El director de Eco Go, Sebastían Menescaldi, aseveró que "no estamos logrando un consenso amplio" en la política. El acuerdo que debería haber entre las tres listas más fuertes para sacar al país adelante y el caso de Israel como posible ejemplo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cuándo entramos en "un laberinto sin salida"? Siempre supuse que había salida, lo que pasa es que elegimos la salida incorrecta...

En nuestra sociedad, muchas veces entramos en laberintos sin salida.

Es una metáfora, supongo, porque siempre hay salida. No puede no haber salida porque la vida siempre tiene salida y continúa...

A veces, rompemos el laberinto para poder salir.

Se sale "por arriba", esa famosa metáfora, pero salida tiene que haber. En todo caso, no la sabemos encontrar, ese será el punto.

Eso es cierto. Es difícil, quizá, con el entramado social que tenemos y el nivel de gobernabilidad, poder encontrar esa salida. Esa es la cuestión, es lo que nos pasó en 1989 y 2001-2022, en donde uno ve el lugar para poder salir, pero no estamos logrando un consenso amplio.

Sabemos por dónde tenemos que ir para salir y arreglar todo esto, pero no logramos consenso.

El problema concreto no es que el laberinto no tenga salida, desde el punto de vista económico y técnico, sino que no hay forma de ponernos de acuerdo en cuál es la salida.

Exactamente. Porque siempre hay un interés que se toca y no permite llegar a la salida. Y sí logramos salir cuando estamos en las últimas, es decir, cuando terminamos tomando las decisiones para poder salir.

No pasa por las medidas que tome el ministro de turno, sino por una cuestión cultural, porque, finalmente, la sociedad en su conjunto es la que no está dispuesta. Siempre recuerdo a Marcelo Longobardi que decía no estábamos dispuestos "ni a soportar los remedios, ni a soportar las situación".

Es algo así. La estructura, por como está armada como sociedad, te impide lograr llegara a la salida, porque siempre hay uno que te agarra y no te deja salir. Es una cuestión de intereses y de poder, en donde no se puede conseguir el consenso de todos, dado el status quo hay en la actualidad. Después es que no logramos la salida.

¿Es un tema de sociología y no de economía?

Diría que si. Muy probablemente sea más de sociología y de cómo estarán armadas las estructuras de poder en el país, que de economía per se.

El caso de Israel

Siguiendo en ese planteo, ¿es algo que se impone o que se consensua? Porque uno supone que las partes no se ponen de acuerdo hasta que llega un punto en el que ya no tienen nada que perder.

Como el ejemplo de Israel en 1985, donde se llega a un punto en el que el acuerdo surge porque ya no hay más forma de continuar de la misma manera.

Sí, la realidad te lo termina imponiendo. Es muy difícil lograr el consenso previo, por lo que termina siendo la realidad la que te impone cómo salir. Es muy difícil pensar que habrá un consenso entre las tres partes que están ahora, si querés, disputándose el poder para lograr una salida consensuada entre los tres.

Uno lo tendrá que liderar, claramente, pero se ve difícil que los otros dos acepten lo que les diga ese que lidere.

La situación política y económica en Argentina

Me queda la idea metafórica de "entrar en un laberinto", porque si es un tema cultural, estamos en el laberinto, no es que entramos sino que estamos. Ahora, si no, lo que entiendo es que estamos entrando en un laberinto porque Massa gasta 1% más del producto bruto, como para poner un ejemplo, pero eso sí se puede corregir.

Por eso quiero entender si el planteo, como no leí la nota de ustedes "El desafío de no volver a entrar en un laberinto sin salida", es cultural o tiene que ver con Massa simplemente.

En realidad, en términos de la nota, lo que estamos hablando es que tenemos que empezar a buscar una salida a la situación económica actual sin tener que implosionar.

Lo que vemos es que, hoy por hoy, hace más de 10 años no crecemos, estamos en una situación de estancamiento, no se ve salida hacia adelante y eso nos implicará un cambio de régimen. Y eso, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en 2015, no podrá ser gradual y tendrá que ser de shock.

El riesgo es que no se logre esa solución y termine perdurando en el status quo actual, que es lo que ya nos pasó.

Lo que alertamos es que para nosotros no es buena esta economía pendular o reaccionaria, porque la economía de los 2000 la accionó la de los '90, y la de los '90 reaccionó a la de los '80. La cuestión ahora es armar algo nuevo, pero sin ir al otro extremo, que sabemos que luego eventualmente se termina repudiando porque no consigue gobernabilidad.

Después, uno termina implementando reformas que, si no perduran en el tiempo, viene el otro gobierno y las vuelve a cambiar.

La idea es que entre todos busquen un conjunto de medidas de consenso amplio, en las cuales podamos crecer, con diferencias, pero que no sean extremistas.

Lo que decís parecería ser de Horacio Rodríguez Larreta. que es lo que la sociedad no votó...

Es lo que digo. No logramos entre todos un consenso, por eso que no se consigue la solución. Porque nos vamos a una esquina, pero el otro lado se queda resentido y, eventualmente, si llega al poder, quiere cambiarlo todo de vuelta. La idea sería buscar algo en el medio que las tres partes puedan aceptar.

Es claro que en el medio de la contienda electoral eso no surgirá, pero sería muy positivo lograr algo similar tras la definición de la elección.

¿Carlos Melconian sería eso?

Podría ser una opción, pero él ya tomó una parte, o sea, un lado.

¿Pero su plan podría ser aplicado también por Sergio Massa? En ese caso, si gana Massa y llama a la oposición, ¿podría funcionar el plan de Melconian?

Podría llegar a ser. Eso está dentro de las posibilidades que podrían llegar a surgir.

Tienen alguna complicación. Hoy Melconian está aliado a Bullrich, no fue el plan inicial, que era el más independiente, si querés. Pero eso podía llegar a ser.

Y si ganase Massa, ¿podría al mismo tiempo correrse hacia ese centro? O sea, que los dos que se podrían correrse al centro serían Massa y Bullrich.

Es más probable que ellos se corran más al centro, hay que ver después qué pasa con Javier Milei.

A Milei todavía vemos que le falta el programa o el plan detrás. Probablemente termine comprando un programa o un equipo detrás.

Difícil a tan pocos días...

Eso surge. Carlos Menem en el '89 lo tuvo.

Pero tenía seis años para gobernar...

Eso lo pusimos también en la nota.

Podía equivocarse dos años sin problema y ganar cuatro también...

Y tardó casi 12 en conseguir la solución. Hoy los tiempos son muy distintos. Sería bueno que el próximo gobierno no piense en elecciones de medio término, y que se concentren en las presidenciales, porque con todas las reformas que tenemos que hacer no sé cuán positivo será el cambio en los primeros dos años.

