Una empresa textil argentina fue reconocida por las Naciones Unidas

La marca de ropa “Animaná”, fue reconocida por el programa de Naciones Unidas que cuida el medioambiente como la única empresa textil de América Latina que desarrolla el lujo sustentable. Ante esta distinción para la industria creada por Adriana Marina, nos comunicamos con María Ezcurra, periodista especializada en lujo.

“Se trata de una mención, por parte del programa de Naciones Unidas que cuida el medioambiente, a la marca argentina ´Animaná´ y a su respectiva ONG ´Hecho por nosotros´”, comentó María Ezcurra. “Fueron mencionadas dentro de un grupo de empresas mundiales como la única empresa en América Latina que hace un cuidado responsable de lo que se denomina lujo sustentable y economía circular”, agregó.

Adriana Marina, la creadora de Animaná y distinguida por las Naciones Unidas

En relación a la fundadora de la marca que recibió la distinción, Ezcurra dijo que, “Animaná es una empresa que fue creada en el año 2008 por Adriana Marina, que tiene un perfil super bajo pero es una especialista muy renombrada de este sector”.

Los artesanos que trabajan para Animaná no poseen cuenta bancaria

“El lujo sustentable no solo tiene que ver con una pieza muy bien diseñada sino todo el cuidado que está detrás”, sostuvo la periodista especializada en lujo. También remarcó que, “se cuidan las técnicas ancestrales” y el 85% de los artesanos que trabajan son mujeres. Sin embargo, la mayoría producen este tipo de piezas pero no tienen acceso a una cuenta bancaria. “Parte del trabajo de la ONG ´Hecho por nosotros´ es acercarles esta capacitación, que no pierdan estas técnicas ancestrales y que la gente de los pueblos no necesiten irse a las grandes ciudades”, completó.

Posteriormente, la entrevistada expuso un análisis hecho por la ONG de Adriana Marina: “Lo que dicen en ´Hecho por nosotros´ es que no todas las empresas textiles tienen la capacidad o el modelo de negocio para hacer que esta cadena sea 100% sustentable y sostenible en el tiempo”.

“Desde la ONG están investigando un poco de la tecnología blockchain para conectar al artesano con el comprador alrededor del mundo”, concluyó.