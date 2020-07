Femicidios en cuarentena: el 43 % de las mujeres fueron asesinadas en Buenos Aires

Blanca fue atacada a puñaladas ayer en su casa de la localidad bonaerense de José León Suárez. Las heridas fueron tantas que no sobrevivió. Su marido está prófugo y lo buscan como autor del crimen. El de Blanca no fue un hecho más, la provincia de Buenos Aires acumula la mayor cantidad de femicidios desde que se decretó la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Desde el 20 de marzo último al 9 de julio pasado, fueron asesinadas 35 mujeres en territorio bonaerense, según el último reporte de la ONG La Casa del Encuentro. Lo que representa el 43 por ciento del total de casos (82) que se registraron a nivel nacional.

El de Camila Taracco, Claudia Repetto, Cristian Iglesias y su hija Ada, Florencia Santa Cruz y Romina Videla son alguno de los femicidios que se produjeron en ese periodo. Ayer, el homicidio de Blanca Susana Saravia (54) se sumó a la lista.

Blanca fue atacada en su casa ubicada en Alfredo Palacios al 100 en José León Suárez, en el partido de San Martín. Según los primeros reportes, la mujer fue atacada con un cuchillo y la mayoría de las heridas las tenía en la espalda.

El Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, de @Casadelencuentr , da a conocer el informe de #femicidios ocurridos desde el 20/3 hasta el 9/7 como forma de visibilizar que la VdeG aumenta en la convivencia obligada, siendo la vivienda el lugar más inseguro. (1/9) pic.twitter.com/oCNhBMOPDI — La Casa del Encuentro (@Casadelencuentr) July 11, 2020

Fue llevada de urgencia al hospital pero no resistió y falleció. El acusado fue identificado como Carlos Alberto Flores (40), pareja de la mujer hace más de 15 años y con quien tenía un hijo en común. Después de matar a Blanca, escapó y ahora es buscado por la policía.

Epicentro de los femicidios. “En CABA y el AMBA se volvió a la fase 1 de la cuarentena para protegernos del contagio del COVID y con esta medida aumentó el peligro para quienes se encuentran en situación de violencia”, alertaron desde La Casa del Encuentro. Es la provincia de Buenos Aires la que registra más casos. Le sigue Santa Fe con diez y Tucumán con siete. Capital Federal tuvo dos crímenes vinculados con la violencia de género.

Durante los 112 días de cuarentena la asociación civil contabilizó 82 femicidios en todo el país. Y el 71 por ciento de los casos se registraron en la propia vivienda de la víctima. Como fue el doble homicidio de Cristina Iglesias y su hija, Ada (7). Ambas fueron asesinadas y enterradas en el fondo de la propiedad en donde vivían en el partido de Lanús. La pequeña Ada fue una de las cinco nenas asesinadas durante este periodo.

Cristina y Ada fueron asesinadas en su casa de Lanús.

Romina Videla (37) fue rescatada con el 80 por ciento del cuerpo quemado luego de que su ex pareja prendiera fuego la casa de la mujer, con ella adentro, pero luego de cinco días murió. Héctor Carrizo (60) fue detenido en La Plata. Como destacan desde el organismo, la casa se convirtió en el lugar más inseguro, durante la pandemia, para las mujeres que sufren violencia de género.

En el 65 por ciento de los casos el agresor era pareja o ex pareja de la víctima. Como en el crimen de Claudia Repetto (53) el acusado de haberla matado y haber enterrado su cuerpo cerca de la ruta 11 en Mar del Plata fue su ex pareja, Ricardo Rodríguez. "Estaba por salir con un tipo, me agarró un ataque de celos, me enloquecí, la maté y la enterré", le habría dicho Rodríguez a la policía, al confesar el femicidio el 28 de marzo pasado.

El acusado de terminar con la vida de Camila Tarocco en Moreno fue su ex novio, quien en las redes sociales simulaba estar preocupado por el paradero de la joven.

Camila fue asesinada en Moreno y por el caso fue detenido su ex novio.

Medidas. El 3 de julio pasado el gobierno presentó "Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género” basado en 15 ejes que incluyen la creación de centros territoriales integrales, la modernización de la línea 144, y un programa de asistencia monetaria y con acompañamiento a mujeres y personas LGTBI+ en situación de riesgo.

Según expresó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta “con este plan nos proponemos un conjunto de acciones de prevención que nos permitan actuar a tiempo en situaciones de violencia y, a su vez, en el mediano y largo plazo transformando patrones sociales y culturales”.

“Desde La Casa del Encuentro y su Observatorio de Femicidios, esperamos que los cuatro ejes en los que se sostiene el plan: prevención, asistencia, reparación y protección, se cumplan de manera efectiva e inmediata y se le otorgue el presupuesto necesario para su implementación con el objetivo de lograr la erradicación de las violencias y los cambios culturales indispensables que se darán con la continuidad de las políticas públicas”, sostuvieron en un comunicado desde la asociación.



MC