"Todos contra Milei", el lema que reinó en el búnker de Myriam Bregman

La periodista Gabriela Maidana estuvo presente en el búnker del Frente de Izquierda, liderado por Myriam Bregman y Nicolás del Caño, y contó detalles exclusivos de los que fue el discurso en contra de Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Todos contra Javier Milei, el mensaje de la Izquierda.

Primero, porque fue tal el shock que provocó la victoria de La Libertad Avanza en el búnker del Frente de Izquierda y los Trabajadores que todos iniciaron manifestaciones contra Milei.

Comencemos por las manifestaciones que hizo Myriam Bregman, esta es la fórmula presidencial, conformada por ella y Nicolás del Caño, que se impuso por un 70% frente a la otra fórmula, que estaba integrada por Gabriel Solano y Vilma Ripoll, que obtuvo el 30% en la interna.

Lo cierto es que se consolida esta alianza, obteniendo más del 1,5% necesario para pasar a las generales del 22 de octubre próximo.

"Sabemos que tenemos una pelea grande por delante. La agenda política, lo venimos denunciando, se derechizó mucho. Pero eso no fue por arte de magia. Milei apareció como una expresión rancia, conservadora, patriarcal pero lo constituyeron como aquel podía encarnar el descontento con las dos fuerzas políticas que vienen gobernando todos estos años porque les fue funcional. No cuestiona a los dueños del poder económico ni al poder más concentrado, solamente cumple el rol de que ese cuestionamiento quede en la dirigencia política y claro que ésta se encuentra cuestionada", manifestó Bregman.

Myriam Bregman, una presidenta a la izquierda

Fueron manifestaciones que hizo en medio de la conferencia de prensa. También aclaró que ellos fueron muy específicos y no es la Izquierda quién tiene que dar explicaciones de porqué fue el avance de la derecha. "Fuimos claros en esta elección. Contra aquellos derrotistas que dicen que la Izquierda tiene que explicar el resultado de porqué el descontento se canaliza por derecha, la respuesta es que pusieron todo el poder económico y mediático para que Milei sea que el lo canalice.

Pero los que tienen que explicar porqué creció tanto la derecha es Unión por la Patria, son los que vienen gobernando todo este tiempo. En 2019, dijeron que había que votarlos y apoyarlos a ellos para que no avance la derecha y la derecha avanzó como nunca en nuestro país. Entonces, ahí hay que ir a buscar las explicaciones y hay fortalecer a esta Izquierda que dará pelea con toda moral".

Además, charlamos con Bregman y le preguntamos sobre sus declaraciones, y respondió lo siguiente: "Milei era una construcción y la desventaja de Milei es la realidad. Si uno estudia su programa económico, es volver a los '90, a las privatizaciones, desempleo masivo, ataque a las condiciones de vida del pueblo trabajador. Entonces, creo que fue muy protegido por los medios de comunicación. Milei no acepta repregunta, no acepta el debate, y ahora tendrá que integrarse a los debates presidenciales, por ejemplo, donde ya demostramos, cuando fue el debate en la Ciudad, que todas las preguntas que le hice no las podía responder, o lo hacía contradiciendo lo que él quería mostrar. Se presenta como un candidato anticasta cuando viene a representar lo peor de la dirigencia política más tradicional".

Estas fueron las primeras manifestaciones de Bregman, que ahora es candidata a presidenta para las elecciones del 22 de octubre.

BL FM