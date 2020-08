Violenta reacción de un fiscal contra una periodista de C5N en vivo

Las declaraciones del fiscal de Cutral Có, Santiago Terán, generaron una fuerte polémica porque pidió "que las mujeres porten armas contra los machirulos para evitar los femicidios". El funcionario judicial fue entrevistado por C5N y tuvo una violenta reacción con la periodista Lucila Trujillo. "Conmigo no te la vas a hacer de torita", lanzó el fiscal.

La polémica se inició cuando el fiscal habló con la radio local FM Fuego y explicó su postura sobre los femicidios. "Acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de armas de fuego a las mujeres que está probado que son víctimas de los abusos de los machirulos, esa ley debería implementarse rapidísimo", expresó Terán.

"Vamos a ver si con un arma venís a hacerte el malo", agregó el fiscal que recibió muchos repudios por colectivos de mujeres y hasta se le inició un sumario: "Las expresiones del fiscal jefe fueron realizadas a título personal y no reflejan los principios y valores que rigen la actuación del Ministerio Público Fiscal".

En este contexto, el funcionario judicial fue entrevistado por C5N y explicó su postura: "Una radio local me dijo que tenemos entre 250 y 280 femicidios por año y curiosamente este año había bajado a 93. No es que se terminaron los machirulos, pasa que el Covid hace que se dificulte", inició.

La periodista lo paró para cuestionarle las cifras y le informó que desde el Observatorio Ahora Que Si Nos Ven contabilizaron 178 femicidios este año y el fiscal respondió: "El periodista me dijo que habían bajado los femicidios, confié en el periodista".

"La nota dura 45 minutos, ellos solo sacan del texto de la nota 2 minutos. Ahí dije cuando un sujeto está dispuesto a matar una mujer no hay medida de seguridad que alcance para frenarlo. Como último recurso, la única forma que le queda a la mujer para parar que no la maten es metiéndoles un tiro en la cabeza", siguió.

"Me preguntaron qué opinaba que las mujeres tengan armas de fuego, les digo que me parece una buena solución, es un trámite legal, cualquier puede sacar un arma. A través de la Anmat, si no tenés antecedentes, la podés sacar".

Luego, Lucila Trujillo le dijo que le parece que "no es la solución teniendo en cuenta que hay agentes de seguridad que tienen un arma en su casa, la esposa tiene acceso al arma, y de todas maneras se comete un femicidio. Entender que un arma puede solucionar este tipo de hechos es no comprender que no se trata de un hecho de inseguridad sino que es un problema social, una repetición de desigualdades sociales en un sistema que la justicia debería cambiarlo, no que una mujer ande armada o que practique artes marciales".

"Me gusta dialogar y que no me atropellen. Soy sumamente paciente, los entiendo", dijo, e inmediatamente lanzó: "Te voy a hacer una pregunta personal Lucila. ¿Vos estás casada? -la periodista respondió afirmativamente-. Imaginate que el tipo que está con vos es una violento, que la última y única oportunidad que tenés para salvarte es un arma. Elegí, tu vida o la de él".

En ese momento, la periodista quería responder pero el fiscal comenzó a levantar la voz y exigirle en reiteradas oportunidades a la periodista que responda: "Te pido que seas sincera con vos mismo, lo matás o te mata. Es muy cortita, vos me presionás a mí de una manera fuera de lugar. Sé sincera con vos misma querida, y respondé. Ustedes son muy toritos para gritarle a cualquiera, conmigo no te la vas a hacer de torita, decime te defendés o no te defendés".

"Sabe lo que pasa doctor, que entiendo que usted como representante de la justicia lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso, porque de esa manera la que está decidiendo que tiene que pelear por su vida y gatillar un arma es una mujer victima de violencia de género. Es un deber de la sociedad y la justicia, protegerla", expresó Lucila Trujillo.

"Primero que usted me estaba hablando como si fuese una niña y no una mujer que está conduciendo un noticiero. No tengo porque responderle", dijo la periodista y el fiscal continuó: "Lucila, ¿vos sabés lo que es la legítima defensa? -la periodista respondió afirmativamente-".

Santiago Terán insitió: "No puedo hablar con gente que no me responde a una pregunta". "No estoy a favor de la portación de armas", contestó la periodista.

"Te pregunto, es lo mismo si ocurriera una desgracia en la cual te ingresan a tu casa, que no sabés con qué intenciones vienen a tu casa y vos tenés un arma de fuego y él también tiene una, es tu vida o la de él, la vida de tus hijos. Constantemente defendí a la mujer", siguió el fiscal.

Ya sobre el final de la discusión, Lucila Trujillo comentó: "La salida es educación. Y una justicia con mirada de género. Una mujer muerta no es un hecho de inseguridad". "Las van a seguir matando, porque el tipo que está decidido a matar no hay manera de pararlo", respondió Terán.

La periodista le preguntó si había recibido la capacitación de violencia de género y el fiscal respondió que la hizo dos veces. "Ojalá doctor cuando una mujer vaya a su fiscalía nunca le haga esa pregunta, usted no sabe si yo sufre violencia de género. La pregunta que usted hizo es 100% machista", dijo.

Y el fiscal continuó: "Sos esas personas que se victimizan. No me vas a sacar del eje. Estoy absolutamente convencido de que hay que terminar con la violencia machista. Mi madre fue objeto de violencia machista".

Al finalizar la comunicación, los colegas que estaban en el piso se solidarizaron con ella por la violenta reacción del fiscal y ella dejó una reflexión final: "Lamentable que representantes de la justicia den como solución, portar un arma o aprender artes marciales. No te hizo a vos (por su compañero periodista) la pregunta de qué harías si un delincuente entra a tu casa a robar, pero sí me planteó qué haría si mi marido me está por pegar un tiro. Esa pregunta es machismo. No entiende este fiscal que un femicidio no es un hecho de inseguridad, es producto de una sociedad que replica desigualdades de una sociedad patriarcal, y hasta no entender que eso es lo que hay que cambiar, no se va a terminar".

