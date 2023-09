El ex presidente Mauricio Macri se pronunció sobre la causa de “Chocolate Rigau”, el puntero del PJ que había sido detenido por utilizar 48 tarjetas de crédito de la Legislatura bonaerense. El expresidente le pidió a la Justicia que "vaya a fondo sin importar quien caiga”. A su vez, cuestionó a los jueces que anularon la investigación.

"No sé quién es peor: 'Chocolate' o los camaristas. La Justicia tiene que ir a fondo, caiga quien caiga. Tenemos que terminar con la carrera de concejal a millonario. Hay que poner la Argentina en el rumbo correcto y arreglar este desastre", señaló Macri, en diálogo con TN.

Macri señaló que "todo el mundo sabe lo que pasa en el Congreso de la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo". En ese contexto, respaldó a la candidata de Juntos por el Cambio y quien fuera su ministra de Seguridad: “Terminemos con este tipo de sistemas. El que las hace las tiene que pagar. Por eso confío en Patricia Bullrich, por su compromiso en poner a la Argentina dentro de la ley”.

"Primero es 'Chocolate', después Baradel, después el mapuche trucho. Da dolor de panza escuchar estas cosas", ejemplificó.

Rigau fue detenido mientras retiraba dinero de un cajero automático del Banco Provincia, utilizando 48 tarjetas. Dos jueces de apelación optaron por anular el caso, al argumentar que la Policía había vulnerado sus derechos al detenerlo en la entidad bancaria sin una orden judicial.

Al explayarse sobre este caso, el expresidente advirtió sobre “un sistema que se defiende", pero remarcó que "ahora un consenso amplio de los argentinos ha decidido ir por un cambio profundo. Lo que discutimos es quién ejecuta el cambio, quien está capacitado para transformar el cambio en realidad”.

"¿Está hablando de Milei y Patricia Bullrich?", le preguntaron.

"Exacto", respondió, y aunque resaltó "la experiencia" de Patricia Bullrich y de JXC para “pelear contra los 'chocolates'”, volvió a hacer equilibrio entre la candidata de su espacio y el líder libertario: “Los votantes de ambos buscan un cambio y los que vamos a discutir ahora y en la segunda vuelta es quién puede hacer el cambio realidad”.

Liberan a Julio "Chocolate" Rigau, el puntero de las 48 tarjetas de débito, y declaran nula la causa

Macri contra Massa: "Tiene habilidad para el mal y para confundir"

Macri también dirigió sus críticas hacia el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, por las recientes medidas adoptadas.

“El día que entreguen el Gobierno no sé cómo van a hacer. ¿Este hombre (por Massa) no escucha las cosas que anuncia? Todos los días regala algo que no tiene y eso significa que va a seguir imprimiendo billetes, que es el causante, salvo para ella (en relación a Cristina Kirchner) y (Nicolás) Maduro, de la inflación y el déficit fiscal”, argumentó.

En esa línea, añadió: “Esta gente está totalmente desquiciada intelectualmente. Lo importante no es que se termine el kirchnerismo o no, sino que se terminen estas ideas”.

"Massa tiene una habilidad para el mal y para confundir. Hay que tener cuidado y tener distancia. Usa, envuelve y manosea a todo el mundo", disparó el exmandatario y le pidió que explique como se llegó a "una inflación que no se ve hace décadas".

"Enroscó a la mitad de mi gobierno": Macri le pidió al radicalismo que "tome distancia" de Massa

Previo a ello, Macri había compartido una conversación que sostuvo con el actual ministro de Economía en 2016. "Cuando lo llevé a Davos le dije 'para allá va al mundo, si vos vas para ese lado, vas a ser presidente por el peronismo, pero tenés que ser creíble'. Me preguntó 'cómo hago' y le dije 'cumpliendo tu palabras aún cuando ya no te convenga'".

El líder de la oposición compartió su perspectiva sobre las próximas elecciones presidenciales y anticipó que un posible escenario de balotaje entre Bullrich y Javier Milei sería visto como "un respiro para el país".

"Se va a perfilar que posiblemente vamos a gobernar nosotros y hay un respaldo del mundo a muchos de los dirigentes que estamos dentro de Juntos por el Cambio", explicó.

En ese sentido, descartó que Massa pueda alcanzar esa instancia electoral. “Sería ilógico que Massa saque la misma cantidad de votos que las PASO, debería sacar mucho menos porque la economía familiar cruje con la inflación”, argumentó.

Y agregó: “La gente está con el voto en estudio, se va a mover. Rechaza a los que se vistieron de estatistas y se demostraron ser propietarios de lo público”.

“Me gusta de Milei los puntos de contacto con las ideas de la libertad, pero no me gusta la intolerancia a la crítica que tiene. Nosotros nunca llamamos a ningún periodista para decirle lo que tiene que decir. Tampoco a los jueces. Él escucha, se ríe, pero mucha bola no me da”, finalizó.

BR/LT