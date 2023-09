Daniela Barbieri: "A Milei lo perjudicaría más no debatir"

Daniela Barbieri pormenorizó el efecto del mensaje no verbal que habita en la política. "El debate presidencial genera mayores ganancias cognitivas en los electores respecto a los dirigentes que no vienen imponiendo su agenda", analizó la magíster en Comunicación en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Para Jaime Durán Barba, lo más importante es el lenguaje analógico y, por eso, cuando escucha un discurso político en la tele, lo mutea. ¿Qué importancia tiene el lenguaje verbal y el analógico?

Lo que puedo agregar al comentario de Jaime, es que en política el mensaje verbal no es lo único, también está lo dicho y lo hecho. En un debate presidencial eso se vuelve mucho más relevante.

No son sólo las palabras, sino los gestos, lo actitudinal y la audacia. Todo esto puede generar empatía o rechazo en el electorado. El discurso político también se compone de imágenes que construyen imaginarios y marcos de referencias de los candidatos para los votantes.

El lenguaje no verbal de Sergio Massa

El sociólogo Eliseo Verón sostenía que el mensaje lo pone el receptor y no el emisor en su semiósis infinita. ¿Qué mensaje le ponen a Milei los que lo votan? ¿El que él dice o el que ellos quieren?

En el mensaje de Milei hay una escenificación del hartazgo que va más allá de sus propuestas puntuales. En ese interpelar el momento, él conecta de una mejor manera con el electorado. No sólo se ve por el resultado de las PASO, sino por su capacidad de imposición de su agenda pública desde hace dos años.

¿Un presidente es sólo un interpelador o es un constructor de solución?

El gran interrogante es saber si, cuando la sociedad vaya a las urnas, va a elegir porque ya no hay remedio, por destruir antes que por construir. Lo interesante en esto es que no necesariamente los que interpretan ese contexto político y lo pueden traducir creativamente en la mejor oferta de campaña son necesariamente los más preparados para gobernar. Esa es la gran pregunta que gira alrededor de Milei hace tiempo.

Debate presidencial: Milei deberá hablar sobre DDHH y ambiente

¿Por eso muchos no están de acuerdo con las cosas que dicen, como lo indican estudios cualitativos, pero lo eligen simplemente porque quieren interpelar el momento sin la expectativa de que haya una solución? ¿Creés que quienes votan a Milei son los que piensan que, en el fondo, no hay solución? ¿Sería un voto esperanza o voto bronca?

No simplificaría a Milei en el voto bronca. Nosotros hemos investigado exhaustivamente desde el Observatorio acerca de las creencias sociales, e indagamos en distintas dimensiones del orden público y la democracia en general. Hay rechazo amplio a las propuestas concretas de Milei, incluso en sus electores, sin embargo hay un conjunto de herramientas simbólicas que le ha otorgado a parte de la sociedad para interpretar este contexto.

Con esto me refiero a una necesidad de mayor orden, un cambio económico, una modificación profunda en la política, entre otros puntos. Por tal motivo, el electorado de Milei se siente empoderado para interpretar la coyuntura actual y siente que tiene argumentos para defender esa decisión.

La importancia social del debate presidencial

¿Qué importancia, respecto a la modificación del voto del indeciso, tiene el debate presidencial?

El debate es el evento público con mayor resonancia en una campaña política. De acá al próximo mes, no hay ninguna acción que les permita a Bullrich y a Massa poder tener tanta audiencia y que luego vaya a espiralar tanto la conversación de la campaña, apostando a ingresar al balotaje.

Entonces, para Massa y Bullrich, el debate presidencial es una oportunidad única para convencer al desencantado. Los debates presidenciales horizontalizan la oferta, es decir, generan mayores ganancias cognitivas en los electores respecto a los dirigentes que no vienen imponiendo su agenda. Además, es crucial, porque hay márgenes de menos de 3 puntos para poder entrar a la segunda vuelta.

Los candidatos presidenciales

Alejandro Gomel (AG): Siguiendo este razonamiento, ¿el que más pone en riesgo en este debate es Milei? ¿Cuánto influye que no tenga tanta experiencia en este tipo de eventos?

Por lo que hemos estudiado, en el voto que ya está decidido no hay una modificación en su intención de voto. No creo que haya un error tan grave como para que lo perjudique, a Milei lo perjudicaría más no debatir. En algún punto, todo lo que se especula con su posible irrespeto por los otros candidatos, ya lo hemos visto, lo tiene inoculado.

Cómo se compone el voto de Milei, Massa y Bullrich

Es una oportunidad muy importante para los otros postulantes, porque a Massa y Bullrich les cuesta instalar su propia agenda, más allá de los últimos anuncios del ministro de Economía. Es que el resto de la campaña gravitó alrededor del libertario.

El formato del debate presidencial en México

AG: ¿Hay algún debate presidencial en donde uno de los aspirantes lo haya aprovechado al máximo?

Antes que nada, hay debates con formatos distintos al nuestro. Me pareció muy interesante el debate de la campaña presidencial de México en 2018. Tuvo tres debates con formatos diferentes.

En uno estaba el formato de atril, que es el que conocemos; luego el debate en mesa, que es un estilo más francés y con tiempos de interacción más amplios; finalmente, estaba el formato más norteamericano en donde hay un hall para caminar por el escenario y un grupo de participante seleccionados que podían hacer preguntas.

En esos debates, López Obrador se mostró mejor en algunos formatos que en otros, pero le dio a la ciudadanía la oportunidad de participar, volviendo este evento más atractivo socialmente.

