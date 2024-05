Chaco: alerta y preocupación por el aumento de la deforestación

De acuerdo a los últimos datos de un informe de Greenpeace, la provincia de Chaco presenta un estado de emergencia forestal a raíz de la deforestación de 57 mil hectáreas en 2023, lo cual significó un récord nacional.

Hectáreas perdidas

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Manuel Jaramillo, ingeniero forestal y director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, quien expresó que, “en la provincia de Chaco se perdieron 600 mil hectáreas, poniendo a la región en uno de los lugares de mayor deforestación del mundo”.

Según el entrevistado, no hay registros sobre cuánto de lo deforestado impactó en las inundaciones, en la cantidad de personas que migraron desde áreas urbanas donde podían abastecer sus necesidades a cinturones de pobreza en las ciudades, pero “lo que sí se puede ver es que en la región chaqueña, en general, no hubo un gran desarrollo socioeconómico en base a esta deforestación”. Y agregó: “Los indicadores sociales y económicos no mejoraron y esto podría ser un indicador de que la deforestación no ha traído el desarrollo que habían anunciado”.

Daños en la población y Ley Bosques

Con respecto a cuáles son los daños que ocasiona a la provincia la pérdida de las hectáreas, Jaramillo contó que no solo implica daños para Chaco, sino que perjudica a las personas que tienen menos recursos para poder adaptarse a estos cambios. “El desarrollo del mal desarrollo llega, supuestamente, para generar oportunidades y lo que hace es incrementar la deuda ambiental y social”.

Al ser consultado sobre la Ley Bosques, el ingeniero aseguró que, “es importante” por eso “se trabaja fuertemente” desde hace 17 años, en donde muchas organizaciones de la Sociedad Civil “bregamos por su implementación plena” para que se permita ordenar el territorio y promover un desarrollo productivo realmente sustentable. Y agregó: “No estamos en contra de la agricultura y la ganadería porque sabemos que es necesaria y beneficiosa en algunos sectores, pero que respete justamente el ordenamiento territorial para dejar lugar para todos”.

Regeneración de un bosque

Ante la consulta sobre cuánto tarde un lugar deforestado en regenerarse, el entrevistado expresó que, “depende mucho de las condiciones a las cuales haya sido sometido y el espacio de la cercanía o no de biodiversidad que pueden aportar semillas”. Y siguió: “Pero tenemos que calcular que iniciando de cero y, con un disturbio que no haya sido muy impactante, por lo menos unos 30-40 años”.

Para cerrar, agregó: “La repoblación de la biodiversidad que necesita el bosque para ser realmente un bosque, tener la vida que alberga y los procesos que necesita para su subsistencia, implica mucho más tiempo y sobre todo una estrategia de ordenamiento que facilite la conectividad para que estas múltiples especies, que uno no puede reponer instantáneamente lleguen por sí solas”.