José Luis Espert, diputado nacional por Avanza Libertad (JxC), analizó las identidades políticas de la Argentina. “Si llegara a ganar Milei, tendremos una versión reciclada del kirchnerismo, porque ya se sabe que tiene sus listas llena de peronistas y massistas”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Podríamos decir que el "Plan Platita” es un soborno, como cuenta la canción de presentación (Soborno, de Gilberto Santa Rosa)?

Sí, Massa es un gran chanta. Las caricias de la canción son lindas, las caricias de Sergio Massa calientan precios y son un soborno.

A horas de la veda, Massa anunció un bono de $47.000 para trabajadores informales en octubre y noviembre

¿Creés que el fenómeno Milei se trata de su personalidad o de sus ideas?

Por otro lado, hay analistas que hablan de tres identidades políticas marcadas, ¿creés que es así?

Cuando en 2019 ingresé en la política, hacía más o menos 30 años desde que las ideas liberales no estaban presentes. Lo que planteamos en ese momento fue que Argentina necesitaba un cambio muy profundo, que obviamente el kirchnerismo no iba a hacer porque es una ilusión sociopolítica.

El elegido de Javier Milei para el BCRA reveló: “Soy la persona que menos va a durar en su cargo"

El único espacio en el que Javier Milei decidió militar al principio fue el nuestro, y después decidió encaminarse solo. Sin duda le ha ido bien, ganó las PASO, eso es un dato, y yo con datos no me peleo. El Milei que vemos hoy es un gran "vende humo", propone cosas que no existen, como dolarizar sin dólares, cortarte un brazo y comerciarlo, la no obligatoriedad en la educación primaria y secundaria, etc.

Lo lamento por los jóvenes que lo han seguido, pero el Milei de la campaña ha sido un gran vendedor de fantasía, la gente compró el envase, no el contenido.

Una encuesta en PBA relega a Javier Milei al segundo lugar, sube a Massa y muestra una migración de votos de Bullrich

Hay un núcleo duro dentro de La Libertad Avanza, así como lo tiene el kirchnerismo, pero el grueso es gente que votó esperanzada a alguien que se diferenciaba de la casta, cuando al pegarse a la casta sindical demuestra que es más de lo mismo.

El liberalismo que representa en serio Avanza Libertad está dentro de Juntos por el Cambio, proponiendo soluciones concretas a los problemas concretos. Hay que discutir problemas reales, no vender humo.

Nosotros discutimos la reforma laboral, al Estado, al comercio exterior, la reforma educativa, etc. Juntos por el Cambio es el único que discute cosas reales.

Trastorno Explosivo Intermitente

Siguiendo tu línea de pensamiento, la identidad política liberal está dentro de Juntos por el Cambio, entonces habría dos identidades y tres envases.

Uno de los analistas con los que nos comunicamos nos planteó el caso de quien fue al balotaje contra Petro en Colombia, una persona que surgió de golpe en la política, convirtiéndose en un candidato que podría llegar a ser presidente, hoy en día es prácticamente desconocido.

¿Los envases son efímeros si no ganan? ¿Las ideas son las que perduran?

Milei se reunió con Marc Stanley, el embajador de Estados Unidos en el país

Absolutamente sí, lo que perdura a la larga es el contenido. El envase puede servir para ganar una elección, pero gobernar un país requiere de contenidos, y eso no existe en el kirchnerismo, que es lo peor que le ha ocurrido a la democracia.

Ambos representan el populismo, la exacerbación del líder, en lugar de un culto a la idea, es un culto a la personalidad de quien propone “humo”. Estamos hablando de cosas que no existen en el caso de LLA, y de cosas que solo existen donde la gente vive muy mal en el kirchnerismo.

El candidato del caos

¿Es un error el elogio de Mauricio Macri hacia Javier Milei?

Ahora se ha alejado, pero acá el hecho de que Milei se haya transformado en un fenómeno muy importante no es solo culpa de los políticos, los medios también lo han llevado a eso.

Hay una sociedad que se ha comportado rara en esta elección, ha sido loco el proceso de una sociedad muy enojada con la clase política, que pone el ojo en alguien que le vende cosas que no existen, además de las contradicciones, como decir que es el anti-casta y reunirse para una cena de recaudación de fondos con lo peor de la casta: el sindicalismo.

Kirchnerismo y macrismo: una dialéctica poco feliz

Ahora se han empezado a discutir cosas que tienen que ver con la realidad, como los impuestos, que la gente está cansada de pagar. Creo que está mal discutido, debería discutirse una baja del gasto público en paralelo para no generar más déficit fiscal, más inflación, más caída de los salarios y más pobreza.

Ayer estuve en la Comisión de Legislación Laboral y se discute mal, pero se discute algo que ocurre en el mundo: la tendencia de la disminución de horas laborales. En Alemania ha habido una reducción de las horas laborales a la mitad porque allá la productividad explotó, acá no.

"Dunga-dunga", una tarjeta roja y el chupetín de madera: perlas que dejó el debate para reformar Ganancias

Vos comenzaste en el Frente Despertar (en 2019) y en 2020 lo cambiaste a Avanza Libertad. Me gustaría entender por qué Milei tiene un nombre tan parecido al tuyo…

El origen de las ideas liberales que volvieron a tener rating político fue en el 2019, con mi candidatura presidencial. Milei hizo una tarea impresionante con los jóvenes antes de irse de Avanza Libertad, que fue un nombre que surgió de conversaciones.

Bullrich se reunió a solas con Larreta y lo sube a la Patoneta por el Conurbano

Ramiro Agulla me propuso el nombre del espacio, y como Javier estaba conmigo en ese momento, podría decirse que también se lo propuso a él. Cuando Javier se fue de Avanza Libertad, decidió dar vuelta el nombre.

¿Cómo llegó Milei a vos?

Yo lo conocí en el 2015, mucho antes de hacer política. Lo conocí en un encuentro donde me dijo que quería ser igual a mí pero con pelo y malas palabras. Lo ha dicho públicamente. Después me da su apoyo político en el 2019 y me lo quita porque no estaba de acuerdo con el dueño del sello partidario con el cual competí.

En el 2020 me pide hacer política conmigo y después, con todo el derecho del mundo, decide seguir su camino.

Senado: el oficialismo tendría los votos para aprobar Ganancias

Me parece que el núcleo de la cuestión es si acá hay tres identidades políticas o tres envases…

El contenido que propone Avanza Libertad, ahora ha abrazado JxC. Las ideas liberales que se aplican en el mundo donde la gente vive bien, la sustancia que defiende Juntos por el Cambio, es única sustancia viable.

Del otro lado hay un envase delirante, ya sea por el lado del kirchnerismo o por el lado de Milei.

Patricia Bullrich dijo que Javier Milei "cambió su bandera": "Ahora es viva la casta"

Los contenidos son dos y los envases pueden ser tres. No puedo descartar que Milei gane la elección, pero creo que el verdadero ganador va a ser Juntos por el Cambio.

Si teóricamente llegara a ganar Milei, tendremos una versión reciclada del kirchnerismo, porque ya se sabe que tiene sus listas llena de peronistas y massistas. Dos envases: el sentido común y el kirchnerismo reciclado en Milei.

VF JL