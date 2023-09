Macri apuesta todo a Bullrich para que caiga Milei

Hacía varios días que no se veían, por ello cuando llegaron a la Legislatura porteña se encerraron solos a charlar un rato antes de ser oradores en un evento del Grupo Libertad y Democracia que los reunió con varios expresidentes de Latinoamérica.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich volvieron a mostrarse juntos, en menos de diez días. De buen humor, el expresidente compartió un panel con la candidata de Juntos por el Cambio en un encuentro desarrollado en la Legislatura porteña y donde también participaron los exmandatarios de la región Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), Felipe Calderón (México), Jorge Quiroga (Bolivia) y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).

En ese marco, en su alocución Bullrich se refirió a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, al señalar que existe “un grupo nuevo que tiene derecho”, pero que no tiene “la espalda, el temperamento y la decisión” para gobernar. “No nos vamos a correr para que un grupo nuevo, que tiene derechos, pero no va a tener la espalda, el coraje y el temperamento, la fuerza y la decisión de decir ‘basta, no van a impedir gobernar’, intente llegar al gobierno”, dijo la exministra de Seguridad, quien además vaticinó que si gana el libertario “este poder vuelve rápido”, en alusión al regreso del kirchnerismo si ganara Milei.

El expresidente escuchaba atentamente. En estos días Macri hizo campaña como nunca por Bullrich y dejó atrás las especulaciones sobre un hipotético acuerdo con el libertario. Es más: se molestó, entre sus íntimos, cuando escuchó que Milei había dicho que el día de las elecciones no lo atendió a Macri cuando lo llamó. El expresidente asegura que le envió un mensaje de WhatsApp felicitándolo. Afirma que nunca lo llamó.

Es más: en este marco, en su alocución en el encuentro organizado por la Fundación Libertad, al abrir el seminario, Macri cuestionó las “ofertas autocráticas” que proponen “soluciones rápidas” y consideró que se vive “en un mundo con creciente inestabilidad política, donde hay cada vez más ciudadanos insatisfechos”.

Esta semana el exjefe de Estado había estado en Córdoba junto al legislador Darío Nieto y el exsubsecretario de Medios, Gustavo Gómez Repetto, y allí recorrió seis localidades en dos días. En todas las entrevistas y charlas no dejó de tirarle centros a Bullrich. De manera espontánea, sin aviso con antelación, se reunía en una calle céntrica de una ciudad o en una plaza. También en un bar o en una parrilla. Allí se lo vio sentado con comensales consultándoles a quién votaban e intentando convencerlos para que apuesten por la candidata de JxC. Incluso, arriba del auto, hizo frenar varias veces a su chofer para consultar a quién votaban los transeúntes. También repartió volantes de la fórmula de JxC, la clásica “panfleteada” electoral.

Córdoba es uno de los destinos predilectos de Macri, y allí Milei sacó casi el 33% contra 25% de JxC.

Con todo, el jueves por la noche con Alfredo Leuco en LN+ dejó la frase más picante contra el libertario: “¿Cómo va a hacer Milei para gobernar sin un solo gobernador propio y con apenas un puñado de diputados y senadores? Acá se necesita un equipo que ya haya enfrentado a los Moyano y a las mafias”.

Paralelamente en estos días Miguel Pichetto almorzó con Macri. Desesperado tras el enojo del expresidente por haber sido candidato de Horacio Rodríguez Larreta, desobedeciendo sus recomendaciones, el auditor fue a intentar retomar el vínculo. Ahora quiere ir por Cristian Ritondo en Diputados. No tuvo eco.