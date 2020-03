Hallaron el cuerpo de Claudia Repetto, la mujer desaparecida en Mar del Plata

El cuerpo de Claudia Repetto, la mujer de 50 años desaparecida a principios de mes en Mar del Plata, fue hallado este sábado 28 de marzo. El sospechoso de la desaparición y femicidio de Claudia Repetto, que había sido atrapado por los hijos de la mujer cuando iba en una bicicleta por una avenida de la ciudad balnearia, dio a la policía la ubicación del lugar en que la había enterrado, en el kilómetro 534 de la Ruta 11, cerca de Los Acantilados, y así el caso queda como un nuevo femicidio.

El detenido, Ricardo Rodríguez, había sido arrestado este viernes por la noche, y en el interrogatorio confesó la autoría del crimen. Según confirmó la abogada Noelia Agüero, que patrocina a la familia Repetto, el detenido de 54 años fue atrapado por los hijos de la mujer en cercanías a la zona de las calles Vértiz y Edison.

"El hombre iba en bicicleta y llevaba consigo una mochila. Los allegados a Repetto lo sorprendieron y lo retuvieron hasta que llegase la Policía", contó la letrada. Y este mediodía, el Diario La Capital de la ciudad balnearia señaló que la policía había encontrado el cuerpo.

Claudia Repetto había desaparecido el pasado 2 de marzo, cuando se encontraba en la zona del puerto de Mar del Plata. "Estaba por salir con un tipo, me agarró un ataque de celos, me enloquecí, la maté y la enterré", le habría dicho Rodríguez a la policía, al confesar el bestial femicidio.

Según los investigadores, el cuerpo se hallaba enterrado a unos 20 metros de donde había sido encontrada una pala durante los rastrillajes realizados en busca de Claudia semanas atrás.



Tras la confesión, familiares, amigos y conocidos de Claudia se concentraron frente a los tribunales marplatenses, donde se originaron algunos incidentes con la policía. Fuentes judiciales aseguraron a la agencia Télam que el acusado declaró a primera hora de este sábado ante el fiscal de la causa, Fernando Castro, ante quien dijo que, tras asesinarla, la enterró en una zona de acantilados y dio precisiones del lugar. El hombre confesó que cometió el crimen porque se puso "celoso", tras lo cual intentó "revivirla" pero no pudo y, luego, la enterró a unos 10 kilómetros al sur del faro.



Según la abogada, Rodríguez dio precisiones del lugar donde ocultó el cuerpo y, tras su declaración, Castro se dirigió con personal de la DDI local al sur marplatense para corroborar su versión. La detención del imputado se registró ayer en momentos en que los hijos de la mujer iban a reunirse con el fiscal de la causa. En ese marco, amigos de los jóvenes que solían recorrer la zona en búsqueda de Rodríguez, alcanzaron a reconocerlo, por lo que llamaron de inmediato a los hijos de Repetto para que confirmaran si se trataba del prófugo.



Cuando llegaron los hijos de la mujer al lugar, el acusado intentó escapar pero lograron alcanzarlo y reducirlo, tras lo cual dieron aviso a la Policía. "Es una vergüenza que lo hayan detenido los hijos, esta persona estaba en una bicicleta y la policía no hizo nada para atraparlo; es una burla", aseguró la abogada Agüero, quien añadió: "Les tuve que informar yo a los hijos, familiares y allegados de que estaba muerta, eso originó los incidentes y la represión."



El imputado tenía vigente una orden de detención y había sido visto en cámaras de seguridad de la ciudad, caminando, el domingo pasado, por los barrios Colinas de Peralta Ramos y Punta Mogotes. Tras su captura, familiares y amigos de la mujer desaparecida aplaudieron y hasta uno de ellos gritó: "¡Ya lo tenemos!"



Repetto (53) está desaparecida desde la noche del domingo 1 de marzo y su familia denunció el hecho a primera hora de lunes 2, luego de que la mujer no se presentó a trabajar en un hotel céntrico. Desde el inicio de la investigación, los hijos de la mujer apuntaron a Rodríguez, con quien ella había mantenido una relación hasta hacía siete meses, a la que definieron como "violenta y tóxica".



La causa fue caratulada inicialmente por el fiscal Castro como "doble averiguación de paradero", ya que el hombre también desapareció luego de la denuncia. El jueves último, luego de casi tres semanas de peritajes y rastrillajes por toda la ciudad y localidades vecinas, Castro modificó la carátula y consideró al hecho como un femicidio.

Télam/NA/HB