015

Mauricio Macri y Daniel Scioli se enfrentaron en el debate presidencial del 15 de noviembre de 2015, una semana antes del balotaje que catapultó al por entonces candidato de Juntos por el Cambio a la Presidencia. Organizada por la ONG Argentina Debate, la contienda se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, tras una fuerte disputa entre sus fuerzas por definir una locación. En aquella época no existía una obligación por ley y el cruce dejó frases que causaron gran repercusión y fueron furor en las redes sociales.

Con pocas propuestas, el evento fue un compilado de chicanas políticas y acusaciones cruzadas. Durante la jornada, ninguno de los candidatos respondió las preguntas que le formulaba el otro y a pesar de que los moderadores se encargaron de destacar que el manual de estilo contemplaba la pregunta, la respuesta y la repregunta, Macri y Scioli se encargaron de ignorarlas.

"Estoy acá, más allá de que vos no viniste al debate porque creo que todos tenemos que colaborar para que haya una mejor democracia", expresó Macri en relación al faltazo al primer debate que se había realizado con todos los candidatos en octubre de ese año. "¿En qué te han transformado? Parecés un panelista de 6,7,8. El problema no es el dólar, es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir", agregó, en uno de sus fragmentos más recordados.

Analistas creen que no será determinante, pero permitirá marcar ciertos contrastes

Pero su discurso no quedó ahí. "Vos no sos el cambio. Elegiste estar con Zannini, con Aníbal Fernández, con Milagro Sala, con Axel Kicillof, con Máximo Kirchner", señaló. "Hace varios días que estás haciendo de vocero mío de cosas horribles que no voy a hacer", aseguró, y concluyó: "Yo no he hablado nunca de ajustar. Yo creo que ustedes han ajustado, por eso en cuatro años no hemos crecido".

Scioli también dejó frases picantes. "Conmigo, no, Mauricio. He hecho un culto a la independencia de los poderes", le dijo a Macri en uno de sus cruces más potentes. "Quién va a pagar los costos del ajuste que es inevitable al dejar abierto el mercado de cambio", lo cruzó, y aseveró: "Detrás del cambio hay una gran mentira. Cuando se le saca el velo al cambio, aparece el libre mercado, la devaluación, el ajuste y el endeudamiento".

El problema de los debates es cómo saber quién miente

Por último, concluyó: "No volvamos nunca más a ponernos de rodillas frente al Fondo, al juez Griesa y al capitalismo salvaje", y cerró: "Hay que optar por dos caminos hacia el futuro uno hacia la agenda del desarrollo y otro bajo el engaño de la palabra 'cambiemos' que viene bajo del brazo un ajuste". La jornada terminó con el famoso beso entre Macri y su pareja, Juliana Awada frente a un solitario Scioli.

En las redes. El cruce de ese año se tradujo en un fuerte impacto en el territorio digital, registrándose según Argentina Debate aproximadamente 1.800.000 de tweets durante el debate, triplicando las menciones del primer debate realizado el 4 de octubre. El hashtag #ArgentinaDebate fue “trending topic” a nivel mundial, resaltando que eran horas todavía marcadas por el interés global de los sucesos acontecidos en París. La conversación obtuvo niveles muy altos, duplicando el volumen de la conversación ante la muerte del fiscal Nisman en enero de 2015.

Según un estudio de la Fundación CiGob, los dichos de Macri hacia Scioli “Daniel, parecés un panelista de 678” fueron los de mayor impacto por esos días. También se observó una fuerte actividad de usuarios difundiendo contenidos positivos hacia Scioli, que hacían mención a comparaciones entre ambos candidatos resaltando a su vez aspectos negativos de Macri.

