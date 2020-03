La confesión del asesino de Claudia Repetto: "La envolví en una sábana y la cargué en la moto" 

por Leonardo Nieva

El femicida de Claudia Repetto (53) no aceptó preguntas pero contó por qué asesinó a su ex mujer y cómo se deshizo del cuerpo, que fue hallado en la tarde de este sábado 28 de marzo en la zona de Los Acantilados, en Mar del Plata, después de 28 días de angustia e incertidumbre.

Ricardo Rodríguez (54) declaró esta mañana ante el fiscal Fernando Castro y le dijo que no recuerda todo lo que sucedió en la noche del 1° de marzo, cuando asesinó a Claudia.

"La noche del hecho fue un momento muy duro para mí, muy oscuro. Muy nublado. Me acuerdo que entré al pasillo, el tipo la estaba esperando en la camioneta y me agarró un ataque de celos, algo por dentro y discutimos con ella. Discutimos en el pasillo. La manoteé cuando volví a mi estado, porque no sabía lo que estaba haciendo, la encontré en el piso y la quise revivir y estaba muerta. No la pude revivir", confesó el femicida.

"Yo estaba solo. No hay nadie más que sepa nada, yo soy el único responsable", aseguró descartando la participación de otra persona en el asesinato.

"Sentí desesperación, me sentía que no sabía que hacer. Pensaba entre mí 'qué hago, qué es lo que hice", relató Rodríguez. "Me acuerdo de que en un momento la estaba llevando a Los Acantilados en la moto. La cargué en la parte de atrás. La envolví en una sábana. Llegué a Acantilados y la enterré con una pala que llevé desde mi casa", detalló.

Rodríguez aseguró que está arrepentido y que quisiera volver el tiempo atrás. Pero nada dijo sobre lo que hizo durante estos 28 días y si, en algún momento, manejó la posibilidad de entregarse. Claudia era buscada desde el 2 de marzo.

En el primer tramo de su declaración, le pidió al fiscal que por favor lo trasladen a una cárcel cercana a la Ciudad de Buenos Aires para estar cerca de su hermana y que le consigan algo de ropa. También pidió asistencia psicológica y estar aislado durante un tiempo.

LN/FF