Cristina Fernández de Kirchner se mantiene en silencio tras la publicación de los fallos en los que la Cámara de Casación revocó sus dos sobreseimientos en las causas Los Sauces-Hotesur y Memorándum con Irán. "Justicia a la Carta: salieron en tiempo y forma", opinó el diputado nacional Leopoldo Moreau, uno de los contados dirigentes del kirchnerismo que se expresó sobre el tema.

En el entorno de la vicepresidenta hay mucho hermetismo acerca de las novedades judiciales que se produjeron este lunes. Pero una señal clara: una hora después de que se conocieran los fallos de los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, la titular del Senado difundió en redes el flyer de su próxima aparición pública, que será el sábado a las 18.

Cristina Kirchner tiene 10 días para apelar los fallos de Casación ante la Corte mientras espera más definiciones

Ni ella, ni el ministro bonaerense Andrés Larroque, ni el actual procurador Carlos Zannini, ni el senador Oscar Parrilli o el viceministro de Justicia Juan Martín Mena se pronunciaron públicamente. Los principales involucrados en la causa por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA no respondieron tampoco las consultas de PERFIL.

D'Elía: "Es una muy mala noticia"

Uno de los involucrados en el caso que sí lo hizo fue el ex piquetero Luis D'Elía. "¿Qué tenemos que ver (Fernando) Esteche y yo en el Memorándum? No lo firmamos, no lo contamos y fue aprobado por el Congreso", respondió al ser consultado sobre la decisión judicial, que también revocó su sobreseimiento del caso. "Es una vergüenza para la Democracia y la independencia. Acá hay una influencia política de los tiempos electorales, porque cuando gana la derecha se acaba la independencia judicial", añadió.

Luis D'elia, uno de los involucrados en la causa Memorándum.

"Es una muy mala noticia para la independencia judicial", dijo.

Por fuera del esquema de involucrados, el ministro de Justicia, Martín Soria, comentó la novedad a través de Twitter. "Igual que en 2015: Comodoro Pro se suma a la campaña de la oposición reabriendo causas armadas para llenar las tapas de sus medios. El objetivo también es el mismo: engañar a los argentinos para rifar la Patria", escribió.

Pacto con Irán y Hotesur-Los Sauces: qué se sabe sobre las causas que acechan a Cristina Kirchner

Fue luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara ayer 18 de septiembre el sobreseimiento de la vicepresidenta y ordenara que se haga el juicio oral y público junto a los demás imputados en la causa que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto en su departamento en enero del 2015.

"Justicia a la carta", escribió Moreau por su parte. El diputado nacional y una de las espadas judiciales del kirchnerismo sostuvo que "finalmente salieron en tiempo y forma los fallos que Barroetaveña les adelantó a sus mandantes de La Nacion y Clarin". Y agregó, en su crítica, que "previamente la Corte se apresuró a desplazar a la jueza Figueroa para que un eventual voto en disidencia no dejara en evidencia que solo se trata de continuar con la persecución política a como de lugar".

Y completó: "No perdonan 12 años donde en lugar de atender a la casta del Poder se trabajó para las necesidades del pueblo".

La expectativa, puesta en el sábado

Además, Carlos Bianco, jefe de asesores del Gobierno bonaerense, manifestó en CNN Radio que "siempre dijimos que Cristina estaba proscripta: seguramente va a continuar esa persecución".

Cristina Kirchner hablará el sábado.

La Cámara de Casación ordenó reabrir la causa Hotesur-Los Sauces y juzgar a Cristina Kirchner

"Este es otro capítulo aberrante de la persecución a Cristina. Imagínate si se hubiera presentado como candidata. Eran dos juicios que estaban cerrados por absoluta falta de pruebas y ahora reflotan con argumentos que nadie puede comprender", expresó.

Más allá de esas repercusiones, los "tanques" kirchneristas no salieron con toda su fuerza a manifestarse tras el fallo de Casación. Incluso, supo PERFIL, en algunos medios afines hasta hubo órdenes de minimizar el tema. La expectativa, puesta en el discurso del sábado.

