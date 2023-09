Bruno Ghiso estuvo en la Legislatura Porteña, donde se realizó la Cumbre de ex presidentes de Iberoamérica organizada por la Fundación Libertad. Allí se pudo dialogar con Iván Duque, el ex presidente de Colombia, quien contó la buena impresión que le dejó el discurso de Patricia Bullrich y dio definiciones acerca del rumbo de la región. “Petro es un idólatra de Fidel Castro”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Bruno Ghiso (BG): ¿Qué balance hacés de toda esta jornada?

Me parece que es un evento sumamente importante, que en la ciudad de Buenos Aires sea una gran convocatoria del grupo Libertad y Democracia, donde han estado Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Felipe Calderón, José Fernando Quiroga, y también muchos presidentes en ejercicio.

Esto muestra no solamente que hay una fortaleza argumental para defender la democracia y la libertad con soluciones de mercado, sino que también hay una intención firme de promover nuevos liderazgos que puedan mostrarle a la ciudadanía una alternativa real de cambio.

BG: ¿Cómo ves el crecimiento de una tercera fuerza en Argentina, como lo es La Libertad Avanza de Javier Milei?

Creo que es una respuesta al crecimiento de muchos ciudadanos. Una respuesta a lo que los ciudadanos esperan, y uno no puede desconocer eso.

Javier Milei es una persona que tiene mucha consistencia y solvencia en temas económicos, por su experiencia como catedrático.

Lo que espero es que tanto la postura de él, como la postura que me parece firme, de Patricia Bullrich, puedan debatir en un ambiente sano de democracia para que los ciudadanos contrasten las propuestas , vean cuáles son realmente materializables, y eso oriente la decisión final del electorado.

La polémica en Colombia alrededor de Cuba

BG: Quisiera preguntarte por lo que está sucediendo ahora en Colombia. Tuviste un cruce muy importante con el actual presidente, Gustavo Petro, respecto a la inclusión de Cuba en una lista de países que ayudan al terrorismo.

Uno no puede negar los hechos. Cuba es un país que apoya el terrorismo. Hubo 22 jóvenes que fueron asesinados por un carro-bomba del ELN en la escuela General Santander, en enero del año 2019, y muchos de los que planificaron el atentado estaban en Cuba.

Abusando de estar en ese país planearon un crimen de esta envergadura. La justicia colombiana solicitó la extradición a quienes habían participado, pero el Gobierno cubano se negó a entregarlos en extradición. Si eso no es protección, ¿qué es protección?

Por otro lado, obviamente, esa evidencia contundente llevó a que Estados Unidos lo declarara así. Nosotros, durante nuestro gobierno, extraditamos a varios miembros del ELN por narcotráfico. Es decir que hay un arco terrorismo del ELN.

El régimen cubano financió y promovió las FARCs. A Petro le encanta defender al régimen cubano, como lo podemos ver en sus expresiones en redes sociales. Petro es un idólatra de Fidel Castro.

Parece no conocer la existencia de cómo se ha deteriorado durante décadas al pueblo cubano, que lo que más añora es libertad para poder progresar.

Nuria Am (NA): Teniendo en cuenta que estuvo compartiendo estas horas con con líderes de la región, ¿cuál piensa, de los tres candidatos mayoritarios en Argentina, que podría favorecer el diálogo entre los países de la región?

Creo que el papel mío no es venir a dar opiniones puramente electorales, porque yo creo que esa es una decisión que le corresponde al pueblo argentino.

Lo que yo puedo decir con claridad es que hoy vi un discurso muy bien estructurado de Patricia Bullrich, donde ella mostró los contrastes de Juntos por el Cambio, que es mucho más que ella. Ella es la candidata del movimiento que ha tenido una línea de acción política de defensa de las libertades económicas, de defensa de una gestión pública basada en la eficiencia en la gestión, y creo que es muy valioso lo que hace Patricia Bullrich.

Yo lo pude ver. Cuando fui presidente trabajé muy de la mano con Mauricio Macri en ese momento. No solamente afianzamos la relación comercial, de inversión, también defendimos la democracia y la libertad en Venezuela, enfrentamos dictaduras.

Creo que esos niveles de coordinación que ya se han visto demuestra que se puede trabajar de la mano.

Lo que el pueblo argentino requiere ahora es una muy buena calidad de debate. Que pueda escuchar a Patricia Bullrich y a Javier Milei. Menciono a ellos dos porque creo que el continuismo está aplastado por los resultados económicos y sociales.

Un buen debate entre Javier Milei y Patricia Bullrich le va a permitir afianzar muchas de las cosas que expresó esta mañana.

El péndulo político en Latinoamérica

Alejandro Gomel (AG): La región ha variado como un péndulo entre sus expresiones políticas, como en Brasil, que fue de Bolsonaro a Lula, su país, que ahora tiene a Petro, Chile con Boric, o Argentina, que pasó de Macri a Alberto Fernández. ¿Para dónde cree que está yendo la región? ¿Va hacia los sectores progresistas?

Yo creo que el péndulo está cambiando rápidamente.

Obviamente, esta no es la primera vez que en América Latina hemos visto una amplia cobertura de izquierda. La diferencia que ahora estamos viendo volvemos de izquierda muy radicales y, como los llamo yo, “pobrecistas”, porque le gusta llamarse progresistas pero terminan empobreciendo el país con altos niveles de inflación, pérdida de estabilidad económica, salida de los inversionistas, o el deterioro del sistema financiero.

Yo creo que hoy la ciudadanía se ha dado cuenta que muchos de ellos llegaron al gobierno vendiendo cambios mesiánicos y eso no está pasando. Apoyaron muchas de sus ideas en soluciones que no eran practicables, que no eran realistas.

En el caso de Bolivia, por ejemplo, está al borde de una sensación de pagos de su deuda. Veamos también lo que está pasando en Nicaragua y Venezuela. O el actual gobierno de Argentina, que ha generado unos niveles de inflación que terminan empobreciendo a la clase media de las familias más vulnerables.

Hoy la gente se está dando cuenta que el cambio tiene que ser un cambio real, donde las cosas cuestan, pero que son preferibles soluciones que realmente tengan sustento en la realidad que caer en discursos caudillistas y mesiánicos.

Claudio Mardones (CM): ¿Cuáles fueron los factores que implicaron la derrota que dio su fuerza política y la victoria de Petro?

Yo nunca he sido derrotado por Pedro, todo lo contrario, cuando lo enfrenté le gané por más de dos millones de votos. Una victoria “aplastante”, porque tuvimos la posibilidad de argumentar con claridad y el resultado se vio en las urnas.

En Colombia no hay reelección, está prohibida. Entonces, tuvimos la imposibilidad de ir nosotros mismos a defender nuestras ideas. Hubo también toda una suerte de candidaturas.

Usted recordará que la segunda vuelta fue entre Gustavo Petro y un youtuber que era bastante popular en TikTok, pero no tenía sustento. Que hacía despertar muchas ilusiones en la ciudadanía sobre una posibilidad de cambio, pero prácticamente terminó entregando la presidencia para que Petro pudiera cabalgar. Nunca hubo una confrontación política real de ideas desde lo liberal, que es donde yo me identifico políticamente.

Si usted mira todo lo que ha pasado en el hemisferio occidental, con la excepción de Canadá, en todas las elecciones que han ocurrido con posterioridad al año en el que se declaró la pandemia, han ganado las oposiciones, porque le vendieron a la ciudadanía que ellos podían redimir a los países en el post Covid. Eso no ha pasado, todo lo contrario, los han terminado empobreciendo, y por eso ahora el péndulo vira hacia donde está la sensatez, la gestión y la capacidad de cambio material estable.

