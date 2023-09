El candidato del caos

La soberbia y el capricho son rasgos muy característicos del populismo, y en el caso del ex Ministro de Economía Axel Kicillof y la ex Presidente Cristina Fernández nos costó recientemente U$S16.000 millones por el caso YPF. No es la primera vez que el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires le produjo un grave daño a las arcas del Estado, sirva de ejemplo el ruinoso acuerdo con el Club de París como antecedente.

Llegamos al final de un ciclo, donde vemos en toda su dimensión el daño hecho por el kirchnerismo durante dos décadas. Sin embargo esta gente no tuvo tiempo para lamentarse, el candidato del oficialismo Sergio Massa está a la búsqueda de votos y resultados económicos; y para eso va a necesitar medidas populistas y un candidato aliado que divida y confunda a la oposición: Javier Milei.

Cuando el libertario pidió a Sergio Massa postergar la presentación del presupuesto nacional dejó en claro que existe una especie de pacto no escrito de conveniencia entre candidatos; dando la posibilidad al ministro de esconder datos hasta el final del proceso eleccionario.

Atraido por el 'fenómeno libertario', un polémico periodista norteamericano llegó al país y entrevistó a Milei

La Inflación al 12,4% y la interanual 124,%, sumado a un dólar en $750 complica los planes de Massa. Es allí donde nueva, y convenientemente, apareció la mano salvadora del libertario para que diera su voto y así aprobar la reforma al impuesto a las ganancias.

De esta forma, y contra lo que indica el sentido común, ambos contribuyeron a aumentar un impuesto que nos coloca en la senda de la hiperinflación. Mientras tanto, en las profundidades de la casta, Luis Barrionuevo, luego de jurar lealtad a Waldo de Pedro, corrió para conversar con la otra no tan joven promesa de la casta: sí, otra vez Milei. En efecto, la casta no es tan casta si de fiscalización se trata.

Populismo de derecha

El ex Presidente Mauricio Macri reapareció y dijo “Patricia (Bullrich) es mi candidata”. Esto ocurre después del flojo resultado de las PASO y como medida de contingencia para amortiguar la caída de su propia imagen puertas adentro de JxC, luego de haberle soltado la mano a Pato; y sus confusos gestos hacia Milei. En efecto, el “Gato” no se animó a jugar, y tampoco quiere perder centralidad política. La aparición de Carlos Melconian en la escena muestra que ese espacio tiene más equipo para ofrecer que una candidatura aislada. De todas formas, quien quiera analizar la actualidad no tendría claro si lo que impera es un deseo de corrección de rumbo o un clima de frustración, enojo y resentimiento; que finalmente lleve al país a buscar algo que no va a ocurrir: Que todo explote por el aire, y que de ello surja algo bueno. Por el contrario, las transformaciones se dan con el tiempo, trabajo y mesura.

El que circunstancialmente dio su apoyo a Patricia fue Eduardo Eurnekian, que le dijo “Nos ha llenado de esperanza su discurso, es diferente al resto”. Por el contrario se desmarcó de Javier Milei, sobre quien expresó “Si no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”. En efecto, “el loco de la motosierra” desde hace rato ha sido irrespetuoso con sus opositores, detractores; y hasta el mismo Papa Francisco a quien calificó de “representante de El Maligno”.

Sin dólares, no hay dolarización

Este no mide sus palabras, ofende las creencias de los demás y coloca en una incómoda posición a su inventor y principal promotor. Peor aún, ha declarado en reiteradas oportunidades que un escenario de explosión económica le sienta bien a sus intereses. Asimismo afirmó, alguien que debiera conformar un equipo, que solo confía en su hermana y sus perros; y que si es gobierno y le rodean la Casa Rosada, en lugar de trabajar el diálogo, lo tendrán que “Sacar con las patas para adelante”; generando una entendible preocupación en el mundo político y económico.

En síntesis, hasta ahora ha demostrado que es el típico populista chiquito y bocón; pero en el caso de tener poder, si no cambia de rumbo, podría ser peligroso para la democracia como lo retrató la prensa internacional.

Un peligro para la democracia

El comportamiento inapropiado de Javier Milei en los medios no es una novedad en la prensa doméstica, el reciente pedido de lista de invitados en el programa “Una vuelta más”, calificando la invitación como una “emboscada”, es parte de su relación conflictiva con el periodismo.

En efecto, el Liberpopulista hace agua en su contenido e ideas, y por eso evita cualquier cruce eventual con quien exponga sus inconsistencias. Sin embargo, el límite que los medios locales no supieron poner a las reiteradas faltas de respeto, lo hicieron los internacionales. The Economist tituló “Milei es un peligro para la democracia en Argentina”; pero para el paladar del economista la publicación de fama mundial no estaría a su altura. Luego 200 economistas dijeron que se equivoca en torno a su plan económico; y éste tampoco aceptó la crítica y los llamó “fracasados”. Es decir, en la lógica del libertario, usted es libre de pensar lo que quiera; mientras coincida con Javier.

Este también realizó una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, personaje devaluado en los medios de los EEUU, simpatizante pro ruso, que acababa de entrevistar al Presidente de Hungría, Viktor Orban; líder populista y que encaja con el perfil de nuestro economista.

Cómo se compone el voto de Milei, Massa y Bullrich

El papelón ocurrió con Elon Musk, quien habiéndole dado unos minutos de satisfacción en un posteo, borró un tuit que hacía referencia a su persona alegando que pensó se trataba de la cantante Miley Cirus; desmarcándose del economista. La cantidad de vistas de la entrevista en Twitter, y un gesto del dueño de “X” por un motivo evidentemente comercial; hicieron volar hasta la estratosfera las ínfulas del candidato.

Financiamiento chino y aviones de los EEUU

Hace rato venimos advirtiendo la importancia de la agenda geopolítica, y su íntima vinculación con la económica. En este sentido, Sergio Massa manifestó que quiere desembarazarse del FMI, y que prefiere reemplazarlo por China; debido a que la dictadura asiática ofrecería dinero más barato que el organismo internacional.

Esa declaración no solo es falsa, sino que esos créditos nos costaron una base militar en la Patagonia. La respuesta de la Secretaría del Tesoro de los EEUU no se hizo esperar, señalando horas después a través del subsecretario para Asuntos Internacionales, Jay Shambaugh, que “Hay que retirarles la financiación, si un país no toma las medidas necesarias”.

Sin embargo, ese tira y afloje respeta ciertos límites. En efecto, como lo señalamos casi un año atrás desde el equipo de Demos, finalmente Argentina va a adquirir aviones F-16 de procedencia de los EEUU, en lugar de los JF-17 chinos. De esta forma, se estaría por cerrar una operación por 338 millones de dólares para adquirir 38 aparatos; lo que supera holgadamente cualquier otra oferta, y le permite a nuestro país capacidades operativas perdidas hace muchos años. Es decir, esa inclinación ideológica de nuestro gobierno en la actual situación económica, se permite deslices; pero nunca han sacado los pies del plato.

En resumen, a un mes de las elecciones generales, ninguno de los tres candidatos termina de dar garantías sobre su plan, en especial uno porque no explica cómo hará para arreglar lo que él mismo está rompiendo; y el otro cuyas ideas colisionan fatalmente con la realidad, tratando de calmar a los mercados con una motosierra en mano.