Economía: los candidatos, con más cruces que propuestas

Bregman a Milei: "Habla contra la casta, no es casta pero hace alianzas con Barrionuevo. No es casta, pero le arma listas Sergio Massa, no es casta pero lleva una vice de la casta militar. Ya se mudó a un barrio privado. Milei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones del Estado. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico".