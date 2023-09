El presidente Alberto Fernández y el candidato a sucederlo por Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezaron este mediodía la puesta en marcha del Sistema Riachuelo. Durante su discurso, el mandatario criticó al candidato de La Libertad Avanza sin mencionarlo directamente, asegurando que "los que gritan 'libertad carajo, quieren libertad para los ricos y mas pobreza para los argentinos".

El evento tuvo lugar esta tarde en el partido de Avellaneda, donde se puso en marcha la planta de pretratamiento del Sistema Riachuelo en Dock Sud. Los protagonistas del acto estuvieron acompañados por la titular de AySA, Malena Galmarini; el intendente local, Jorge Ferraresi y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros funcionarios.

En un pasaje de su exposición, el presidente se dedicó a cuestionar a la oposición y aprovechó para polarizar con Milei, a quien acusó de "vender espejitos de colores" sin hacer mención directa a su persona.​ "Si quieren que alguien les resuelva con seriedad el problema de la inflación, de sus salarios, no se dejen confundir. Los que gritan 'libertad carajo', quieren libertad para los ricos y mas pobreza para los argentinos", manifestó.

Y agregó: "Que no te vendan un poquito de colores, hermano, que no te lo vendan, eh. Porque los problemas no se arreglan con una motosierra, eh, no se arreglan así, eh. No se arreglan diciendo que el problema de la contaminación de los ríos se resuelve privatizando los ríos. No se resuelven así las cosas".

En ese sentido, el mandatario aprovechó la ocasión para que pedir voten por el ministro en las elecciones de octubre. "Si quieren vivir en un país con libertad social, justicia para las mujeres, que crezca y se desarrolle, que piense en la salud publica, no se equivoquen y voten a Sergio (Massa) que va a garantizarnos que esto siga adelante", exclamó.

Sumado a esto, también criticó sin hacer mención a la referente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. "Y que no vengan a darnos clase los que le quitaron el 13% a los jubilados y nos hundieron en el peor de los mundos", denunció.

"Hemos hecho mucho, pero no todo. Queda mucho por hacer. Tenemos que luchar en un escenario muy complejo, contra la inflación, los especuladores, mejorar el ingreso de la gente", admitió el mandatario al tiempo que definió el acto como una asamblea en defensa a las medidas tomadas por el Ministerio de Obras Públicas con el objetivo de combatir el avance de la oposición.

Por último, Fernández reclamó a la sociedad que "piensen como piensen por favor no demos un paso atrás". "Hemos hecho lo necesario para dejar los cimientos, para que el que me siga de el impulso que la argentina merece", concluyó.

Los elogios a Massa: "Mi sueño es darle la banda a Sergio"

Durante el acto, Fernández le manifestó su apoyo al candidato oficialista camino a las elecciones generales del 22 de octubre. En un mensaje a la interna, afirmó: "Los que somos compañeros tenemos que ayudarlo, no fiscalizarlo o cuestionarlo".

"En mi vida personal, tengo un sueño, que el 10 de diciembre pueda darle la banda a Sergio, poder abrazarlo y que me pueda decir, ayúdame hermano", agregó. Sus dichos hacen referencia a una memoria que expresó el mandatario, quien recordó cuando Massa lo sucedió en la jefatura de Gabinete que respondía a Néstor Kirchner, en 2008, y reveló que en su jura le pidió que lo ayudara en la gestión

Quince años después, reclamó: "Porque los que somos compañeros solo debemos ayudarnos no debemos ni que fiscalizarlo ni cuestionarlo. Todos de pie para convencer a la Argentina y que Sergio sea el próximo presidente".

Fue la primera actividad que el jefe de Estado compartió con el ministro, en la cual el mandatario se deshizo en halagos para el tigrense y para la titular de AySA. "Es de su generación el que más se preparó para se presidente. Es un hombre con quien compartimos los mismo valores y los mismos compromisos", precisó.

Sumado a esto, el presidente aseguró que Massa apuesta a "estar al lado de los que menos tienen, sacar de la pobreza a los que han caído", con responsabilidad y seriedad. Además, subrayó que trabaja "incansablemente", detallando que "es un loco que te manda un mensaje a las 2 de la madrugada, se lo contestarás y te sigue hablando".

Sergio Massa: "A mí no me va a correr ninguna motosierra ni ninguna tijera"

Durante su discurso, el ministro de Economía remarcó en alusión a sus rivales en los comicios: "A mí no me va a correr ninguna motosierra ni ninguna tijera". Sumado a esto, llamó a los trabajadores a "defender lo propio" y cuidar la inversión pública y las empresas estatales.

"Quiero pedirles un enorme favor a los trabajadores. Estamos en un momento en que cada uno de ustedes tiene que defender lo propio, defender su salario, su derecho a la jubilación para que no vuelvan las AFJP, las indemnizaciones y las vacaciones pagas. Defender también las empresas del Estado para avanzar hacia una movilidad social ascendente", puntualizó.

Y agregó: "Les guste o no les guste, esta obra la empezó un gobierno peronista y lo termina un gobierno peronista. Y a las cloacas y al agua que faltan también lo va a hacer un gobierno peronista".

Sumado a esto, criticó al gobierno de Mauricio Macri: "No pudieron hacer ni un kilómetro de subte. Aquí hay 42 kilómetros subterráneos más 12 que entran al Río de la Plata". Además, hizo foco en la cuestión ambiental y cuestionó de manera implícita al candidato libertario. "Dicen que el cambio climático es una mentira y que no importa si alguien contamina los ríos. Que le cuenten a los vecinos que viven en el margen del Riachuelo si eso no importa", expresó.

