Los recursos contra la violencia de género durante el aislamiento

por Patricia Valli

La lucha contra la violencia de género tiene que redoblar esfuerzos en cuarentena porque los casos aumentan en situaciones de aislamiento donde las mujeres se ven obligadas a convivir las 24 horas con sus abusadores. En la Argentina, las mujeres en situación de violencia están autorizadas a abandonar ese domicilio y a salir para pedir ayuda.

“En tiempo de distancia social, no hay que quedarse solo”, señaló Clara Alemann, de Promundo. “Es una oportunidad para conocer a los vecinos y tejer otras redes”, agregó Ana María Rodríguez, del Banco Interamericano de Desarrollo.

Las personas abusivas y controladoras ejercen poder en la cuarentena y restringen los contactos, el movimiento. El aislamiento interrumpe las redes de contención habituales y hay que buscar alternativas. En ese marco, Alemann detalló una serie de recomendaciones:

Hacer un control regular, consultar a las amigas y mujeres conocidas

Tener en cuenta las señales, como casos donde ponen excusas para no vincularse o para justificar a sus parejas.

La forma más importante para ayudar a una persona en esa situación es ofrecer apoyo, con la escucha empática, sin juzgar

La violencia nunca tiene justificativo, no es por un hecho, como "se quemó la comida", por ejemplo.

Ayudar a tomar la decidir la decisión de salir, elegir el momento y a dónde ir

Informarse sobre los recursos de apoyo disponible. La línea de atención para casos de violencia contra la mujer es el 144 . Durante el aislamiento se sumó la asistencia por whatsapp 11-2771-6463, 11-2775-9047 y 11-2775-9048 y por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.

Que toda persona sepa cómo buscar ayuda de forma segura y confidencial

Informar sobre recursos remotos y las redes comunitarias pre-existentes, como farmacias y otros comercios con código

Enviar mensajes en las canastas de víveres, promover tips de comunicación en las parejas, de masculinidades y relaciones saludables, como afrontar el stress y el enojo

Apoyar el trabajo de refugios, que están al límite de sus recursos

Hablar con los hombres y los niños de la familia sobre consentimiento, sexualidad y masculinidad saludable

Violencia de género: cómo funciona la nueva manera de pedir ayuda

Axel Gegenschatz, de la firma Avon, también presentó las recomendaciones que la empresa presentó en un spot durante el aislamiento.

Si estás en emergencia, llamá a la policía.

Si no podés salir, abrí las ventanas y pedí ayuda. Tus vecinos y vecinas hoy más que nunca están en sus casas y te pueden ayudar.

Tratá de tener encima lo esencial si tenés que irte corriendo: los documentos, un poco de plata y los medicamentos que necesites.

Violencia de género: casi todo el país adhirió a las prórrogas automáticas de medidas de restricción

“Todos debemos ser espectadores activos. No dejemos pasar los chistes, no seamos indiferentes a los gritos a través de la pared del vecino. Es clave que podamos interrumpir la situación de abuso”, remarcó Rodríguez, quien destacó la iniciativa Barbijo Rojo de Argentina. Una mujer en situación de violencia puede acercarse a una farmacia y pedir el barbijo rojo. El personal le dirá que no hay pero le pedirá los datos para “avisarle cuando lleguen” y procederá a realizar la denuncia.

MC