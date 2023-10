Los cinco candidatos, cara a cara en el primer debate y con el objetivo de entrar al ballottage

El escenario de tercios y la incertidumbre electoral de cara a la elección de octubre llevan a que al debate presidencial de este domingo se le imprima por estas horas una relevancia central. Ante una pelea ajustada, los cinco candidatos se enfrentarán hoy ante un público masivo con distintos desafíos, pero con la misma necesidad de no perder los votos conseguidos y buscar algún sufragio más, que si se lo quitan a algún competidor, aún mejor. La pelea por el ballottage está en marcha.

¿Cuánto puede influir en la elección el debate presidencial de hoy? El consultor Gustavo Córdoba explica ante PERFIL que lo máximo que llegaron a registrar sobre el cambio de voto después de la presentación televisiva es el 1,8%. Se trata de un porcentaje menor, cuando las diferencias entre los candidatos son holgadas, pero este no es el caso. “Cuando la elección pende de un hilo, la campaña se vuelve relevante. El debate es parte de la campaña y en un contexto de paridad en el que se están jugando pasar al ballottage, un punto puede ser significativo”, detalla el director de Zuban Córdoba.

El analista político Gustavo Marangoni explica que “hay un 80% o más del electorado que ya tiene decidido a quién va a votar o a quién no va a votar. Tendría que pasar algo muy extraordinario para que eso cambie, pero dejemos un lugar a lo extraordinario, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una elección que viene repleta de cisnes negros”. Y agrega: “En esta elección el resultado del 13 de agosto dejó a todos muy cerca, por lo que entonces sí el debate puede servir para sumar un puntito, y si el otro pierde un puntito, puede tener algo de influencia. Pero la verdad es que no hay forma de averiguar el 22 de octubre cuánto influyó el debate. Por lo tanto, es un elemento más en la campaña”.

Debate presidencial: seguridad extrema y ensayos técnicos en Santiago del Estero

Javier Milei, Patricia Bullrich y Myriam Bregman llegaron ayer a Santiago del Estero. Por la tarde (cada uno con distintos turnos asignados para no cruzarse) pudieron ensayar en el Centro de Convenciones Forum y familiarizarse con el escenario al que se subirán hoy. Sergio Massa no llegó para la prueba, ya que decidió salir ayer por la tarde desde Tigre en auto y Juan Schiaretti arribó hoy a la mañana. “Los que más tienen para arriesgar son Bullrich y Massa, ya que hay una disputa entre ellos por ver quién entra al ballottage”, explica el analista Carlos Fara. Y detalla: “Está más instalada la idea de que si hay una segunda vuelta es entre Milei y Massa, por lo que Bullrich tiene que aprovechar el debate para dejar claro que tiene tantas posibilidades como los otros dos de estar en la pelea final. Corre el riesgo, igual que le pasó a Luis Petri en el debate de los vicepresidenciables, de quedar en el medio, ya que tiene que estar criticando tanto al kirchnerismo como a Milei. En ese sentido, tanto Massa como Milei tienen un posicionamiento estratégico más simplificado”.

escenario. Los atriles ya ubicados en el Forum de Santiago del Estero, la primera sede elegida para dar un contexto federal al intercambio entre los postulantes. Foto: Silvina Gómez

En esta línea, Marangoni coincide: “La que más al fondo va a tener que ir es Bullrich para tratar de exhumar los fantasmas que dicen que está fuera de foco y que está tercera. Va a tener que ver si puede recobrar la actitud de Patricia antes del 13 de agosto, ya que desde las PASO hasta acá, recogió más infortunios que otra cosa”.

La principal incógnita está abierta sobre la exhibición del candidato más votado. Las presentaciones de Javier Milei en televisión cuando se trata de debatir muestran a un dirigente que puede llevar la discusión a los extremos. Sin embargo, el postulante de La Libertad Avanza se prepara desde hace días para el debate en el que no buscará perder ningún voto y controlar sus reacciones. “Milei puede llevar una actitud claramente más conservadora, sin decir nada nuevo ni nada particular, ni llamar especialmente la atención, sencillamente porque pareciera ser que uno de los dos tickets para un ballottage ya lo tiene. Si se juega un poco más, corre el riesgo de que lo saquen de las casillas y quedar desenfocado y que sus atributos de líder queden un poco desdibujados”, sostiene Fara. Pero Marangoni advierte sobre la posibilidad de ver un Milei moderado. “Tiene que evitar moderarse demasiado, porque si lo hace no es auténtico con cómo llegó hasta acá”. Al bajar del avión en Santiago del Estero, el candidato de LLA mostró un perfil más amable ante la prensa que el que suele mostrar, quizás como adelanto de su presentación.

El debate de los cinco candidatos promete récord de audiencia y hasta superar picos de 40 puntos de rating en todas sus transmisiones. El número más alto se lo llevó el cruce entre Mauricio Macri y Daniel Scioli por el ballottage de 2015 con 53,4 puntos de pico. En 2019, el primer debate cosechó 29,6 puntos mientras que el segundo obtuvo 32,4. Sin embargo, los equipos de campaña están preocupados también por los recortes que se harán.

“El debate lo ven los que ya tienen su voto definido. ¿Por qué tanto ruido entonces? Porque tenés la irrupción de las redes sociales y lo que pasa después. Lo importante es el debate del debate, cómo después se aprovechan los equipos de aciertos y errores de lo que pasa en el momento”, cuenta Córdoba.