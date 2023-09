La presidenta de GEN, Margarita Stolbizer, se refirió a la reapertura de las causas de Hotesur y Los Sauces en las que está imputada la Vicepresidenta: "Era un fallo reparador del desastre que se había hecho". Además, conjeturó al respecto de la reconfiguración del radicalismo dentro del escenario electoral. “Facundo Manes hubiera potenciado al radicalismo”, subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): ¿Qué te pareció la decisión judicial de reabrir las causas Hotesur y Los Sauces, lo que fue un duro revés para Cristina Kirchner?

Ese falló revoca el sobreseimiento que se había hecho en la causa y manda que efectivamente se haga el juicio oral. Era un fallo reparador del desastre que se había hecho en una causa que se había decidido, de manera ilegal y arbitraria, clausurarla.

Si el juicio oral no se hace vulnera el derecho de defensa para demostrar la inocencia y el derecho de la parte acusadora de mostrar sus pruebas acusatorias.

Con esto no se le está colgando una condena anticipada, sino que todas las personas puedan conocer lo que hay dentro de esas causas. Yo soy denunciante en ambas y les puedo asegurar que a lo largo de los años, tengo acumuladas muchas pruebas contundentes.

Alejandro Gomel (AG): Pasaron 9 años, pero desde el oficialismo justamente aducen que la Justicia está “jugando electoralmente”. ¿Hay intencionalidad electoral en este fallo?

No te puedo decir ni que sí ni que no. El fallo tiene la justificación de que decidieron esto a partir de que la Corte separara definitivamente a la jueza Figueroa. Podría haberse considerado que anteriormente había una traba que los tenía sin poder definir porque no estaba resuelta la integración del Tribunal.

NA: ¿Qué te pareció la decisión de Massa de enviar este proyecto al Senado y que deja a muy pocos pagando Ganancias a tan pocos días de una elección?

Massa nunca presentó el proyecto de revisión del presupuesto de este año, pese a que existió una cláusula gatillo que decía que si pasaba 60% de inflación debía mostrar otro proyecto. Todo esto para evitar que el Ejecutivo sea el que asigne las partidas de manera discrecional.

Pero el Gobierno no lo hizo, mandó el presupuesto del año que viene, postergando la discusión para después de la elección. Pero esto se debería debatir ahora porque si vamos a definir el presupuesto del 2024, esto que va a ser una merma dentro de los ingresos al Tesoro, se hubiera considerado junto con dicho presupuesto.

Respecto del contenido, es un proyecto que baja Ganancias a los ingresos más altos. Esto lo desfinancia el Estado en un momento donde no sólo hay déficit fiscal sino que la mitad de los menores de 18 años que son pobres.

Claudio Mardones (CM): Su compañero de bancada, Emilio Monzó, planteó sus interrogantes ante el crecimiento de Milei, ya que dijo que puede reconfigurarse el sistema político si gana la derecha y que puede haber un riesgo de unidad en Juntos por el Cambio si Bullrich no alcanza un eventual balotaje. ¿Qué opina acerca de las declaraciones de Monzó?

Cuando discutimos dentro del espacio, acerca del futuro, sabemos que estamos en un escenario de incertidumbre total. No supimos anticipar esto. Hay 3 fuerzas políticas muy parejas y puede ser para cualquiera. No hay dudas de que el sistema político se va a reconfigurar, porque durante muchos años se habló de la grieta, pero eso cambió.

Dentro de JxC, hay sectores que miran con alguna simpatía a Milei. Incluso, Macri se deshizo en elogios a Milei, debilitó a Bullrich y puso en riesgo la unidad.

El horizonte del radicalismo

CM: Y aparece mucho rechazo del radicalismo, ¿qué puede pasar con ese partido?

El radicalismo no ha sabido ocupar el lugar que debía tener ni en esta elección ni en la coalición. Si hubiera apoyado a algún candidato único con determinadas características, era otra historia. Yo adhería a la figura de Manes, que venía de afuera pero con un proyecto humanista y progresista. Él hubiera potenciado al radicalismo.

NA: Luego de la decisión de correrse, ¿dónde está Facundo Manes?

Creo que está de viaje, pero en estos días estuvo muy bien ocupado en la conducción de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara. Hace poco emitieron un dictamen sobre una ley nacional de Ciencia y Técnica, que fue muy elogiada.

