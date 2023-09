Pablo Avelluto, ex Secretario de Gobierno de Cultura, señaló que la situación político-electoral es muy distinta a la que se transitó en aquellos debates de 2015 y 2017, en los que acompañó a Mauricio Macri. “El problema es más bien que Milei logre hacer enojar a Bullrich o a Massa”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Vos acompañaste a Mauricio Macri en el debate presidencial de 2015 y 2017, y me pregunto cuánto habrá cambiado la audiencia, los jóvenes, desde aquellos debates hasta la actualidad. ¿Qué opinión te merece?

Sin duda se ha cambiado mucho, porque han cambiado los personajes y ha cambiado la época. Ha cambiado el contexto y las características de los protagonistas.

Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa no son Scioli y Mauricio Macri. Ni siquiera el propio Massa, que rivalizaba con Macri en la primera vuelta del 2015, es el mismo.

Coincido con Jaime Durán Barba en que los debates televisivos principalmente se “ven”, más que escucharse. Allí hay una serie de gestualidades que, te diría, están por encima del impacto de las palabras.

Tiene que ver con emociones que los candidatos puedan transmitir o no en ese contexto, y hará que los votantes refuercen las decisiones que ya tienen previamente tomadas, o quizás que alguno que no está del todo seguro pueda cambiar su punto de vista, aunque no es lo más usual.

Creo que va a ser un espectáculo, en el sentido literal del término, muy interesante, precisamente por la presencia de Milei, sus características, y las dificultades que ha mostrado para debatir con personas que no piensa como él.

Esa es una oportunidad y, seguramente, también un peligro que estarán evaluando quienes están diseñando en este momento las estrategias para el debate.

¿Creés que intentarán provocarlo? ¿Milei va a saltar?

Yo creo que Milei va a interpretar su personaje, que le ha dado enormes resultados. Seguramente lo veremos enojarse, ponerse con las venas de su cuello hinchadas, insultar a sus rivales. En todo caso, estará en evaluar el apego que esa imagen ha tenido y seguirá teniendo, seguramente, para muchos argentinos.

Milei es un desafío enorme, tanto para Patricia como para Massa, por que no se trata de confrontarlo con sus errores, no es una discusión racional, pese a que a muchos nos encantaría que lo fuera, es un juego de imágenes, de personajes.

Es un juego en el que las relaciones entre ellos son más importantes por lo que representan que lo que cada uno es en sí mismo: cuán distinto es el país que sueña Patricia del que sueña Milei, o el que sueña Massa. La relación que establecen entre ellos: ¿se detestan?, ¿pueden conversar?, ¿pueden llegar a algún grado de acuerdos?, ¿o simplemente van a agredirse durante el par de horas que dure el debate?

Esto tiene implicancias en el posicionamiento en la campaña de cada uno de ellos ha elegido.

Siguiendo con el razonamiento de Jaime Durán Barba, que lo que importa es la comunicación analógica y no las palabras, ¿eso plantearía una fortaleza por parte de Milei, que es el más histriónico?

¿Que lo hagan enojar lo perjudica o, finalmente, consolida la persona apasionada y fuerte que representa en el imaginario de quienes lo votan?

Me inclino por la segunda hipótesis. Todo lo que sería malo de Javier Milei, todo lo que muestre a Milei en este personaje que ha venido mostrando desde su irrupción en los medios y en la campaña, es positivo para él, porque la gente lo vota por esa actitud, por ese enojo y la ira que manifiesta en los medios.

Por lo tanto, creo que los mileistas se sentirían defraudados si Milei no acudiera a su personaje más conocido, celebrado y discutido, al mismo tiempo. Creo que vamos a ver un Milei extraordinariamente agresivo ante el que, al contrario, los que terminan acorralados son sus rivales.

El problema para mí es más bien que Milei logre hacer enojar a Patricia o a Massa, antes que que se enoje él, y tiene condiciones para lograrlo, porque, frente a alguien que te agravia todo el tiempo, es muy difícil mantenerse en eje.

En general, este tipo de candidatos, como Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia, Vox en España, o Bolsonaro en Brasil, están "en su salsa" cuando se muestran muy agresivos frente a todo lo que no es como ellos.

¿Cuál sería tu recomendación para Patricia Bullrich de cara al debate, si fueras su coach?

Buscaría una identidad completamente diferente a la de Milei y a la de Massa. Le diría que busque su propia voz. “Esto es lo que yo soy, esta es mi manera de pensar”.

Le diría que trate de no imponer temores y miedos, de mostrar que está para cuidar las cosas que están bien y para cambiar las que hay que cambiar, pero no entraría en tratar de ser más mileista que Milei.

Tampoco entraría en algo que, para mí, es un riesgo, que es la profundización de la grieta, algo que considero cada vez más irrelevante en la Argentina contemporánea.

La idea de terminar con el kirchnerismo solamente es atractiva para aquellos que piensan que el problema principal de la Argentina hoy es el kirchnerismo. Tal vez el problema principal de la Argentina hoy no sea el kirchnerismo, sino Massa o Milei, que no son el kirchnerismo.

Pueden ser prolongaciones del populismo en algunos aspectos, pero no son exactamente lo mismo. Entonces, el principal riesgo es quedar confrontado con un rival que no va a estar en el escenario en ese momento.

Patricia tiene la oportunidad de mostrar que es otra cosa. Que Juntos por el Cambio, con toda la coalición, que es tan exitosa en las provincias, y al mismo tiempo, que todavía le falta que el cemento termine de fraguar.

Me parece que ya tiene que mostrar eso. Que su gente lo puede hacer bien, que ya lo ha hecho y aprendió de lo que hizo mal. Generar un espacio de tranquilidad en este contexto. Porque todos estamos buscando un cambio, pero necesitamos también un espacio de tranquilidad.

Paradójicamente, en contra de algunas de sus características, debería ser la voz de la moderación. Después, la gente, la mayoría de los argentinos elegirán si quieren moderación o si quieren motosierra.

Claudio Mardones (CM): Seguramente en el debate cobrará centralidad el tema económico. ¿Cómo va a hacer Bullrich, que estará en escena sin Carlos Melconian, y sabiendo que no es su mayor fuerte?

Yo matizaría un poco la hipótesis. No estoy tan seguro de que el núcleo de la discusión vaya a ser la economía, más allá de que seguramente se va a hablar de economía, de inflación, de dolarización, del plan de estabilización, etc.

Pero me parece que el primer paso es actitudinal, emocional. Es entre la desesperación y la tranquilidad, entre el conflicto y la paz, entre la profundización del conflicto y la profundización de los caminos de acuerdo y de salida adelante.

En una discusión técnica, cada uno considerará que su posición es la correcta, tanto Milei como Bullrich o Massa, pero yo tiendo a pensar que, más que la discusión técnica, que probablemente ninguno de los tres esté en condiciones de darla en el contexto del debate, ni creo que la audiencia está esperando precisiones de programáticas, Patricia tiene la oportunidad de expresar con quién los argentinos vamos a estar más tranquilos al frente del timón.

Y también con quiénes vamos a poder construir nuestro proyecto personales, familiares, profesionales, en el periodo que viene.

Si no, tranquilamente podrían pasar muchos minutos tirándose cifras por la cabeza, pero se perdería la oportunidad más importante de expresar qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando un capitán para el barco, y lo que consideramos es el temple del capitán, por encima de las medidas, los programas y lo demás.

Todos están trabajando con sus economistas y en todos los equipos hay gente valiosa e inteligente, pero creo que lo principal es que se comunique en términos de llevar tranquilidad, o más angustia de la que la gente ya tiene.

