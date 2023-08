Eleonora Gosman: "Lula dijo 'pido a Dios que en las elecciones argentinas venza la democracia y el desarrollo’” 

Eleonora Gosman informó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que una de las principales preocupaciones económica de Lula son las altas tasa de interés en Brasil. “El Banco Central es independiente y eso es un problema para el gobierno porque no tiene la potestad de cambiar la tasa en pos de una estrategia económica”, detalló la periodista y corresponsal, que trabaja hace más de 15 años en el país vecino.

¿Qué fue lo más importante que dejó la conferencia de Lula?

Esta conferencia fue muy importante porque implica la primera reunión de Lula con corresponsales extranjeros desde que inició su gobierno. Entre otras cosas, dijo ‘'pido a Dios que en las elecciones argentinas venza la democracia y el desarrollo”. También dijo que no le gustan los candidatos que hablan de las privatizaciones y que en Brasil quieren formar proyectos de empresas conjuntas con Argentina para la producción industrial.

Sin mencionarlo, está diciendo que no le gustan ni Patricia Bullrich ni Javier Milei. ¿Es así?

Es probable que lo haya dicho, pero con la salvedad de que arrancó su conferencia diciendo que no era correcto hablar de las elecciones en Argentina. La declaración fue en términos generales. Habló de democracia y desarrollo, algo que me pareció muy interesante porque también habla de su proyecto. Otro tema importante fue la Guerra en Ucrania. Los medios Europeos y los estadounidenses le preguntaban sobre su visión de lo que está pasando en Ucrania y él deslizó que en este momento no ve muchas chances de paz. Lo que plantea Lula es que Brasil no puede presentar una propuesta de paz cuando los países implicados no la están pregonando.

También dijo que la propuesta de paz tendría que surgir de las Naciones Unidas y los países deberían cumplir porque el problema es que algunos países también están en el Consejo de Seguridad y podrían vetar cualquier propuesta de las Naciones Unidas. Además habló sobre la situación económica de Brasil, dijo que el problema más grande que enfrenta en este momento es la tasa de interés que es una de las más altas del mundo, cuando la inflación es una de las más bajas. Este año será del 3,9% anual, incluso en julio hubo deflación, mientras que la tasa es del 13,75%.

Lula despliega sus habilidades negociadoras para atraer a los evangélicos

Increíble, es un 10% de tasa positiva...

En Brasil el Banco Central es independiente, y eso es un problema para el gobierno porque no tiene la potestad de cambiar la tasa en pos de una estrategia económica. Igualmente, prometió que Brasil va a crecer y va a tener inversiones a pesar de que el Banco Central mantenga las tasas altas. Para Lula, la clave para conducir el país es la gobernabilidad, los acuerdos con todos los espacios políticos, incluso con los de centro y los de derecha, y la estabilidad económica.

