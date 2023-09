La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se presentó este viernes en el Segundo Encuentro del Grupo Libertad y Democracia celebrado en el Salón Dorado de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Con el apoyo de Mauricio Macri, habló frente a otros expresidentes y trató de darle épica a una de sus promesas más repetidas: el fin del kirchnerismo. "Vamos a ganar las elecciones para que el poder deje de ser feudal y mafioso, un poder que le saca todo a la gente pese a que el país tiene todas las riquezas mientras el pueblo no tiene nada", dijo en el cierre de su discurso.

Luego de ganar la interna de su espacio frente a Horacio Rodríguez Larreta y mientras Sergio Massa y Javier Milei divulgan en cada intervención que será tercera en las elecciones de octubre, la referente del PRO continúa con su campaña. En este caso, asistió a la Legislatura porteña para mostrarse en una foto con un fuerte mensaje hacia el interior de JxC con Macri y también para tonificar su figura a nivel latinoamericano. Además de Macri, participaron Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), Felipe Calderón (México), Jorge Quiroga (Bolivia) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).

"Hemos dado la batalla para que la Argentina mantenga la democracia y para que las virtudes republicanas sean el centro de la discusión de nuestro país. Y la hemos dado contra un adversario que intentó en todo momento salirse de la democracia hablando de la democracia. Que ha utilizado la democracia para deformar lo que objetivamente es la democracia", sostuvo la ex funcionaria de Seguridad.

Patricia Bullrich junto a ex presidentes iberoamericanos.

Haciendo un racconto sobre distintos hechos que marcaron a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner como la pelea con sectores del campo en 2008 y la muerte del fiscal Alberto Nisman, Bullrich habló de "luchas fundamentales" de las que formó parte y agregó que el país "estuvo al borde de elegir a los jueces dentro de las boletas electorales de los partidos políticos".

"Luego llegaron al extremo, que hoy ha vuelto a ser parte del juzgamiento que tiene la ex Presidenta de la Nación y actual Vicepresidenta. Firmaron un Pacto con Irán. Con los responsables y asesinos del atentado más importante que tuvo la Argentina en su historia. Y lo frenamos. Y hoy está en juicio. Y fuimos nosotros los que dimos ese debate en el Parlamento. Luego la Justicia dijo que no había ningún delito. Y ahora volvió a decir que ahí había un delito muy claro. El delito de entregarle a los asesinos la posibilidad de auto juzgarse. Algo increíble en un país democrático", continuó. Esta semana, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal anuló el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa Memorándum con Irán y ordenó realizar el juicio oral.

En el mismo tono, Bullrich habló sobre la muerte de Nisman ocurrida en enero de 2015, luego de que fuera encontrado en su departamento con un disparo en la cabeza. "Faltaban pocos meses para que Mauricio Macri fuese elegido Presidente de la Nación. En esa conmoción intentaron decir que se había suicidado. Hasta que la Justicia dijo 'lo asesinaron'. Y ahí estuvimos nosotros dando esa pelea", rememoró.

Discurso de Patricia Bullrich.

Ubicada temporalmente en el gobierno de Juntos por el Cambio, que estuvo al frente de la gestión entre 2015 y 2019, Bullrich habló de intentos que fomentaron la "ingobernabilidad" y agregó que "todos los días intentaron voltear nuestro gobierno". "En la lógica del populismo argentino, kirchnerismo, para decirlo con nombre y apellido, la lógica es o gobernamos nosotros o no gobierna nadie. Y ahí durante los días que estuvimos en el gobierno, más de mil días en cuatro años, todos los días intentaron sacarnos del poder", aseguró.

Finalmente, eligió la épica para graficar una "batalla final" contra el kirchnerismo y manifestó: "Tenemos la firme convicción de frenar que otra vez intenten secuestrar la gobernabilidad, los que se creen dueños del poder. Esta es la batalla final. Estamos en el desembarco de Normandía. No nos vamos a correr por un grupo nuevo, que tiene derecho, pero que no tendrá la espalda, el coraje, la decisión y el temperamento para decirles basta al kirchnerismo, ustedes no gobiernan más".

Macri abrió el encuentro y se refirió a Javier Milei

El expresidente fue quien abrió el evento y recordó que el Grupo Libertad y Democracia fue formado "para defender nuestras ideas y nuestros valores con dos pilares fundamentales, la libertad y la democracia, en un momento del mundo de creciente inestabilidad política”. Además de Macri y los ex mandatarios mencionados forman parte Mariano Rajoy (España), Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Guillermo Lasso y Osvaldo Hurtado Larreta (Ecuador), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), Mireya Moscoso (Panamá) y Jorge “Tuto” Quiroga (Bolivia).

Sin embargo, sus dichos más anclados a la coyuntura ocurrieron en declaraciones a la prensa. “Vamos a ir a la segunda vuelta Juntos por el cambio y los libertarios. Y ahí decidiremos quién puede hacer realidad este dueño de cambio profundo que tenemos los argentinos”, manifestó.

Incluso se refirió a un reposteo en la red social X que hizo Javier Milei donde se mencionaba un "fracaso" en la gestión de Juntos por el Cambio en la Casa Rosada. “Espero que no se enoje también conmigo porque lo que yo vengo diciendo es basado en mi experiencia siendo presidente y lo complicado que es gobernar Argentina, cosa que compartí con él también”, dijo Macri.

Y agregó: “Gobernar solo es muy difícil. No se puede enojar porque le diga que esto es lo que va a pasar”.

