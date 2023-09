Los consejos secretos del “Duran Barba” de Bullrich para que JxC llegue al ballottage

Llegar a los 32 puntos, al menos. No atacar a Javier Milei con temas personales. Alta volatilidad de los votantes opositores. Polarización con Sergio Massa con el fin de sacarlo del ballottage. Son algunas de las conclusiones de Derek Hampton, alumno de Jaime Duran Barba, el estratega de Patricia Bullrich y quien, junto a Juan Pablo Arenaza, diseña la campaña de Juntos por el Cambio.

En un dossier, que presentó ante dirigentes, candidatos y legisladores, y al que tuvo acceso PERFIL, trazó los lineamientos de este último tramo de la campaña.

En primer lugar planteó intentar llegar, al menos, al 32% a nivel nacional. Y que, con 35% se podría ganar la Provincia de Buenos Aires.

En segundo lugar: el escenario de alta volatilidad que atraviesa el escenario opositor. “Los votantes no están cerrados para nadie de la oposición, siquiera el voto nuestro”, plantea.

En otro tramo se refiere a las “audiencias” y el componente estratégico con palabras clave para que Bullrich instale: “fuerza, coraje y empuje”. Esto supone, como primera medida, retener al votante de JxC. En segundo lugar los once puntos de Horacio Rodríguez Larreta. “La mayoría ya vinieron, hay solo un 2% indeciso aún. Es un porcentaje bajo que contempla la posibilidad de ir con Massa. Pero estos votantes valoran la fuerza de Patricia, pero tienen demandas programáticas asociadas a las palomas, como propuestas y equipos”, sugiere Hampton. El tercer eje vinculado a las audiencias es el público de los que no fueron a votar en las PASO. En este sentido, piensa que los mayores de 50 años que se incorporen en las elecciones generales son “potencialmente” votantes de JxC. “Hay que persuadirlos de que vayan a votar”, apunta. En cuarto lugar: ir en busca de los “votantes blandos” de Milei. Una expresión pequeña, razona Hampton. “No es mucho lo que podemos robarle, lo que digamos o dejemos de decir de Milei está más pensado en retener los votos nuestros y pescar de otros lados”, expresó ante legisladores nacionales hace diez días. En quinto lugar: los votantes de Juan Schiaretti están más cerca de Milei o de Massa. “Por eso su presencia y que no caiga es algo que queremos”, afirmó Hampton.

“Gran parte son votos perdidos de 2019”, sentenció ante parlamentarios opositores.

En cuanto a los mensajes, se dividen en tres componentes. 1: orden versus caos; 2: “Nosotros podemos”, a diferencia de los libertarios, habrá 10/11 gobernadores de JxC, y cerca de las mayorías en el Congreso más equipos técnicos. 3: “La oposición verdaderamente anti-K disponible”. Por ello, cree que hay que seguir polarizando con Massa e incluso, con la reaparición de Cristina Kirchner, cree que Bullrich se puede beneficiar.

Finalmente, cómo enfrentar al candidato de La Libertad Avanza. En este marco, el consultor destaca que “los ataques personales no funcionan”. Y agrega: “Ocurre lo contrario, reafirma su condición de no político, que es distinto a todos”. Pero sí “marcar los límites de sus propuestas”.

Por ello, plantea Hampton, “los lugares efectivos para atacarlo son las contradicciones con sus vínculos y valores. Lo de Barrionuevo es un problema para él. Cómo planteás una reforma del sistema laboral si lo tenés a Barrionuevo como ministro de Trabajo. Las contradicciones con sus vínculos es lo que más lo complica”.

El último dato clave del do-ssier: hay 15% de votantes que pueden cambiar de fuerza política. Todos con un denominador común: el desprecio al kirchnerismo.

Grindetti apuesta a la fiscalización

El candidato bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, desplegó ayer su segundo día de recorrida por el norte de la Provincia, donde visitó las localidades de San Nicolás, Pergamino, Arrecifes y Carmen de Areco. El intendente de Lanús pone especial foco en la fiscalización, y por ello se reunió con Manuel Passaglia, alcalde nicoleño, y el diputado provincial y candidato a intendente local, Santiago Passaglia, con quien repasó aspectos claves para el día de los comicios. Los Passaglia, alineados con Patricia Bullrich, tienen ascendencia en toda la segunda sección electoral y en otros municipios bonaerenses.

En la recorrida, Grindetti se mostró optimista de cara al futuro: “El próximo 10 de diciembre vamos a volver a gobernar la Provincia y vamos a contar con un fuerza de más de noventa intendentes de JxP, hoy somos 58, pero en las PASO muchos de nuestros candidatos locales han hecho excelentes elecciones y estamos muy cerca de ganar municipios”. El candidato ha criticado duramente la gestión de Axel Kicillof. En los últimos días, expresó quejas por el recorte de fondos para los municipios: “No les manda fondos a intendentes opositores y eso es un problema para los vecinos”.