Lula habló de argentina y los Brics, poco antes de comenzar la cumbre en Sudáfrica

Desde Johannesburgo, en Sudáfrica, donde se realiza la cumbre de los BRICS, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió a hablar del Fondo Monetario Internacional y del “daño” que le ocasiona a la Argentina. Defendió, tal como hizo los últimos días, que los argentinos deben formar parte del grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y África del Sur. “Yo apoyo que nuestros hermanos puedan participar de este bloque”, sostuvo. Y agregó: “Brasil no puede hacer una política de desarrollo industrial sin tener en cuenta que debemos crecer juntos con la Argentina”.

Las declaraciones ocurrieron este martes por la mañana, en el tradicional programa de los días martes bautizado “Conversación con el presidente”, donde un presentador (que viaja con él a todos lados) le pregunta acerca de los grandes temas del momento. En esa instancia, cuestionó el préstamo de 44 mil millones de dólares que el FMI otorgó a solicitud del ex mandatario Mauricio Macri, en 2019. “El Fondo debería ayudar a los argentinos, pero no lo hace. Y el país queda aprisionado por causa de ese préstamo que fue hecho en base a intereses políticos de Macri, mientras que Alberto (Fernández) quedó con una deuda que debe pagar ahora”. Y añadió con énfasis: “Quiero que Argentina esté bien, como también Bolivia, Paraguay y Uruguay”.

Javier Milei y la internacional de derecha

Su discurso inaugural en la conferencia del bloque de los Brics tuvo, sin embargo, un tono distinto. No habló de la situación argentina ni tampoco mencionó explícitamente al Mercosur. Sí, en cambio, volcó sus reclamos contra los “países ricos” porque demoran en cumplir con las cláusulas socio ambientales, requeridas para frenar los cambios climáticos. Apostó a que, a su juicio, ese grupo de cinco países al cual pertenece, “trabajará para promover un comercio global justo, previsible y equitativo”.

En ese contexto tuvo un mensaje directo para la Unión Europea, a la que sin embargo no mencionó explícitamente. “No podemos aceptar un neocolonialismo verde que impone barreras comerciales y medidas discriminatorias, bajo el pretexto de proteger el medio ambiente”. La UE ha sostenido que si los países en desarrollo no satisfacen las necesidades ambientales, deben pagar el costo a través de tarifas superiores para entrar en los mercados de los socios europeos.

En esa misma declaración, Lula habló in extenso sobre las relacione de su país con Africa. Cuestionó que por cuenta del gobierno de Jair Bolsonaro, Brasil se alejó de los africanos. “Nunca debimos distanciarnos de ellos” insistió. A modo de ejemplo, reveló que el comercio actual con Africa llega apenas a representar 3,5% del total del comercio exterior de su país. Y reveló que el intercambio llegó el año pasado a ser apenas un tercio del que se había verificado una década atrás.

Gi