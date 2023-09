Rodríguez Larreta se sumó a "La Patoneta" de Bullrich en su recorrida por el conurbano bonaerense

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, refuerza su campaña electoral en el conurbano bonaerense, esta vez en compañía del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien subió a su famoso motorhome con el que se dedica a recorrer el país.

Ambos dirigentes del PRO se mostraron juntos en una foto de unidad en lo que fue el corto pero simbólico viaje camino a Lanús y Lomas de Zamora, en el marco de la caravana que encabeza Bullrich hasta el 19 de octubre.

Acompañados del intendente interino local y actual candidato a intendente de Lanús, Diego Kravetz y los diputados nacionales, Cristian Ritondo y Diego Santilli, la titular del PRO y el candidato a Gobernador de Buenos Aires, Néstor Grindetti, supervisaron el tramo final de la obra de ampliación y remodelación del Centro Unificado de Comando y Control de Lanús.

Finalizado el acto, el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó a los presentes subiéndose a la “Patoneta”, para juntos dirigirse a Lomas de Zamora, donde brindaron y fueron al acto encabezado por el candidato a intendente local, Guillermo Viñuales.

La distancia de Larreta en la campaña de Bullrich

Tras la reunión a solas que mantuvieron en el Jardín Botánico, con el objetivo de reordenar la principal coalición opositora, luego de que Bullrich se impusiera por más de 5 puntos por sobre Larreta en las PASO y conquistara la representación de Juntos por el Cambio, la exministra de Seguridad trabaja para retener los votos moderados del espacio.

Desde el larretismo, así como en parte de la UCR y en la Coalición Cívica, aseguran que no se sienten parte de la estrategia planteada por la aspirante presidencial.

Pero Bullrich dejó en claro que no quiere que le quiten protagonismo, cuando aseguró que encarna la conducción del espacio y reclamó dejar de estar "presos" de los movimientos del expresidente Mauricio Macri.

Fuentes de la coalición en diálogo con la agencia Noticias Argentinas plantearon que la exclusión de Larreta "es por conveniencia", creen que "hubo una competencia real entre ambos, con diferentes métodos para lograr un plan de gobierno" y que eso ahora se nota.

Dirigiéndose a los presentes, Bullrich destacó el trabajo llevado adelante por Kravetz en materia de seguridad en Lanús. En ese sentido, expresó: "Todos los que nos están mirando saben perfectamente que estaban mejor cuando nosotros estábamos a cargo de la seguridad. En los municipios como el de Lanús, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, en el país entero".

"Porque perseguimos a todos y cada uno de los narcotraficantes y de los criminales. Porque agarramos a los prófugos, bajamos la tasa de homicidio, logramos que la gente sintiese que nosotros teníamos un orden claro, primero los ciudadanos", manifestó.

Y agregó: "Nuestra prioridad es proteger a las víctimas, cuidar a la policía y no dejarla sola. Que se termine en el mundo del revés, donde los delincuentes son los que tienen derechos y los policías terminan presos. Saben que ese es nuestro orden de valores".

En conferencia de prensa, la candidata se dirigió al actual Ministro de Economía y le exigió que deje de gastar el dinero de los argentinos para sostener su campaña: "Massa, no vale hacer desastres en la economía, desastres que están pagando los jubilados con jubilaciones realmente indignantes, los trabajadores, los cuentapropistas, los que tienen comercios, los que tienen fábricas, todos le están pagando su fiesta. Termine con su fiesta porque su fiesta termina con el país. Basta de gastarse la plata de los argentinos, no es suya. Siempre creyeron que la plata era de ustedes, por eso fue el periodo más corrupto de la historia argentina, esto se termina, no vamos a aceptar nunca más que la plata de los argentinos termine en los bolsillos y bolsos de los funcionarios".

La interna del PRO con el radicalismo

La foto de unidad se enmarca además en un clima de tensión interna protagonizado por un nuevo cruce entre el gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, y el expresidente Macri, luego de que este acusara al radicalismo de "populistas" por haber dado quorum en la Cámara de Diputados para el tratamiento de la reforma del Impuesto a las Ganancias.

"El populismo es contagioso", había dicho el ex jefe de Estado, consultado sobre los legisladores de Evolución Federal. La respuesta de Morales no se hizo esperar. Tras los elogios de Macri con el libertario Javier Milei, el radical planteó que "le ha hecho mucho daño a Juntos por el Cambio", y retrucó: "Hay un liberalismo extremo que se contagia".

Los cruces entre Bullrich y Larreta tras la interna fueron contados: el último se dio en la presentación del nuevo libro de la candidata, que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la UBA, y antes habían coincidido en el Council de las Américas, en el Hotel Alvear, en el que ambos expusieron. Allí la sorpresa fue el frío saludo que se dieron Macri y el jefe de gobierno porteño.

Ese mismo día, Larreta aseguró que iba a “poner todo lo que tenía” para que lograr que Bullrich sea electa presidenta. De su parte, no hubo ningún agradecimiento al gesto. Pero sí ayer el propio Morales, quien iba a ser candidato de Rodríguez Larreta a vice, recibió en Jujuy a Bullrich, también con la idea de mostrar unidad.

